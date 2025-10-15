GANN Square Of 9 Support And Resistance

Gann Square 9 hesaplayıcı ile direnç ve destek noktarını görebilirsiniz. Hassasiyet ayarı ile kendinize ve sembole göre ayar yapabilirsiniz. Hassasiyeti 0 olarak bırakırsanız. Default değerler ile çalışacaktır. Kendinize göre ve sembole göre ayarlamanızı öneririm. bol kazançlar.

Gann Square 9 indikatörünü bir sonraki versiyonda geliştirip sinyal yaratmayı planlıyorum. istekleriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Teşekkürler.

Yazarın diğer ürünleri
Trading EA KFx GBPUSD on M1
Kahraman Senol
Uzman Danışmanlar
This is a trading EA on M1 Chart for currency pair GBPUSD. I don't recommend you to use in other charts or currency pairs.  Backtests are performed at mt5 and my Broker is FxPro.   "Works On M1 Chart"; // GBPUSD Strategy Properties  Parameters are, LessOrderMoreProfitFactor_Flag = false; // Less Order More Profit Factor (trade is very rare but profit factor is high Entry_Amount = 0.01; // __Amount for a new position [lot] Take_Profit = 800; // __Take Profit [point]  Stop_Loss = 650; //  __Stop L
FREE
Trading EA KFx GBPUSD on M1 mt4 version
Kahraman Senol
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
This is a trading EA on M1 Chart for currency pair GBPUSD. I don't recommend you to use in other charts or currency pairs.  Backtests are performed at mt5 and my Broker is FxPro.    (Mt5 version is  https://www.mql5.com/en/market/product/55467 ) "Works On M1 Chart"; // GBPUSD Strategy Properties    Parameters are, LessOrderMoreProfitFactor_Flag = false; // Less Order More Profit Factor (trade is very rare but profit factor is high Entry_Amount = 0.01; // __Amount for a new position [lot] Take_Pr
FREE
HODOR informer
Kahraman Senol
Göstergeler
This is a Bot which send notifications every hour at your MT4 platform. The notification consists of four part.   <<Clock>> + Your Message + Symbols + profit + Total # of Orders + Total profit     Here is an example : 21:00 Hodor: #US30 $+40.31 GOLD $-5.31 Total 5 Orders $+35.00 If there is no order : 21:00 Hodor: HODOR   signals:  https://www.mql5.com/en/signals/977796  There is a private message parameter where you can enter your own message also. Hodor_Comment_OnOff_Flag removes the "Hodor i
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt