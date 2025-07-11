Währungen / AVXUSD
AVXUSD: Avalanche vs USD
33.92 USD 0.90 (2.58%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVXUSD hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.50 bis zu einem Hoch von 35.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avalanche vs USD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AVXUSD News
Tagesspanne
33.50 35.81
Jahresspanne
14.61 55.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.82
- Eröffnung
- 34.83
- Bid
- 33.92
- Ask
- 34.22
- Tief
- 33.50
- Hoch
- 35.81
- Volumen
- 33.079 K
- Tagesänderung
- -2.58%
- Monatsänderung
- 30.81%
- 6-Monatsänderung
- 37.55%
- Jahresänderung
- 49.56%
