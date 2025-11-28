Last Candle Fibonacci

Son Mum Fibonacci, önceki mumun Fibonacci seviyelerini görmeyi kolaylaştıran bir göstergedir. Herhangi bir zaman diliminde kullanılmak üzere yapılandırılabilir, ana döviz çiftlerinde çalışır ve yatırımcıların geri dönüş bölgelerini daha net bir şekilde belirlemelerini sağlar. Tasarımı, grafiğe sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve geri çekilmeleri, olası girişleri ve hedefleri doğrulamaya yardımcı olan önemli seviyeleri vurgular. Daha yapılandırılmış bir piyasa analizi arayan ve doğal fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyenler için hafif, istikrarlı ve pratik bir araçtır.
Day Price Direction
Efren Hernandez Partida
Göstergeler
Açılış Fiyat Yönü, belirli bir gün için bir mumun açılış fiyatını herhangi bir zaman diliminde gösteren bir araçtır. Ayrıca, açılış fiyatı ile mevcut fiyat arasındaki mesafeyi de göstererek günün yönünü belirlemeyi kolaylaştırır. Tüm döviz çiftleri ve endeksler için diğer zaman dilimleriyle uyumludur. Özellikler: - Tek bir günün açılış fiyatını gösterir - Ayarlanabilir zaman aralığı - Yönü belirlemeye yardımcı olur 
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (2)
Göstergeler
Günlük Yön Tarayıcısı, piyasanın yönünü belirlemek için mevcut mum çubuğunun 1 Günlük, 4 Saatlik, 1 Saatlik, 15 Dakikalık ve 5 Dakikalık periyotlardaki yönünü kullanan bir göstergedir. Tüm mum çubukları tek bir yönde birleştiğinde, gösterge günün yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu veya net bir yön olup olmadığını gösterir. Gün içinde piyasanın yönü hakkında kolayca fikir edinmek için kullanışlıdır. Özellikler: - Tüm döviz çiftlerinde, endekslerde ve emtialarda çalışır. - Trend analizini kol
Pin Bar Tracker
Efren Hernandez Partida
Göstergeler
Pin bar takipçisi, döviz, altın ve bitcoin grafiklerinde her zaman diliminde pin bar desenlerini bulmak için tasarlanmış bir göstergedir. Risk-ödül oranını, lot büyüklüğünü ve olası stop loss ve take profit noktalarını otomatik olarak hesaplayan bir araç içermektedir. Özellikler: -Herhangi bir zaman diliminde çalışır -Lot büyüklüklerini otomatik olarak hesaplar -Stop loss ve take profit seviyelerini gösterir -Pin Bar tespit ettiğinde bir uyarı gönderir
Ichimoku Alerts
Efren Hernandez Partida
Göstergeler
Ichimoku Uyarıları, Ichimoku göstergesini kullanarak piyasa fırsatlarını belirleyen bir göstergedir. Dört tür sinyali algılar. Tenkansen veya Kijunsen çizgisinde bir geri dönüş paterni belirdiğinde ve her iki çizgi de yukarı veya aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğinde, gösterge bir uyarı gönderir ve işlem hacmini ve potansiyel zararı durdur ve kâr al seviyelerini otomatik olarak hesaplayan bir risk yönetimi aracı oluşturur. Sinyal Tenkansen çizgisinde oluşursa, zararı durdur Kijunsen çizgisine yer
Fibonacci Alerts
Efren Hernandez Partida
Göstergeler
Fibonacci Uyarıları, fiyat bir Fibonacci seviyesine ulaştığında cep telefonunuza uyarı ve bildirim gönderen bir göstergedir. Uyarının tetikleneceği seviyeyi seçebilirsiniz. Tüm piyasalarda ve zaman dilimlerinde çalışır. - Tüm piyasalarda ve zaman dilimlerinde çalışır. - Aynı anda birden fazla grafiğe uygulanabilir. - Fibonacci seviyesi seçilebilir. - Uyarı gönderir. - Cep telefonunuza bildirim gönderir. 
Trend Signal Tracker
Efren Hernandez Partida
Uzman Danışmanlar
Trend Sinyal Takipçisi, hareketli ortalama ve stokastik osilatör kullanarak trendleri takip eden ve atr göstergesiyle volatiliteyi göz önünde bulunduran otomatik bir işlem aracıdır. Stokastik osilatör, trend yönünde bir kesişme tespit ettiğinde, piyasaya bir emir gönderir. 5 dakikalık zaman diliminde EUR/USD ile kullanılmak üzere yapılandırılmıştır, ancak tüm piyasalarda da çalışır. Özellikler: - Tüm döviz çiftleri, emtialar ve endekslerle tüm zaman dilimlerinde çalışır. - Birden fazla grafi
