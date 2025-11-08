DS Auto Thousand Grid Universal

DS Auto Thousand Grid (Universale)

Identifica automaticamente i principali livelli psicologici e istituzionali del mercato.

📈 Descrizione

DS Auto Thousand Grid (Universale) segna automaticamente sul grafico le zone di prezzo più scambiate dai grandi operatori, i cosiddetti livelli di mille (es. 127000, 91000, 150000, 1.16000, ecc.).

Queste aree rappresentano barriere psicologiche e istituzionali, dove banche, fondi e algoritmi eseguono ordini di difesa, target e liquidità.

Con linee orizzontali sottili e puntinate, l’indicatore crea una griglia professionale e pulita, ideale per chi opera con SMC, Price Action, Tape Reading o strategie di confluenza istituzionale.

⚙️ Caratteristiche principali

🔹 Rilevamento automatico della scala corretta (Forex, Indici, Cripto, Azioni).

🔹 Linee dei livelli di mille sopra e sotto il prezzo attuale, allineate automaticamente.

🔹 Design leggero e minimalista (stile istituzionale, senza appesantire il grafico).

🔹 Personalizzazione completa di colore, spessore, stile e densità.

🔹 Compatibile con tutti gli strumenti e timeframe.

🔹 Estremamente leggero — nessun consumo di CPU o ricalcolo delle candele.

💎 Esempi pratici di livelli rilevati

Strumento Principali livelli di mille rilevati WIN$ (Indice Brasile) 126.000 • 127.000 • 128.000 BTCUSD (Bitcoin) 68.000 • 69.000 • 70.000 USDJPY 149.000 • 150.000 • 151.000 EURUSD 1.09000 • 1.10000 • 1.11000 ORO (XAUUSD) 2.300 • 2.400 • 2.500 NASDAQ (USTEC / NAS100) 17.000 • 18.000 • 19.000

Ciascuno di questi livelli rappresenta zone naturali di reazione del prezzo, dove si concentra liquidità e vengono eseguiti ordini istituzionali di grande volume.

🧠 Utilizzo pratico

Rileva con precisione round numbers e livelli istituzionali.

Combinalo con Order Blocks, FVG, VWAP, POC o Liquidity Pools.

Ideale per SMC Traders, Scalpers e Day Traders.

Usalo come struttura di base per individuare zone di inversione e obiettivi.

📌 Parametri

Parametro Descrizione LinesAbove / LinesBelow Numero di livelli sopra e sotto il prezzo attuale LineColor Colore delle linee LineWidth Spessore delle linee LineStyle Stile delle linee (puntinato, tratteggiato, ecc.)

💡 Suggerimento

Mantieni DS Auto Thousand Grid sempre attivo sul grafico principale — si adatta automaticamente al prezzo e offre una visione chiara delle aree in cui opera il denaro istituzionale.

🛠️ Compatibilità