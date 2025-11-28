Last Candle Fibonacci
- Indicateurs
- Efren Hernandez Partida
- Version: 1.11
- Mise à jour: 28 novembre 2025
L'indicateur Last Candle Fibonacci permet de visualiser facilement les niveaux de Fibonacci de la bougie précédente. Adaptable à toutes les unités de temps, il fonctionne sur les principales paires de devises et aide les traders à identifier plus clairement les zones de retournement. Conçu pour s'intégrer parfaitement au graphique, il met en évidence les niveaux clés confirmant les replis, les points d'entrée potentiels et les objectifs. Léger, stable et pratique, c'est un outil idéal pour une analyse de marché plus structurée et pour tirer parti des mouvements naturels des prix.