ZigzagGridMartinEA

ZigZag Directed Grid Martingale Robot

Kısa tanım: Bu EA, ZigZag yönüne göre alış veya satış modülünü açıp kapatan, simetrik grid kuran ve isteğe bağlı martingale ile lot büyüten bir market-order robotudur. Toplam özsermaye (equity) belirlediğiniz kâr/zarar eşiğine geldiğinde sistemi resetler, isterseniz tüm pozisyonları kapatır. Panel üzerinden tüm ayarları canlı olarak değiştirebilir, Start/Stop/Close All/Flip ile anında müdahale edebilirsiniz.

Nasıl çalışır? (özet)

ZigZag yönü okunur (AutoZZ modunda). up → sadece Buy modül aktif

down → sadece Sell modül aktif Modül aktifse, en yakın açık pozisyona mesafe ≥ GridStep olduğunda yeni market emri atar. İsteğe bağlı: Her pozisyona TP/SL verilebilir. Martingale açıksa, aynı modülde her yeni emir lot = base × (Multiplier^açık_sayısı) ile büyür. Equity değişimi Global Profit % veya Global Loss % sınırına vurursa Reset: pozisyonlar kapatılır (kapsam tercihinize bağlı) ve başlangıç senaryosu tekrar çalıştırılır. ZigZag yön değişimi olduğunda ve KeepPositionsOnDirChange = false ise robot resetlenir.

Panel kısayolları

Start / Stop: EA’yı durdur/başlat (grafikte kalır).

Close All: Seçiminize göre bu semboldeki/hesaptaki tüm pozisyonları kapatır.

Flip: AutoZZ/BuyOnly/SellOnly modlarında aktif yönü tersine çevirir .

Bilgi satırları: Bakiye/Equity, açık işlem sayısı ve hacim, equity % değişimi, martingale çarpan durumu.

Ayarların anlamı ve kritik noktalar

1) General

TradeMode (AutoZZ, BuyOnly, SellOnly, Both) AutoZZ: Yalnızca ZigZag yönüne göre tek modül çalışır. Both: Her iki yönde grid kurar (çift taraflı maruziyet ve teminat ihtiyacı artar).

GlobalProfit% / GlobalLoss% Equity bazlı basket seviyesidir. Aşıldığında reset olur.

CloseAllPositionsOnReset true: Hesaptaki tüm semboller dâhil kapanır. false: Sadece bu grafik + bu EA’nın magic’leri kapanır.

KeepPositionsOnDirChange false (önerilir): ZigZag yönü değişirse resetle temiz başla.



2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)

Daha büyük değerler = daha az gürültü , daha seyrek yön değişimi.

Çok küçük değerler sık sık flip/reset tetikleyip gereksiz işlem doğurabilir.

3) Grid ve TP/SL (Buy/Sell modülleri)

GridStepPoints : En yakın işlemin girişine nokta cinsinden mesafe. 5 basamaklı FX’te 1 pip = 10 point . Örn. 50 point = 5 pip .

Per-Position TP/SL (opsiyonel) : Her işleme sabit TP/SL verir. Kapı aralığı çok dar ise spread+slippage ile yanlış kapanış görebilirsiniz.



4) Martingale

UseMartingale + Multiplier (>1,00) : Aynı modülde her yeni lot katlanır .

Çarpan ≤1 ise uyarı verir ve temel lotu korur (büyütmez).

Risk: Trend uzadığında lotlar hızla büyür; teminat ve “GlobalLoss%” kalkanınız şart.

5) Lot tipi

Fixed: Her emir aynı base lot .

Auto: Formül: base_lot = (Equity / 10.000) × AutoLot Örn. Equity 3.000$ , AutoLot=0.02 → 0.006 lot . Bu ayar bir “%” değil; 10k$ başına lot katsayısı gibi çalışır.



6) Magic numaralar

InpMagicBuy / InpMagicSell ile diğer EA’larla çakışmayı önleyin.

7) Bağımlılıklar

ZigZag: Examples\ZigZag yolunda derlenmiş olmalı. Bulunamazsa AutoZZ durur.

Güvenli başlangıç önerileri (FX majörler, M15–H1)

Temkinli (demo/ilk kurulum)

TradeMode: AutoZZ

GlobalProfit%: 1.0 – 2.0

GlobalLoss%: 2.0 – 3.0

KeepPositionsOnDirChange: false

GridStepPoints: 80–120 (8–12 pip)

Per-TP/SL: Kapalı (önce akışı izleyin)

UseMartingale: Kapalı

Lot: Fixed 0.01 veya AutoLot 0.01 (≈10k$’da 0.01 lot)

Dengeli

TradeMode: AutoZZ

GlobalProfit% / Loss%: 2–3 / 3–4

GridStepPoints: 60–90 (6–9 pip)

Per-TP: Açık, TP=100–150 point (10–15 pip)

UseMartingale: Açık, Multiplier=1.3–1.5

AutoLot: 0.02 (≈10k$’da 0.02 lot)

Agresif (sadece test/deneyimliler)

TradeMode: Both veya AutoZZ

GlobalProfit% / Loss%: 4–6 / 5–7

GridStepPoints: 40–60 (4–6 pip)

Per-TP/SL: Açık, TP=80–120 , SL=150–250 point

UseMartingale: 1.7–2.0 (çok risklidir)

AutoLot: 0.03–0.05

Not: Kripto/emtia gibi volatil enstrümanlarda GridStep’i büyütün, TP/SL’yi esnetin. Point değerleri sembolün basamağına göre değişir; önce sembol özelliklerini kontrol edin.

Pratik ipuçları

ZigZag ayarı : Depth/Deviation’ı büyütmek, “sahte” yön değişimlerini azaltır; reset sıklığı düşer.

Spread/Slippage : trade.SetDeviationInPoints(3) mevcut. Yüksek spread’li saatlerde Per-TP/SL’yi dar tutmayın.

Varlık bazlı ayar : H1’de daha geniş GridStep ve TP genellikle daha sağlıklı.

Sonsuz seri riski : Maks pozisyon sayısı sınırı yok ; bu yüzden GlobalLoss% ve makul martingale çarpanı tek güvenlik sübabınız.

Flip butonu : Trend dönüşünde manuel tersleme için pratik; ancak Both modunda çalışmaz.

Reset kapsamı : Diğer EA’larınız varsa CloseAllPositionsOnReset = false tutun ki yalnızca bu robotun işlemleri kapansın.

VPS & Kesinti : Reset ve panel kontrolü için kesintisiz çalışma önemli.

Backtest & Forward: Önce demo/backtest, sonra küçük canlı bakiyeyle aşamalı geçiş.

Kurulum kontrol listesi

ZigZag indikatörü doğru klasörde ve derlenmiş mi? Sembol özellikleri (point, min/max lot, step) ile lot/point ayarları uyumlu mu? TradeMode doğru seçildi mi? (AutoZZ önerilir) GlobalProfit% / GlobalLoss% gerçekçi mi? GridStep sembol volatilitesine göre ayarlandı mı? Martingale kullanıyorsanız çarpan ≤1.5 ile başlayın. Magic çakışması yok mu? Panelden Start’a bastınız mı? Log’da hata var mı?

Son söz

Bu EA, grid + martingale doğası gereği yüksek risk taşır. Ayarlarınızı kademeli test edin, equity tabanlı stop (GlobalLoss%) mutlaka tanımlayın ve tek bir sembolde başlayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; tüm risk size aittir.



