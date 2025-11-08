DS Auto Thousand Grid Universal

DS Auto Thousand Grid (Evrensel)

Piyasadaki temel psikolojik ve kurumsal fiyat seviyelerini otomatik olarak tespit eder.

📈 Açıklama

DS Auto Thousand Grid (Evrensel), büyük piyasa oyuncularının en çok işlem yaptığı binlik fiyat seviyelerini (örnek: 127000, 91000, 150000, 1.16000 vb.) grafikte otomatik olarak işaretler.

Bu bölgeler, psikolojik ve kurumsal bariyerler olarak görev yapar; bankalar, fonlar ve algoritmalar bu seviyelerde savunma, hedef ve likidite işlemleri gerçekleştirir.
İnce ve noktalı yatay çizgiler kullanarak, gösterge profesyonel ve sade bir grid oluşturur — SMC, Price Action, Tape Reading veya kurumsal uyum stratejileriyle işlem yapan traderlar için idealdir.

⚙️ Ana Özellikler

🔹 Doğru fiyat ölçeğini otomatik algılama (Forex, Endeksler, Kripto, Hisseler).
🔹 Mevcut fiyatın üstünde ve altında binlik seviyeleri otomatik olarak hizalar.
🔹 Hafif ve minimalist tasarım (kurumsal tarz, grafiği kalabalıklaştırmaz).
🔹 Renk, kalınlık, çizgi stili ve yoğunluk için tam özelleştirme seçenekleri.
🔹 Tüm enstrümanlar ve zaman dilimleriyle uyumlu.
🔹 Son derece hafif — CPU kullanmaz ve mumları yeniden hesaplamaz.

💎 Belirlenen Seviyelere Örnekler

Enstrüman Tespit Edilen Binlik Seviyeler
WIN$ (Brezilya Endeksi) 126.000 • 127.000 • 128.000
BTCUSD (Bitcoin) 68.000 • 69.000 • 70.000
USDJPY 149.000 • 150.000 • 151.000
EURUSD 1.09000 • 1.10000 • 1.11000
ALTIN (XAUUSD) 2.300 • 2.400 • 2.500
NASDAQ (USTEC / NAS100) 17.000 • 18.000 • 19.000

Bu seviyelerin her biri, fiyatın doğal tepkisinin görüldüğü ve kurumsal emirlerin yoğunlaştığı likidite bölgelerini temsil eder.

🧠 Pratik Kullanım

Yuvarlak sayıları ve kurumsal seviyeleri hassas şekilde tespit edin.
Order Blocks, FVG, VWAP, POC veya Liquidity Pools ile birlikte kullanın.
SMC trader’lar, scalper’lar ve day trader’lar için idealdir.
Grafiğinizin temel yapısı olarak kullanarak dönüş ve hedef bölgelerini kolayca belirleyin.

📌 Parametreler

Parametre Açıklama
LinesAbove / LinesBelow Mevcut fiyatın üstünde ve altında gösterilecek seviye sayısı
LineColor Çizgi rengi
LineWidth Çizgi kalınlığı
LineStyle Çizgi stili (noktalı, kesikli vb.)

💡 İpucu

DS Auto Thousand Grid göstergesini ana grafiğinizde her zaman aktif tutun — fiyat hareketine otomatik uyum sağlar ve kurumsal sermayenin gerçekten etkin olduğu bölgeleri net bir şekilde gösterir.

🛠️ Uyumluluk

  • Platform: MetaTrader 5

  • Tüm semboller ve broker’lar desteklenir

  • Zaman Dilimleri: 1 Dakikadan Aylığa kadar

  • Performans: %100 hafif ve kararlı


Yazarın diğer ürünleri
DS Candle Painter
Herminio Jesus Da Costa Machado
Göstergeler
Title: DS Candle Painter – Clean Trend Candles with Smoothed MA Logic Description: DS Candle Painter is a lightweight and effective indicator that paints traditional Japanese candles based on a Smoothed Moving Average trend filter. Instead of replacing the candles with custom bars, this tool simply colors the standard candles : Green when the price closes above the Smoothed MA Red when the price closes below This makes it ideal for: Trend visualization without clutter Combining with
DS 2MV Candles Colors
Herminio Jesus Da Costa Machado
Göstergeler
DS 2MV Candles Colors  Created by Hermínio Machado 2025 The DS 2MV Candles Colors indicator visually enhances your chart by coloring candles based on price position relative to two Smoothed Moving Averages (SMMA) . It’s designed to help traders quickly identify the current trend direction and potential neutral zones at a glance. How It Works The indicator plots two Smoothed Moving Averages (SMMA) — one based on the High and another on the Low price. Candle colors change according to wher
DS Weekly Percent
Herminio Jesus Da Costa Machado
Göstergeler
Description — DS Weekly Percent The DS Weekly Percent indicator is designed to track the weekly performance of an asset, using the weekly opening price as its reference point. It automatically draws a percentage grid above and below the weekly open, creating levels that represent price variations in configurable increments (for example, ±1%, ±2%, ±3%, etc.). These levels help traders identify reaction zones and equilibrium areas in the market throughout the week. Main Features: Clear visua
DS Candle Percent Panel
Herminio Jesus Da Costa Machado
Göstergeler
DS Candle Percent Panel – A complete market overview at a glance The DS Candle Percent Panel is an advanced indicator that displays in real time the percentage change of price relative to the opening of each candle across multiple timeframes — from M1 to D1 , including custom periods like H2 and H6 . With this tool, you no longer need to switch between multiple charts to see whether the market is rising on H1 while falling on M1. Everything is shown clearly, coherently, and instantly in a com
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt