Last Candle Fibonacci

Ultima Candela Fibonacci è un indicatore che semplifica la visualizzazione dei livelli di Fibonacci della candela precedente. Può essere configurato per l'utilizzo su qualsiasi timeframe, funziona sulle principali coppie di valute e consente ai trader di identificare più chiaramente le zone di inversione. Il suo design è progettato per integrarsi perfettamente nel grafico, evidenziando i livelli chiave che aiutano a confermare pullback, potenziali ingressi e target. È uno strumento leggero, stabile e pratico per coloro che cercano un'analisi di mercato più strutturata e che desiderano sfruttare l'andamento naturale dei prezzi.