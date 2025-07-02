Валюты / AVXUSD
AVXUSD: Avalanche vs USD
29.88 USD 0.13 (0.43%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVXUSD за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.50, а максимальная — 30.25.
Следите за динамикой Avalanche vs USD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.50 30.25
Годовой диапазон
14.61 55.77
- Предыдущее закрытие
- 30.01
- Open
- 30.03
- Bid
- 29.88
- Ask
- 30.18
- Low
- 29.50
- High
- 30.25
- Объем
- 11.890 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 15.23%
- 6-месячное изменение
- 21.17%
- Годовое изменение
- 31.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.