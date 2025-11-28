Last Candle Fibonacci

Day Direction Scanner Efren Hernandez Partida 5 (2) Indicateurs

Day Direction Scanner est un indicateur qui utilise la direction du chandelier actuel sur les périodes de 1 jour, 4 heures, 1 heure, 15 minutes et 5 minutes pour déterminer la direction du marché. Lorsque tous les chandeliers convergent dans une même direction, l'indicateur indique si la journée est haussière ou baissière, ou s'il n'y a pas de direction claire. Il est utile pour se faire une idée facile de la direction du marché au cours de la journée. Fonctionnalités : - Fonctionne sur tout