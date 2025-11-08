DS Auto Thousand Grid Universal

DS Auto Thousand Grid (Evrensel)

Piyasadaki temel psikolojik ve kurumsal fiyat seviyelerini otomatik olarak tespit eder.

📈 Açıklama

DS Auto Thousand Grid (Evrensel), büyük piyasa oyuncularının en çok işlem yaptığı binlik fiyat seviyelerini (örnek: 127000, 91000, 150000, 1.16000 vb.) grafikte otomatik olarak işaretler.

Bu bölgeler, psikolojik ve kurumsal bariyerler olarak görev yapar; bankalar, fonlar ve algoritmalar bu seviyelerde savunma, hedef ve likidite işlemleri gerçekleştirir.

İnce ve noktalı yatay çizgiler kullanarak, gösterge profesyonel ve sade bir grid oluşturur — SMC, Price Action, Tape Reading veya kurumsal uyum stratejileriyle işlem yapan traderlar için idealdir.

⚙️ Ana Özellikler

🔹 Doğru fiyat ölçeğini otomatik algılama (Forex, Endeksler, Kripto, Hisseler).

🔹 Mevcut fiyatın üstünde ve altında binlik seviyeleri otomatik olarak hizalar.

🔹 Hafif ve minimalist tasarım (kurumsal tarz, grafiği kalabalıklaştırmaz).

🔹 Renk, kalınlık, çizgi stili ve yoğunluk için tam özelleştirme seçenekleri.

🔹 Tüm enstrümanlar ve zaman dilimleriyle uyumlu.

🔹 Son derece hafif — CPU kullanmaz ve mumları yeniden hesaplamaz.

💎 Belirlenen Seviyelere Örnekler

Enstrüman Tespit Edilen Binlik Seviyeler WIN$ (Brezilya Endeksi) 126.000 • 127.000 • 128.000 BTCUSD (Bitcoin) 68.000 • 69.000 • 70.000 USDJPY 149.000 • 150.000 • 151.000 EURUSD 1.09000 • 1.10000 • 1.11000 ALTIN (XAUUSD) 2.300 • 2.400 • 2.500 NASDAQ (USTEC / NAS100) 17.000 • 18.000 • 19.000

Bu seviyelerin her biri, fiyatın doğal tepkisinin görüldüğü ve kurumsal emirlerin yoğunlaştığı likidite bölgelerini temsil eder.

🧠 Pratik Kullanım

Yuvarlak sayıları ve kurumsal seviyeleri hassas şekilde tespit edin.

Order Blocks, FVG, VWAP, POC veya Liquidity Pools ile birlikte kullanın.

SMC trader’lar, scalper’lar ve day trader’lar için idealdir.

Grafiğinizin temel yapısı olarak kullanarak dönüş ve hedef bölgelerini kolayca belirleyin.

📌 Parametreler

Parametre Açıklama LinesAbove / LinesBelow Mevcut fiyatın üstünde ve altında gösterilecek seviye sayısı LineColor Çizgi rengi LineWidth Çizgi kalınlığı LineStyle Çizgi stili (noktalı, kesikli vb.)

💡 İpucu

DS Auto Thousand Grid göstergesini ana grafiğinizde her zaman aktif tutun — fiyat hareketine otomatik uyum sağlar ve kurumsal sermayenin gerçekten etkin olduğu bölgeleri net bir şekilde gösterir.

🛠️ Uyumluluk