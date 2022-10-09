Level price but

Утилита предназначена для создания ценовых уровней на графике.Утилита имеет панель управления с кнопками ,для создания и удаления ценовых уровней.При создание уровней ,также на экране появляются ценовые метки с прямоугольной зоной в области цены ,для лучшего зрительного восприятия.Также в утилите имеются настройки,толщины линий ,стиля линий и цвета линий.Размеры меток также можно измерить в настройках.