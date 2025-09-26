ZigzagGridMartinEA
- Yardımcı programlar
- Nurettin Polat
- Sürüm: 1.42
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Kısa tanım: Bu EA, ZigZag yönüne göre alış veya satış modülünü açıp kapatan, simetrik grid kuran ve isteğe bağlı martingale ile lot büyüten bir market-order robotudur. Toplam özsermaye (equity) belirlediğiniz kâr/zarar eşiğine geldiğinde sistemi resetler, isterseniz tüm pozisyonları kapatır. Panel üzerinden tüm ayarları canlı olarak değiştirebilir, Start/Stop/Close All/Flip ile anında müdahale edebilirsiniz.
Nasıl çalışır? (özet)
-
ZigZag yönü okunur (AutoZZ modunda).
-
up → sadece Buy modül aktif
-
down → sadece Sell modül aktif
-
-
Modül aktifse, en yakın açık pozisyona mesafe ≥ GridStep olduğunda yeni market emri atar.
-
İsteğe bağlı: Her pozisyona TP/SL verilebilir.
-
Martingale açıksa, aynı modülde her yeni emir lot = base × (Multiplier^açık_sayısı) ile büyür.
-
Equity değişimi Global Profit % veya Global Loss % sınırına vurursa Reset: pozisyonlar kapatılır (kapsam tercihinize bağlı) ve başlangıç senaryosu tekrar çalıştırılır.
-
ZigZag yön değişimi olduğunda ve KeepPositionsOnDirChange = false ise robot resetlenir.
Panel kısayolları
-
Start / Stop: EA’yı durdur/başlat (grafikte kalır).
-
Close All: Seçiminize göre bu semboldeki/hesaptaki tüm pozisyonları kapatır.
-
Flip: AutoZZ/BuyOnly/SellOnly modlarında aktif yönü tersine çevirir.
-
Bilgi satırları: Bakiye/Equity, açık işlem sayısı ve hacim, equity % değişimi, martingale çarpan durumu.
Ayarların anlamı ve kritik noktalar
1) General
-
TradeMode (AutoZZ, BuyOnly, SellOnly, Both)
-
AutoZZ: Yalnızca ZigZag yönüne göre tek modül çalışır.
-
Both: Her iki yönde grid kurar (çift taraflı maruziyet ve teminat ihtiyacı artar).
-
-
GlobalProfit% / GlobalLoss%
-
Equity bazlı basket seviyesidir. Aşıldığında reset olur.
-
-
CloseAllPositionsOnReset
-
true: Hesaptaki tüm semboller dâhil kapanır.
-
false: Sadece bu grafik + bu EA’nın magic’leri kapanır.
-
-
KeepPositionsOnDirChange
-
false (önerilir): ZigZag yönü değişirse resetle temiz başla.
-
2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)
-
Daha büyük değerler = daha az gürültü, daha seyrek yön değişimi.
-
Çok küçük değerler sık sık flip/reset tetikleyip gereksiz işlem doğurabilir.
3) Grid ve TP/SL (Buy/Sell modülleri)
-
GridStepPoints: En yakın işlemin girişine nokta cinsinden mesafe.
-
5 basamaklı FX’te 1 pip = 10 point. Örn. 50 point = 5 pip.
-
-
Per-Position TP/SL (opsiyonel): Her işleme sabit TP/SL verir.
-
Kapı aralığı çok dar ise spread+slippage ile yanlış kapanış görebilirsiniz.
-
4) Martingale
-
UseMartingale + Multiplier (>1,00): Aynı modülde her yeni lot katlanır.
-
Çarpan ≤1 ise uyarı verir ve temel lotu korur (büyütmez).
-
Risk: Trend uzadığında lotlar hızla büyür; teminat ve “GlobalLoss%” kalkanınız şart.
5) Lot tipi
-
Fixed: Her emir aynı base lot.
-
Auto: Formül: base_lot = (Equity / 10.000) × AutoLot
-
Örn. Equity 3.000$, AutoLot=0.02 → 0.006 lot.
-
Bu ayar bir “%” değil; 10k$ başına lot katsayısı gibi çalışır.
-
6) Magic numaralar
-
InpMagicBuy / InpMagicSell ile diğer EA’larla çakışmayı önleyin.
7) Bağımlılıklar
-
ZigZag: Examples\ZigZag yolunda derlenmiş olmalı. Bulunamazsa AutoZZ durur.
Güvenli başlangıç önerileri (FX majörler, M15–H1)
Temkinli (demo/ilk kurulum)
-
TradeMode: AutoZZ
-
GlobalProfit%: 1.0 – 2.0
-
GlobalLoss%: 2.0 – 3.0
-
KeepPositionsOnDirChange: false
-
GridStepPoints: 80–120 (8–12 pip)
-
Per-TP/SL: Kapalı (önce akışı izleyin)
-
UseMartingale: Kapalı
-
Lot: Fixed 0.01 veya AutoLot 0.01 (≈10k$’da 0.01 lot)
Dengeli
-
TradeMode: AutoZZ
-
GlobalProfit% / Loss%: 2–3 / 3–4
-
GridStepPoints: 60–90 (6–9 pip)
-
Per-TP: Açık, TP=100–150 point (10–15 pip)
-
UseMartingale: Açık, Multiplier=1.3–1.5
-
AutoLot: 0.02 (≈10k$’da 0.02 lot)
Agresif (sadece test/deneyimliler)
-
TradeMode: Both veya AutoZZ
-
GlobalProfit% / Loss%: 4–6 / 5–7
-
GridStepPoints: 40–60 (4–6 pip)
-
Per-TP/SL: Açık, TP=80–120, SL=150–250 point
-
UseMartingale: 1.7–2.0 (çok risklidir)
-
AutoLot: 0.03–0.05
Not: Kripto/emtia gibi volatil enstrümanlarda GridStep’i büyütün, TP/SL’yi esnetin. Point değerleri sembolün basamağına göre değişir; önce sembol özelliklerini kontrol edin.
Pratik ipuçları
-
ZigZag ayarı: Depth/Deviation’ı büyütmek, “sahte” yön değişimlerini azaltır; reset sıklığı düşer.
-
Spread/Slippage: trade.SetDeviationInPoints(3) mevcut. Yüksek spread’li saatlerde Per-TP/SL’yi dar tutmayın.
-
Varlık bazlı ayar: H1’de daha geniş GridStep ve TP genellikle daha sağlıklı.
-
Sonsuz seri riski: Maks pozisyon sayısı sınırı yok; bu yüzden GlobalLoss% ve makul martingale çarpanı tek güvenlik sübabınız.
-
Flip butonu: Trend dönüşünde manuel tersleme için pratik; ancak Both modunda çalışmaz.
-
Reset kapsamı: Diğer EA’larınız varsa CloseAllPositionsOnReset = false tutun ki yalnızca bu robotun işlemleri kapansın.
-
VPS & Kesinti: Reset ve panel kontrolü için kesintisiz çalışma önemli.
-
Backtest & Forward: Önce demo/backtest, sonra küçük canlı bakiyeyle aşamalı geçiş.
Kurulum kontrol listesi
-
ZigZag indikatörü doğru klasörde ve derlenmiş mi?
-
Sembol özellikleri (point, min/max lot, step) ile lot/point ayarları uyumlu mu?
-
TradeMode doğru seçildi mi? (AutoZZ önerilir)
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% gerçekçi mi?
-
GridStep sembol volatilitesine göre ayarlandı mı?
-
Martingale kullanıyorsanız çarpan ≤1.5 ile başlayın.
-
Magic çakışması yok mu?
-
Panelden Start’a bastınız mı? Log’da hata var mı?
Son söz
Bu EA, grid + martingale doğası gereği yüksek risk taşır. Ayarlarınızı kademeli test edin, equity tabanlı stop (GlobalLoss%) mutlaka tanımlayın ve tek bir sembolde başlayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; tüm risk size aittir.