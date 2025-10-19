Apex Trade Manager with Trailling sl

Bu, işlemlerinizi yönetmenize yardımcı olacak bir araçtır. Hedef 1, 2, 3'ü puan ve bu hedeflerde kapatmak istediğiniz lot büyüklüğünün yüzdelik oranı olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin, 1, 2, 3 hedeflerini 5$, 10$ ve 15$ olarak %40, %30, %30 olarak belirlediniz. Şimdi, 4220'de XauUSD'ye 0,1 lotla giriş yaparsanız, 5$ hedefinde 0,04 lot, 10$ hedefinde 0,03 lot ve kalan miktar 15$ hedefinde kapanacaktır.





Zaman olarak da zarar durdurucu belirleyebilirsiniz.





Zaman durdurucu ve hedef, işlem yaptığınızda otomatik olarak ayarlanacaktır.





Ayrıca, takip eden zarar durdurucu koşulu da vardır, yani TP1'e ulaşıldığında SL giriş noktasına, TP2'ye ulaşıldığında SL TP1'e geçebilir. Bu koşulu açıp kapatabilirsiniz.





Grafikte tüm tp ve sl detaylarını gösteren bir panel olacak, böylece puanları kolayca görebileceksiniz.