DS Auto Thousand Grid Universal

DS Auto Thousand Grid (Universel)

Détecte automatiquement les niveaux de prix psychologiques et institutionnels clés du marché.

📈 Description

DS Auto Thousand Grid (Universel) identifie et affiche automatiquement sur le graphique les niveaux de prix en milliers, c’est-à-dire les zones où les grands acteurs institutionnels interviennent le plus (ex. : 127000, 91000, 150000, 1.16000, etc.).

Ces zones agissent comme de véritables barrières psychologiques et institutionnelles, où les banques, les fonds et les algorithmes exécutent des ordres de défense, de cible ou de liquidité.

L’indicateur trace des lignes horizontales fines et élégantes, créant une grille professionnelle et épurée, idéale pour les stratégies SMC, Price Action, Tape Reading et Institutional Confluence.

⚙️ Fonctionnalités principales

🔹 Détection automatique de l’unité de prix correcte (compatible FX, indices, crypto, actions, etc.)

🔹 Tracé automatique des lignes à intervalles de mille au-dessus et en dessous du prix actuel

🔹 Design léger et minimaliste (style institutionnel, sans surcharger le graphique)

🔹 Personnalisation complète des couleurs, épaisseurs, styles et densité

🔹 Compatible avec tous les actifs et toutes les unités de temps

🔹 Ultra-léger — ne surcharge pas le CPU et ne recalcule pas chaque chandelier

💎 Exemples de niveaux automatiques

Actif Niveaux de prix principaux WIN$ (Indice brésilien) 126 000 • 127 000 • 128 000 BTCUSD (Bitcoin) 68 000 • 69 000 • 70 000 USDJPY 149 000 • 150 000 • 151 000 EURUSD 1.09000 • 1.10000 • 1.11000 XAUUSD (Or) 2 300 • 2 400 • 2 500 NASDAQ (USTEC / NAS100) 17 000 • 18 000 • 19 000

Ces niveaux correspondent souvent à des zones de réaction naturelle du prix, là où la liquidité est concentrée et où les ordres institutionnels sont exécutés.

🧠 Utilisation pratique

Détecte précisément les nombres ronds et zones institutionnelles.

Fonctionne parfaitement avec Order Blocks, FVG, VWAP, POC, Liquidity Pools, etc.

Idéal pour les traders SMC, scalpers et day traders.

Peut servir de structure de base du graphique pour identifier les zones de retournement et les objectifs.

📌 Paramètres

Paramètre Description LinesAbove / LinesBelow Nombre de lignes au-dessus / au-dessous du prix actuel LineColor Couleur de la ligne LineWidth Épaisseur de la ligne LineStyle Style de la ligne (pointillée, tiretée, etc.)

💡 Conseil

Gardez DS Auto Thousand Grid actif sur votre graphique principal : il s’ajuste automatiquement au mouvement des prix et vous indique les zones où le capital institutionnel agit réellement.

🛠️ Compatibilité