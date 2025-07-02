货币 / AVXUSD
AVXUSD: Avalanche vs USD
31.74 USD 1.84 (6.15%)
版块: 数字加密货币 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVXUSD汇率已更改6.15%。当日，交易品种以低点29.75和高点32.00进行交易。
关注Avalanche vs USD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
29.75 32.00
年范围
14.61 55.77
- 前一天收盘价
- 29.90
- 开盘价
- 29.95
- 卖价
- 31.74
- 买价
- 32.04
- 最低价
- 29.75
- 最高价
- 32.00
- 交易量
- 4.929 K
- 日变化
- 6.15%
- 月变化
- 22.41%
- 6个月变化
- 28.71%
- 年变化
- 39.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值