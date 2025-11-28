Last Candle Fibonacci

Ultima Candela Fibonacci è un indicatore che semplifica la visualizzazione dei livelli di Fibonacci della candela precedente. Può essere configurato per l'utilizzo su qualsiasi timeframe, funziona sulle principali coppie di valute e consente ai trader di identificare più chiaramente le zone di inversione. Il suo design è progettato per integrarsi perfettamente nel grafico, evidenziando i livelli chiave che aiutano a confermare pullback, potenziali ingressi e target. È uno strumento leggero, stabile e pratico per coloro che cercano un'analisi di mercato più strutturata e che desiderano sfruttare l'andamento naturale dei prezzi.
Day Price Direction
Open Price Direction è uno strumento che mostra il prezzo di apertura di una candela per un dato giorno su qualsiasi altro intervallo temporale. Mostra anche la distanza tra il prezzo di apertura e il prezzo corrente, facilitando la determinazione della direzione del giorno. Funziona con altri intervalli temporali per tutte le coppie di valute e gli indici. Caratteristiche: - Mostra il prezzo di apertura per un singolo giorno - Intervallo di tempo regolabile - Aiuta a determinare la direzio
Day Direction Scanner
Day Direction Scanner è un indicatore che utilizza la direzione della candela corrente nei periodi di 1 giorno, 4 ore, 1 ora, 15 minuti e 5 minuti per determinare la direzione del mercato. Quando tutte le candele convergono in un'unica direzione, l'indicatore indica se la giornata è rialzista o ribassista, o se non c'è una direzione chiara. È utile per farsi un'idea della direzione del mercato durante la giornata. Caratteristiche:  - Funziona su tutte le coppie di valute, indici e materie pri
Pin Bar Tracker
Il Pin bar tracker è un indicatore progettato per trovare i modelli di pin bar nei grafici di valute, oro e bitcoin in qualsiasi intervallo di tempo, include uno strumento che calcola automaticamente il rapporto rischio-rendimento, il lotto e i possibili punti di stop loss e take profit. Caratteristiche: - Funziona in qualsiasi intervallo di tempo - Calcola automaticamente i lotti - Mostra i livelli di stop loss e take profit - Invia un avviso quando rileva un Pin Bar
Ichimoku Alerts
Ichimoku Alerts è un indicatore che identifica le opportunità di mercato utilizzando l'indicatore Ichimoku. Rileva quattro tipi di segnali. Quando appare un pattern di inversione sulla linea Tenkansen o Kijunsen, ed entrambe le linee sono in trend rialzista o ribassista, l'indicatore invierà un avviso e genererà uno strumento di gestione del rischio che calcola automaticamente la dimensione dell'operazione e i potenziali livelli di stop-loss e take-profit. Se il segnale si forma sulla linea Tenk
Fibonacci Alerts
Fibonacci Alerts è un indicatore che invia un avviso e una notifica al tuo cellulare quando il prezzo raggiunge un livello di Fibonacci. Puoi scegliere il livello a cui verrà attivato l'avviso. Funziona su tutti i mercati e su tutti i timeframe. - Funziona su tutti i mercati e su tutti i timeframe. - Può essere applicato a più grafici contemporaneamente. - Livello di Fibonacci selezionabile. - Invia avvisi. - Invia notifiche al tuo cellulare. 
Trend Signal Tracker
Trend Signal Tracker è uno strumento di trading automatizzato che segue i trend utilizzando una media mobile e un oscillatore stocastico, considerando la volatilità con l'indicatore ATR. Quando l'oscillatore stocastico rileva un crossover nella direzione del trend, invia un ordine al mercato. È configurato per l'utilizzo con EUR/USD sul timeframe a 5 minuti, ma funziona anche su tutti i mercati. Caratteristiche: - Funziona con tutte le coppie di valute, materie prime e indici su tutti i timef
