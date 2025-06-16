Wavetrend with Crosses
- Göstergeler
- Bambang Nugroho
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 28 Ağustos 2025
Read This : Please provide comments and reviews for future improvements.
WaveTrendPro_Indi v1.05
WaveTrend indicator with enhanced histogram visualization:
-
WaveTrendPro_Indi v1.05
Indikator WaveTrend dengan tampilan histogram yang lebih jelas:
-
Histogram otomatis lebih tinggi (bisa diatur dengan parameter HistScale).
-
Warna histogram berbeda untuk positif & negatif → tren naik lebih mudah dibaca.
-
Tetap ringan & responsif di berbagai pair/timeframe.
Cocok untuk scalper, swing trader, maupun analisis tren jangka panjang.
Histogram is now scaled higher (adjustable via HistScale).
-
-
Different colors for positive & negative bars, making trend direction clearer.
-
Lightweight & responsive across pairs and timeframes.
Perfect for scalpers, swing traders, and trend-following strategies.
📝 Description
WaveTrendPro_Indi v1.03 is a custom WaveTrend oscillator-based indicator for MetaTrader 5 (MT5). This enhanced version features:
-
Cross signals (WT1 crossing WT2) shown as arrows.
-
Histogram to visualize momentum strength.
-
Overbought/Oversold levels with alerts.
-
Built-in popup alerts and push notifications to mobile devices.
🎯 Main Purposes
-
Detect buy/sell signals based on WT1 and WT2 crossovers.
-
Identify overbought and oversold conditions.
-
Provide real-time alerts for quicker trading decisions.
-
Suitable for scalping, intraday, and swing trading.
⚙️ Settings (Input Parameters)
|Parameter
|Description
|channelLength
|Period used to compute ESA and deviation
|averageLength
|EMA smoothing for WT1 line
|smoothLength
|EMA smoothing for WT2 line
|obLevel / osLevel
|OB/OS alert threshold
|OB_Level_Main / Secondary
|OB/OS visual levels
|enableAlertCross
|Enable alert on WT1-WT2 cross
|enableAlertOBOS
|Enable alert on overbought/oversold
|enablePushNotification
|Enable push notification to mobile
📈 How to Use
-
Attach the indicator to a chart (in a separate window).
-
Watch for:
-
Green arrows below candles = WT1 crossing above WT2 → Buy signal.
-
Red arrows above candles = WT1 crossing below WT2 → Sell signal.
-
Light blue histogram shows strength of WT1-WT2 spread.
-
Alerts trigger when WT1 crosses OB/OS thresholds.
-
-
Enable alerts and push notifications for automatic warnings.
Recomendation :
- Currencies and Pairs: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Timeframe: H1 but work on All Timeframe
- Accounts type: Any ECN, Low spread account
- Important : Please Focus BUY on Uptrend Market and SELL on Downtrend Market
- Combine with other indicator like SnD, SnR, MA for good result and right decision
📝 Deskripsi
WaveTrendPro_Indi v1.03 adalah indikator teknikal berbasis WaveTrend Oscillator yang ditingkatkan untuk platform MetaTrader 5 (MT5). Versi ini mencakup:
-
Sinyal Cross (WT1 dan WT2) berupa panah pada chart.
-
Histogram sebagai visualisasi kekuatan tren.
-
Level Overbought/Oversold (OB/OS).
-
Peringatan (Alert) berupa popup dan Push Notification ke HP.
🎯 Kegunaan Utama
-
Mendeteksi sinyal beli dan jual berdasarkan persilangan garis WT1 dan WT2.
-
Mengidentifikasi kondisi jenuh beli (overbought) dan jenuh jual (oversold).
-
Memberikan peringatan real-time untuk pengambilan keputusan cepat.
-
Cocok untuk scalping, intraday, hingga swing trading.
⚙️ Pengaturan (Input Parameters)
|Parameter
|Fungsi
|channelLength
|Panjang periode untuk perhitungan ESA dan Deviasi
|averageLength
|Panjang rata-rata untuk WT1
|smoothLength
|Periode smoothing untuk WT2
|obLevel / osLevel
|Batas OB/OS untuk alert
|OB_Level_Main / Secondary
|Level yang ditampilkan di indikator
|enableAlertCross
|Aktifkan alert saat terjadi cross
|enableAlertOBOS
|Aktifkan alert saat OB/OS
|enablePushNotification
|Kirim notifikasi ke HP via MT5 mobile
📈 Cara Penggunaan
-
Pasang indikator ke chart di MT5 (di jendela terpisah).
-
Amati:
-
Panah hijau muncul di bawah saat WT1 cross ke atas WT2 → Sinyal beli.
-
Panah merah muncul di atas saat WT1 cross ke bawah WT2 → Sinyal jual.
-
Histogram biru menunjukkan kekuatan perbedaan antara WT1 dan WT2.
-
Saat garis WT1 melewati level OB/OS → peringatan jenuh beli/jual.
-
-
Aktifkan alert dan push notification jika ingin diberi peringatan otomatis.
Recomendation :
- Currencies and Pairs: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Timeframe: H1 but work on All Timeframe
- Accounts type: Any ECN, Low spread account
- Important : Please Focus BUY on Uptrend Market and SELL on Downtrend Market
- Combine with other indicator like SnD, SnR, MA for good result and right decision
