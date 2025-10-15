GANN Square Of 9 Support And Resistance

Gann Square 9 hesaplayıcı ile direnç ve destek noktarını görebilirsiniz. Hassasiyet ayarı ile kendinize ve sembole göre ayar yapabilirsiniz. Hassasiyeti 0 olarak bırakırsanız. Default değerler ile çalışacaktır. Kendinize göre ve sembole göre ayarlamanızı öneririm. bol kazançlar.

Gann Square 9 indikatörünü bir sonraki versiyonda geliştirip sinyal yaratmayı planlıyorum. istekleriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Teşekkürler.