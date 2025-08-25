Ichimoku Alerts

Ichimoku Uyarıları, Ichimoku göstergesini kullanarak piyasa fırsatlarını belirleyen bir göstergedir. Dört tür sinyali algılar. Tenkansen veya Kijunsen çizgisinde bir geri dönüş paterni belirdiğinde ve her iki çizgi de yukarı veya aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğinde, gösterge bir uyarı gönderir ve işlem hacmini ve potansiyel zararı durdur ve kâr al seviyelerini otomatik olarak hesaplayan bir risk yönetimi aracı oluşturur. Sinyal Tenkansen çizgisinde oluşursa, zararı durdur Kijunsen çizgisine yerleştirilir. Sinyal Kijunsen çizgisinde oluşursa, zararı durdur en yakın Chikou bulut çizgisine yerleştirilir. Zarar durdurma ayrıca manuel olarak belirli bir mesafeye nokta olarak ayarlanabilir. Özellikler - Tüm piyasalarda ve herhangi bir zaman diliminde çalışır. - Dört tür sinyali algılar: Tenkansen Alış, Kijunsen Alış, Tenkansen Satış ve Kijunsen Satış. - Bir sinyal algılandığında uyarı gönderir. - Bir sinyal algılandığında anında bildirim gönderir. - Risk yönetimi aracı içerir.
