AVXUSD: Avalanche vs USD

29.88 USD 0.13 (0.43%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVXUSD за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.50, а максимальная — 30.25.

Следите за динамикой Avalanche vs USD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.50 30.25
Годовой диапазон
14.61 55.77
Предыдущее закрытие
30.01
Open
30.03
Bid
29.88
Ask
30.18
Low
29.50
High
30.25
Объем
11.890 K
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
15.23%
6-месячное изменение
21.17%
Годовое изменение
31.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.