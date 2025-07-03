Divisas / AVXUSD
AVXUSD: Avalanche vs USD
33.02 USD 3.12 (10.43%)
Sector: Criptodivisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVXUSD de hoy ha cambiado un 10.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.75, mientras que el máximo ha alcanzado 33.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avalanche vs USD. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AVXUSD News
Rango diario
29.75 33.30
Rango anual
14.61 55.77
