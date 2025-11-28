Last Candle Fibonacci

Son Mum Fibonacci, önceki mumun Fibonacci seviyelerini görmeyi kolaylaştıran bir göstergedir. Herhangi bir zaman diliminde kullanılmak üzere yapılandırılabilir, ana döviz çiftlerinde çalışır ve yatırımcıların geri dönüş bölgelerini daha net bir şekilde belirlemelerini sağlar. Tasarımı, grafiğe sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve geri çekilmeleri, olası girişleri ve hedefleri doğrulamaya yardımcı olan önemli seviyeleri vurgular. Daha yapılandırılmış bir piyasa analizi arayan ve doğal fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyenler için hafif, istikrarlı ve pratik bir araçtır.