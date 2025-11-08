DS Auto Thousand Grid Universal

DS Auto Thousand Grid (Universel)

Détecte automatiquement les niveaux de prix psychologiques et institutionnels clés du marché.

📈 Description

DS Auto Thousand Grid (Universel) identifie et affiche automatiquement sur le graphique les niveaux de prix en milliers, c’est-à-dire les zones où les grands acteurs institutionnels interviennent le plus (ex. : 127000, 91000, 150000, 1.16000, etc.).

Ces zones agissent comme de véritables barrières psychologiques et institutionnelles, où les banques, les fonds et les algorithmes exécutent des ordres de défense, de cible ou de liquidité.
L’indicateur trace des lignes horizontales fines et élégantes, créant une grille professionnelle et épurée, idéale pour les stratégies SMC, Price Action, Tape Reading et Institutional Confluence.

⚙️ Fonctionnalités principales

🔹 Détection automatique de l’unité de prix correcte (compatible FX, indices, crypto, actions, etc.)
🔹 Tracé automatique des lignes à intervalles de mille au-dessus et en dessous du prix actuel
🔹 Design léger et minimaliste (style institutionnel, sans surcharger le graphique)
🔹 Personnalisation complète des couleurs, épaisseurs, styles et densité
🔹 Compatible avec tous les actifs et toutes les unités de temps
🔹 Ultra-léger — ne surcharge pas le CPU et ne recalcule pas chaque chandelier

💎 Exemples de niveaux automatiques

Actif Niveaux de prix principaux
WIN$ (Indice brésilien) 126 000 • 127 000 • 128 000
BTCUSD (Bitcoin) 68 000 • 69 000 • 70 000
USDJPY 149 000 • 150 000 • 151 000
EURUSD 1.09000 • 1.10000 • 1.11000
XAUUSD (Or) 2 300 • 2 400 • 2 500
NASDAQ (USTEC / NAS100) 17 000 • 18 000 • 19 000

Ces niveaux correspondent souvent à des zones de réaction naturelle du prix, là où la liquidité est concentrée et où les ordres institutionnels sont exécutés.

🧠 Utilisation pratique

Détecte précisément les nombres ronds et zones institutionnelles.
Fonctionne parfaitement avec Order Blocks, FVG, VWAP, POC, Liquidity Pools, etc.
Idéal pour les traders SMC, scalpers et day traders.
Peut servir de structure de base du graphique pour identifier les zones de retournement et les objectifs.

📌 Paramètres

Paramètre Description
LinesAbove / LinesBelow Nombre de lignes au-dessus / au-dessous du prix actuel
LineColor Couleur de la ligne
LineWidth Épaisseur de la ligne
LineStyle Style de la ligne (pointillée, tiretée, etc.)

💡 Conseil

Gardez DS Auto Thousand Grid actif sur votre graphique principal : il s’ajuste automatiquement au mouvement des prix et vous indique les zones où le capital institutionnel agit réellement.

🛠️ Compatibilité

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Actifs et courtiers : tous pris en charge

  • Unités de temps : M1 à mensuel

  • Performance : 100 % fluide et stable


Plus de l'auteur
DS Candle Painter
Herminio Jesus Da Costa Machado
Indicateurs
Title: DS Candle Painter – Clean Trend Candles with Smoothed MA Logic Description: DS Candle Painter is a lightweight and effective indicator that paints traditional Japanese candles based on a Smoothed Moving Average trend filter. Instead of replacing the candles with custom bars, this tool simply colors the standard candles : Green when the price closes above the Smoothed MA Red when the price closes below This makes it ideal for: Trend visualization without clutter Combining with
DS 2MV Candles Colors
Herminio Jesus Da Costa Machado
Indicateurs
DS 2MV Candles Colors  Created by Hermínio Machado 2025 The DS 2MV Candles Colors indicator visually enhances your chart by coloring candles based on price position relative to two Smoothed Moving Averages (SMMA) . It’s designed to help traders quickly identify the current trend direction and potential neutral zones at a glance. How It Works The indicator plots two Smoothed Moving Averages (SMMA) — one based on the High and another on the Low price. Candle colors change according to wher
DS Weekly Percent
Herminio Jesus Da Costa Machado
Indicateurs
Description — DS Weekly Percent The DS Weekly Percent indicator is designed to track the weekly performance of an asset, using the weekly opening price as its reference point. It automatically draws a percentage grid above and below the weekly open, creating levels that represent price variations in configurable increments (for example, ±1%, ±2%, ±3%, etc.). These levels help traders identify reaction zones and equilibrium areas in the market throughout the week. Main Features: Clear visua
DS Candle Percent Panel
Herminio Jesus Da Costa Machado
Indicateurs
DS Candle Percent Panel – A complete market overview at a glance The DS Candle Percent Panel is an advanced indicator that displays in real time the percentage change of price relative to the opening of each candle across multiple timeframes — from M1 to D1 , including custom periods like H2 and H6 . With this tool, you no longer need to switch between multiple charts to see whether the market is rising on H1 while falling on M1. Everything is shown clearly, coherently, and instantly in a com
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis