DS Auto Thousand Grid Universal

Identifica automaticamente i principali livelli psicologici e istituzionali del mercato.
📈 Descrizione
DS Auto Thousand Grid (Universale) segna automaticamente sul grafico le zone di prezzo più scambiate dai grandi operatori, i cosiddetti livelli di mille (es. 127000, 91000, 150000, 1.16000, ecc.).
Queste aree rappresentano barriere psicologiche e istituzionali, dove banche, fondi e algoritmi eseguono ordini di difesa, target e liquidità.
Con linee orizzontali sottili e puntinate, l’indicatore crea una griglia professionale e pulita, ideale per chi opera con SMC, Price Action, Tape Reading o strategie di confluenza istituzionale.
⚙️ Caratteristiche principali
🔹 Rilevamento automatico della scala corretta (Forex, Indici, Cripto, Azioni).
🔹 Linee dei livelli di mille sopra e sotto il prezzo attuale, allineate automaticamente.
🔹 Design leggero e minimalista (stile istituzionale, senza appesantire il grafico).
🔹 Personalizzazione completa di colore, spessore, stile e densità.
🔹 Compatibile con tutti gli strumenti e timeframe.
🔹 Estremamente leggero — nessun consumo di CPU o ricalcolo delle candele.
💎 Esempi pratici di livelli rilevati
Strumento
Principali livelli di mille rilevati
|WIN$ (Indice Brasile)
|126.000 • 127.000 • 128.000
|BTCUSD (Bitcoin)
|68.000 • 69.000 • 70.000
|USDJPY
|149.000 • 150.000 • 151.000
|EURUSD
|1.09000 • 1.10000 • 1.11000
|ORO (XAUUSD)
|2.300 • 2.400 • 2.500
|NASDAQ (USTEC / NAS100)
|17.000 • 18.000 • 19.000
Ciascuno di questi livelli rappresenta zone naturali di reazione del prezzo, dove si concentra liquidità e vengono eseguiti ordini istituzionali di grande volume.
🧠 Utilizzo pratico
Rileva con precisione round numbers e livelli istituzionali.
Combinalo con Order Blocks, FVG, VWAP, POC o Liquidity Pools.
Ideale per SMC Traders, Scalpers e Day Traders.
Usalo come struttura di base per individuare zone di inversione e obiettivi.
📌 Parametri
Parametro
Descrizione
|LinesAbove / LinesBelow
|Numero di livelli sopra e sotto il prezzo attuale
|LineColor
|Colore delle linee
|LineWidth
|Spessore delle linee
|LineStyle
|Stile delle linee (puntinato, tratteggiato, ecc.)
💡 Suggerimento
Mantieni DS Auto Thousand Grid sempre attivo sul grafico principale — si adatta automaticamente al prezzo e offre una visione chiara delle aree in cui opera il denaro istituzionale.
🛠️ Compatibilità
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Tutti gli strumenti e broker supportati
-
Timeframe: da 1M a Mensile
-
Prestazioni: 100% leggere e stabili