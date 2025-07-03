CotationsSections
AVXUSD: Avalanche vs USD

33.67 USD 1.15 (3.30%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVXUSD a changé de -3.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.50 et à un maximum de 35.81.

Suivez la dynamique Avalanche vs USD. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
33.50 35.81
Range Annuel
14.61 55.77
Clôture Précédente
34.82
Ouverture
34.83
Bid
33.67
Ask
33.97
Plus Bas
33.50
Plus Haut
35.81
Volume
34.913 K
Changement quotidien
-3.30%
Changement Mensuel
29.85%
Changement à 6 Mois
36.54%
Changement Annuel
48.46%
