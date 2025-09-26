ZigzagGridMartinEA

ZigZag Directed Grid Martingale Robot

Kısa tanım: Bu EA, ZigZag yönüne göre alış veya satış modülünü açıp kapatan, simetrik grid kuran ve isteğe bağlı martingale ile lot büyüten bir market-order robotudur. Toplam özsermaye (equity) belirlediğiniz kâr/zarar eşiğine geldiğinde sistemi resetler, isterseniz tüm pozisyonları kapatır. Panel üzerinden tüm ayarları canlı olarak değiştirebilir, Start/Stop/Close All/Flip ile anında müdahale edebilirsiniz.

Nasıl çalışır? (özet)

  1. ZigZag yönü okunur (AutoZZ modunda).

    • up → sadece Buy modül aktif

    • down → sadece Sell modül aktif

  2. Modül aktifse, en yakın açık pozisyona mesafe ≥ GridStep olduğunda yeni market emri atar.

  3. İsteğe bağlı: Her pozisyona TP/SL verilebilir.

  4. Martingale açıksa, aynı modülde her yeni emir lot = base × (Multiplier^açık_sayısı) ile büyür.

  5. Equity değişimi Global Profit % veya Global Loss % sınırına vurursa Reset: pozisyonlar kapatılır (kapsam tercihinize bağlı) ve başlangıç senaryosu tekrar çalıştırılır.

  6. ZigZag yön değişimi olduğunda ve KeepPositionsOnDirChange = false ise robot resetlenir.

Panel kısayolları

  • Start / Stop: EA’yı durdur/başlat (grafikte kalır).

  • Close All: Seçiminize göre bu semboldeki/hesaptaki tüm pozisyonları kapatır.

  • Flip: AutoZZ/BuyOnly/SellOnly modlarında aktif yönü tersine çevirir.

  • Bilgi satırları: Bakiye/Equity, açık işlem sayısı ve hacim, equity % değişimi, martingale çarpan durumu.

Ayarların anlamı ve kritik noktalar

1) General

  • TradeMode (AutoZZ, BuyOnly, SellOnly, Both)

    • AutoZZ: Yalnızca ZigZag yönüne göre tek modül çalışır.

    • Both: Her iki yönde grid kurar (çift taraflı maruziyet ve teminat ihtiyacı artar).

  • GlobalProfit% / GlobalLoss%

    • Equity bazlı basket seviyesidir. Aşıldığında reset olur.

  • CloseAllPositionsOnReset

    • true: Hesaptaki tüm semboller dâhil kapanır.

    • false: Sadece bu grafik + bu EA’nın magic’leri kapanır.

  • KeepPositionsOnDirChange

    • false (önerilir): ZigZag yönü değişirse resetle temiz başla.

2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)

  • Daha büyük değerler = daha az gürültü, daha seyrek yön değişimi.

  • Çok küçük değerler sık sık flip/reset tetikleyip gereksiz işlem doğurabilir.

3) Grid ve TP/SL (Buy/Sell modülleri)

  • GridStepPoints: En yakın işlemin girişine nokta cinsinden mesafe.

    • 5 basamaklı FX’te 1 pip = 10 point. Örn. 50 point = 5 pip.

  • Per-Position TP/SL (opsiyonel): Her işleme sabit TP/SL verir.

    • Kapı aralığı çok dar ise spread+slippage ile yanlış kapanış görebilirsiniz.

4) Martingale

  • UseMartingale + Multiplier (>1,00): Aynı modülde her yeni lot katlanır.

  • Çarpan ≤1 ise uyarı verir ve temel lotu korur (büyütmez).

  • Risk: Trend uzadığında lotlar hızla büyür; teminat ve “GlobalLoss%” kalkanınız şart.

5) Lot tipi

  • Fixed: Her emir aynı base lot.

  • Auto: Formül: base_lot = (Equity / 10.000) × AutoLot

    • Örn. Equity 3.000$, AutoLot=0.02 → 0.006 lot.

    • Bu ayar bir “%” değil; 10k$ başına lot katsayısı gibi çalışır.

6) Magic numaralar

  • InpMagicBuy / InpMagicSell ile diğer EA’larla çakışmayı önleyin.

7) Bağımlılıklar

  • ZigZag: Examples\ZigZag yolunda derlenmiş olmalı. Bulunamazsa AutoZZ durur.

Güvenli başlangıç önerileri (FX majörler, M15–H1)

Temkinli (demo/ilk kurulum)

  • TradeMode: AutoZZ

  • GlobalProfit%: 1.0 – 2.0

  • GlobalLoss%: 2.0 – 3.0

  • KeepPositionsOnDirChange: false

  • GridStepPoints: 80–120 (8–12 pip)

  • Per-TP/SL: Kapalı (önce akışı izleyin)

  • UseMartingale: Kapalı

  • Lot: Fixed 0.01 veya AutoLot 0.01 (≈10k$’da 0.01 lot)

Dengeli

  • TradeMode: AutoZZ

  • GlobalProfit% / Loss%: 2–3 / 3–4

  • GridStepPoints: 60–90 (6–9 pip)

  • Per-TP: Açık, TP=100–150 point (10–15 pip)

  • UseMartingale: Açık, Multiplier=1.3–1.5

  • AutoLot: 0.02 (≈10k$’da 0.02 lot)

Agresif (sadece test/deneyimliler)

  • TradeMode: Both veya AutoZZ

  • GlobalProfit% / Loss%: 4–6 / 5–7

  • GridStepPoints: 40–60 (4–6 pip)

  • Per-TP/SL: Açık, TP=80–120, SL=150–250 point

  • UseMartingale: 1.7–2.0 (çok risklidir)

  • AutoLot: 0.03–0.05

Not: Kripto/emtia gibi volatil enstrümanlarda GridStep’i büyütün, TP/SL’yi esnetin. Point değerleri sembolün basamağına göre değişir; önce sembol özelliklerini kontrol edin.

Pratik ipuçları

  • ZigZag ayarı: Depth/Deviation’ı büyütmek, “sahte” yön değişimlerini azaltır; reset sıklığı düşer.

  • Spread/Slippage: trade.SetDeviationInPoints(3) mevcut. Yüksek spread’li saatlerde Per-TP/SL’yi dar tutmayın.

  • Varlık bazlı ayar: H1’de daha geniş GridStep ve TP genellikle daha sağlıklı.

  • Sonsuz seri riski: Maks pozisyon sayısı sınırı yok; bu yüzden GlobalLoss% ve makul martingale çarpanı tek güvenlik sübabınız.

  • Flip butonu: Trend dönüşünde manuel tersleme için pratik; ancak Both modunda çalışmaz.

  • Reset kapsamı: Diğer EA’larınız varsa CloseAllPositionsOnReset = false tutun ki yalnızca bu robotun işlemleri kapansın.

  • VPS & Kesinti: Reset ve panel kontrolü için kesintisiz çalışma önemli.

  • Backtest & Forward: Önce demo/backtest, sonra küçük canlı bakiyeyle aşamalı geçiş.

Kurulum kontrol listesi

  1. ZigZag indikatörü doğru klasörde ve derlenmiş mi?

  2. Sembol özellikleri (point, min/max lot, step) ile lot/point ayarları uyumlu mu?

  3. TradeMode doğru seçildi mi? (AutoZZ önerilir)

  4. GlobalProfit% / GlobalLoss% gerçekçi mi?

  5. GridStep sembol volatilitesine göre ayarlandı mı?

  6. Martingale kullanıyorsanız çarpan ≤1.5 ile başlayın.

  7. Magic çakışması yok mu?

  8. Panelden Start’a bastınız mı? Log’da hata var mı?

Son söz

Bu EA, grid + martingale doğası gereği yüksek risk taşır. Ayarlarınızı kademeli test edin, equity tabanlı stop (GlobalLoss%) mutlaka tanımlayın ve tek bir sembolde başlayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; tüm risk size aittir.


