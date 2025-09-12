ZigzagGridMartinEA

Robot Martingale a Griglia guidato da ZigZag

Sintesi: Questo EA costruisce una griglia simmetrica con sole ordini a mercato e attiva i moduli Buy/Sell in base alla direzione del ZigZag. Può aumentare la size con martingala e si resetta quando la variazione dell’equity raggiunge le soglie Global Profit % / Global Loss %, quando cambia la direzione del ZigZag, o con i comandi Close All / Flip. Tutti i parametri sono modificabili in tempo reale dal pannello.

Come funziona

Legge la direzione del ZigZag (modalità AutoZZ). up → attivo solo il modulo Buy

down → attivo solo il modulo Sell Se il modulo è attivo e la distanza ≥ GridStep dall’ordine aperto più vicino in quel modulo, l’EA apre un nuovo ordine a mercato. Opzionale: TP/SL per singola posizione. Con Martingale attivo:

lot = lot_base × (Multiplier ^ n_ordini_aperti_nel_modulo) . Quando la variazione dell’equity tocca Global Profit % o Global Loss %, parte il reset: chiusura posizioni (ambito secondo impostazione) e riavvio della routine iniziale. Al cambio di direzione del ZigZag, l’EA resetta se KeepPositionsOnDirChange = false .

Scorciatoie del pannello

Start / Stop – avvia/pausa l’EA.

Close All – chiude posizioni (tutto il conto o solo questo EA, in base all’opzione).

Flip – inverte il lato attivo (valido in AutoZZ/BuyOnly/SellOnly).

Righe info – Saldo/Equity/Margine, P/L, numero trade & volume, % equity, moltiplicatori di martingala.

Parametri chiave e punti di attenzione

1) Generale

TradeMode: AutoZZ , BuyOnly , SellOnly , Both AutoZZ è più prudente: opera solo un lato seguendo il bias del ZigZag. Both apre entrambi i lati (più esposizione e margine).

GlobalProfit% / GlobalLoss% – livelli di equity che attivano il reset .

CloseAllPositionsOnReset true : chiude tutte le posizioni del conto. false : chiude solo questo simbolo e i magic di questo EA.

KeepPositionsOnDirChange false (consigliato): reset ai flip del ZigZag per non combattere il nuovo trend.



2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)

Valori maggiori → meno rumore , meno inversioni.

Troppo piccoli → flip/reset frequenti e overtrading.

3) Griglia & TP/SL (moduli Buy & Sell)

GridStepPoints – spaziatura in points rispetto all’entry aperta più vicina del modulo. Su FX a 5 decimali: 1 pip = 10 points (es. 50 points = 5 pips ).

TP/SL per posizione – livelli fissi per ogni ordine. Troppo stretti → sensibili a spread e slippage .



4) Martingala

Attiva UseMartingale e imposta Multiplier > 1,00 .

Con ≤ 1,00 l’EA avvisa e non scala la size.

Rischio: in trend forti la dimensione cresce rapidamente; abbinala a un GlobalLoss% ragionevole.

5) Tipo di lotto

Fixed – lot di base costante.

Auto – lot_base = (Equity / 10.000) × AutoLot Esempio: Equity 3.000 $ , AutoLot = 0,02 → 0,006 lotti . AutoLot non è una percentuale; pensalo come “lotti per 10k di equity”.



6) Magic numbers

InpMagicBuy / InpMagicSell – evita conflitti con altri EA.

7) Dipendenze

Indicatore ZigZag deve essere compilato in Indicators\Examples\ZigZag . Se manca, AutoZZ non opera (pausa + avviso).



Preset sicuri per iniziare (majors su M15–H1)

Prudente (demo / primo utilizzo)

TradeMode: AutoZZ

GlobalProfit% / GlobalLoss%: 1,0–2,0 / 2,0–3,0

KeepPositionsOnDirChange: false

GridStepPoints: 80–120 (8–12 pips)

TP/SL per posizione: Off (prima osservare)

Martingale: Off

Lot: Fixed 0,01 o AutoLot 0,01 (≈ 0,01 per 10k)

Bilanciato

TradeMode: AutoZZ

GlobalProfit% / GlobalLoss%: 2–3 / 3–4

GridStepPoints: 60–90 (6–9 pips)

TP per posizione: On, TP = 100–150 pts (10–15 pips)

Martingale: On, Multiplier = 1,3–1,5

AutoLot: 0,02 (≈ 0,02 per 10k)

Aggressivo (solo test / utenti esperti)

TradeMode: Both o AutoZZ

GlobalProfit% / GlobalLoss%: 4–6 / 5–7

GridStepPoints: 40–60 (4–6 pips)

TP/SL per posizione: On, TP = 80–120 , SL = 150–250 pts

Martingale: 1,7–2,0 (alto rischio)

AutoLot: 0,03–0,05

Nota: Su crypto/commodities e altri asset ad alta volatilità aumenta il GridStep e allarga TP/SL. Verifica sempre la specifica points/pips del simbolo prima di impostare i valori.

Consigli pratici

Tuning ZigZag: Depth/Deviation più alti riducono i “falsi” flip e la frequenza di reset.

Spread/Slippage: l’EA usa trade.SetDeviationInPoints(3) . Evita TP/SL ultra stretti nelle ore di spread ampio.

Timeframe: su H1 funzionano spesso meglio GridStep e TP più ampi.

Nessun cap interno di posizioni: i veri fusibili sono GlobalLoss% e un Multiplier moderato.

Pulsante Flip: utile per invertire manualmente il bias; non operativo in Both .

Ambito del reset: con altri EA sul conto, lascia CloseAllPositionsOnReset = false per chiudere solo i trade di questo EA.

Uptime: VPS consigliato per non perdere reset o azioni del pannello.

Percorso di adozione: backtest → demo → live piccolo, scala gradualmente.

Checklist pre-avvio

ZigZag presente, compilato e caricato? Specifiche del simbolo (point, lotto min/max/step) allineate a lot/points impostati? TradeMode corretto (AutoZZ consigliato)? GlobalProfit% / GlobalLoss% coerenti col tuo rischio? GridStep dimensionato alla volatilità? Con martingala, partire con Multiplier ≤ 1,5? Magic numbers senza conflitti con altri EA? Premuto Start e controllato il log (avvisi/errori)?

Avvertenza

La combinazione griglia + martingala è ad alto rischio. Testa in modo graduale, imposta sempre una protezione basata sull’equity (GlobalLoss%) e inizia con un solo simbolo e size piccola. Questo non è un consiglio d’investimento; ti assumi la piena responsabilità dei risultati.



