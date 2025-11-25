Day Price Direction
- Göstergeler
- Efren Hernandez Partida
- Sürüm: 1.0
Açılış Fiyat Yönü, belirli bir gün için bir mumun açılış fiyatını herhangi bir zaman diliminde gösteren bir araçtır. Ayrıca, açılış fiyatı ile mevcut fiyat arasındaki mesafeyi de göstererek günün yönünü belirlemeyi kolaylaştırır. Tüm döviz çiftleri ve endeksler için diğer zaman dilimleriyle uyumludur.
Özellikler:
- Tek bir günün açılış fiyatını gösterir
- Ayarlanabilir zaman aralığı
- Yönü belirlemeye yardımcı olur
looks promising.. i like this indicator. works well as a trend bias tool. will continue backtesting. good job