DS Auto Thousand Grid Universal
- Göstergeler
- Herminio Jesus Da Costa Machado
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
DS Auto Thousand Grid (Evrensel)
Piyasadaki temel psikolojik ve kurumsal fiyat seviyelerini otomatik olarak tespit eder.
📈 Açıklama
DS Auto Thousand Grid (Evrensel), büyük piyasa oyuncularının en çok işlem yaptığı binlik fiyat seviyelerini (örnek: 127000, 91000, 150000, 1.16000 vb.) grafikte otomatik olarak işaretler.
Bu bölgeler, psikolojik ve kurumsal bariyerler olarak görev yapar; bankalar, fonlar ve algoritmalar bu seviyelerde savunma, hedef ve likidite işlemleri gerçekleştirir.
İnce ve noktalı yatay çizgiler kullanarak, gösterge profesyonel ve sade bir grid oluşturur — SMC, Price Action, Tape Reading veya kurumsal uyum stratejileriyle işlem yapan traderlar için idealdir.
⚙️ Ana Özellikler
🔹 Doğru fiyat ölçeğini otomatik algılama (Forex, Endeksler, Kripto, Hisseler).
🔹 Mevcut fiyatın üstünde ve altında binlik seviyeleri otomatik olarak hizalar.
🔹 Hafif ve minimalist tasarım (kurumsal tarz, grafiği kalabalıklaştırmaz).
🔹 Renk, kalınlık, çizgi stili ve yoğunluk için tam özelleştirme seçenekleri.
🔹 Tüm enstrümanlar ve zaman dilimleriyle uyumlu.
🔹 Son derece hafif — CPU kullanmaz ve mumları yeniden hesaplamaz.
💎 Belirlenen Seviyelere Örnekler
|Enstrüman
|Tespit Edilen Binlik Seviyeler
|WIN$ (Brezilya Endeksi)
|126.000 • 127.000 • 128.000
|BTCUSD (Bitcoin)
|68.000 • 69.000 • 70.000
|USDJPY
|149.000 • 150.000 • 151.000
|EURUSD
|1.09000 • 1.10000 • 1.11000
|ALTIN (XAUUSD)
|2.300 • 2.400 • 2.500
|NASDAQ (USTEC / NAS100)
|17.000 • 18.000 • 19.000
Bu seviyelerin her biri, fiyatın doğal tepkisinin görüldüğü ve kurumsal emirlerin yoğunlaştığı likidite bölgelerini temsil eder.
🧠 Pratik Kullanım
Yuvarlak sayıları ve kurumsal seviyeleri hassas şekilde tespit edin.
Order Blocks, FVG, VWAP, POC veya Liquidity Pools ile birlikte kullanın.
SMC trader’lar, scalper’lar ve day trader’lar için idealdir.
Grafiğinizin temel yapısı olarak kullanarak dönüş ve hedef bölgelerini kolayca belirleyin.
📌 Parametreler
|Parametre
|Açıklama
|LinesAbove / LinesBelow
|Mevcut fiyatın üstünde ve altında gösterilecek seviye sayısı
|LineColor
|Çizgi rengi
|LineWidth
|Çizgi kalınlığı
|LineStyle
|Çizgi stili (noktalı, kesikli vb.)
💡 İpucu
DS Auto Thousand Grid göstergesini ana grafiğinizde her zaman aktif tutun — fiyat hareketine otomatik uyum sağlar ve kurumsal sermayenin gerçekten etkin olduğu bölgeleri net bir şekilde gösterir.
🛠️ Uyumluluk
-
Platform: MetaTrader 5
-
Tüm semboller ve broker’lar desteklenir
-
Zaman Dilimleri: 1 Dakikadan Aylığa kadar
-
Performans: %100 hafif ve kararlı