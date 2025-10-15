Fibo EA Digiteza

FiboEA – Le Trader Intelligent du Retracement de Fibonacci

Découvrez la véritable puissance du trading Fibonacci avec Fibo EA,

un Expert Advisor (EA) de précision conçu pour les traders professionnels,

les challenges de comptes financés et les systèmes de portefeuille automatisés.

Fibo EA combine une logique Fibonacci intelligente, une gestion dynamique du risque

et une protection automatique des positions — le tout dans un système fluide et entièrement autonome.

Ce qui rend Fibo EA unique

La plupart des EAs Fibonacci se contentent de tracer des lignes ou de placer des ordres statiques.

Fibo EA pense différemment.

Il identifie automatiquement la dernière bougie clôturée sur n’importe quelle unité de temps,

trace un retracement de Fibonacci dynamique,

et place des ordres limités à votre niveau préféré (ex. 61.8%),

uniquement lorsque la structure du marché confirme la direction du mouvement.

Chaque trade est ensuite géré de l’entrée à la sortie — sans aucune intervention manuelle.

Fonctionnalités principales

Logique multi-timeframe réelle

Trade en fonction de la dernière bougie de n’importe quelle unité de temps (M1–D1).

Parfait pour le scalping, le day trading ou les stratégies swing.

Moteur Fibonacci intelligent

Trace et colore automatiquement les retracements de Fibonacci pour une clarté visuelle optimale —

vous voyez exactement où l’EA agit dans la structure du marché.

Système de risque dynamique à quatre niveaux (fonction exclusive)

Ajustement automatique du risque selon la taille du compte :

Petits comptes → risque calculé plus élevé pour une croissance rapide

Grands comptes → mode conservateur pour une stabilité à long terme

Risque fixe ou en pourcentage

Choisissez entre un risque en dollars ou en pourcentage —

l’EA adapte automatiquement la taille du lot à la taille du compte et à la distance du stop loss.

Break-even et trailing stop automatiques

Protégez votre capital et sécurisez vos profits avec des algorithmes intelligents

de break-even et de trailing stop qui s’adaptent en temps réel.

Expiration automatique des ordres

Chaque ordre en attente expire après un délai défini —

évitant ainsi les positions obsolètes ou oubliées.

Transparence totale des transactions

Chaque ordre, modification et mise à jour de SL/TP est enregistré clairement

dans le terminal avec heure, prix et solde.

Pourquoi les traders l’adorent

Aucune stratégie de martingale, grille ou hedging — uniquement la précision Fibonacci.

Code MQL5 propre et optimisé — rapide, efficace et léger.

Fonctionne sur Forex, Or et Indices.

Idéal pour les comptes financés (FTMO, MyForexFunds, FundedNext, etc.).

Fonctionne aussi bien dans les scénarios haussiers que baissiers.

Visualisation élégante sur le graphique — vous voyez les niveaux Fibonacci tradés.

Paramètres recommandés

Unité de temps : M15–H1 pour l’intraday, D1 pour les configurations swing.

Unité de temps : M15–H1 pour l'intraday, D1 pour les configurations swing. Symboles : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (ou toute paire à faible spread). Niveaux préférés : 61.8 % ou 50.0 %.

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30 (ou toute paire à faible spread). Niveaux préférés : 61.8 % ou 50.0 %.

En résumé

Fibo EA n’est pas un simple robot Fibonacci.

C’est un système de trading intelligent qui lit la structure du marché,

adapte le risque et gère les trades avec précision professionnelle.

Prenez le contrôle de votre trading Fibonacci et laissez Fibo EA exécuter vos stratégies

avec discipline, exactitude et constance — même en votre absence.

La philosophie Digiteza

Soyez stratégique. Soyez constant. Soyez Digiteza.

FiboEA – Là où Fibonacci rencontre l’automatisation intelligente.