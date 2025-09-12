ZigzagGridMartinEA
- Utilità
- Nurettin Polat
- Versione: 1.42
- Aggiornato: 26 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Sintesi: Questo EA costruisce una griglia simmetrica con sole ordini a mercato e attiva i moduli Buy/Sell in base alla direzione del ZigZag. Può aumentare la size con martingala e si resetta quando la variazione dell’equity raggiunge le soglie Global Profit % / Global Loss %, quando cambia la direzione del ZigZag, o con i comandi Close All / Flip. Tutti i parametri sono modificabili in tempo reale dal pannello.
Come funziona
-
Legge la direzione del ZigZag (modalità AutoZZ).
-
up → attivo solo il modulo Buy
-
down → attivo solo il modulo Sell
-
-
Se il modulo è attivo e la distanza ≥ GridStep dall’ordine aperto più vicino in quel modulo, l’EA apre un nuovo ordine a mercato.
-
Opzionale: TP/SL per singola posizione.
-
Con Martingale attivo:
lot = lot_base × (Multiplier ^ n_ordini_aperti_nel_modulo) .
-
Quando la variazione dell’equity tocca Global Profit % o Global Loss %, parte il reset: chiusura posizioni (ambito secondo impostazione) e riavvio della routine iniziale.
-
Al cambio di direzione del ZigZag, l’EA resetta se KeepPositionsOnDirChange = false .
Scorciatoie del pannello
-
Start / Stop – avvia/pausa l’EA.
-
Close All – chiude posizioni (tutto il conto o solo questo EA, in base all’opzione).
-
Flip – inverte il lato attivo (valido in AutoZZ/BuyOnly/SellOnly).
-
Righe info – Saldo/Equity/Margine, P/L, numero trade & volume, % equity, moltiplicatori di martingala.
Parametri chiave e punti di attenzione
1) Generale
-
TradeMode: AutoZZ , BuyOnly , SellOnly , Both
-
AutoZZ è più prudente: opera solo un lato seguendo il bias del ZigZag.
-
Both apre entrambi i lati (più esposizione e margine).
-
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% – livelli di equity che attivano il reset.
-
CloseAllPositionsOnReset
-
true : chiude tutte le posizioni del conto.
-
false : chiude solo questo simbolo e i magic di questo EA.
-
-
KeepPositionsOnDirChange
-
false (consigliato): reset ai flip del ZigZag per non combattere il nuovo trend.
-
2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)
-
Valori maggiori → meno rumore, meno inversioni.
-
Troppo piccoli → flip/reset frequenti e overtrading.
3) Griglia & TP/SL (moduli Buy & Sell)
-
GridStepPoints – spaziatura in points rispetto all’entry aperta più vicina del modulo.
-
Su FX a 5 decimali: 1 pip = 10 points (es. 50 points = 5 pips).
-
-
TP/SL per posizione – livelli fissi per ogni ordine.
-
Troppo stretti → sensibili a spread e slippage.
-
4) Martingala
-
Attiva UseMartingale e imposta Multiplier > 1,00.
-
Con ≤ 1,00 l’EA avvisa e non scala la size.
-
Rischio: in trend forti la dimensione cresce rapidamente; abbinala a un GlobalLoss% ragionevole.
5) Tipo di lotto
-
Fixed – lot di base costante.
-
Auto – lot_base = (Equity / 10.000) × AutoLot
-
Esempio: Equity 3.000 $, AutoLot = 0,02 → 0,006 lotti.
-
AutoLot non è una percentuale; pensalo come “lotti per 10k di equity”.
-
6) Magic numbers
-
InpMagicBuy / InpMagicSell – evita conflitti con altri EA.
7) Dipendenze
-
Indicatore ZigZag deve essere compilato in Indicators\Examples\ZigZag .
-
Se manca, AutoZZ non opera (pausa + avviso).
-
Preset sicuri per iniziare (majors su M15–H1)
Prudente (demo / primo utilizzo)
-
TradeMode: AutoZZ
-
GlobalProfit% / GlobalLoss%: 1,0–2,0 / 2,0–3,0
-
KeepPositionsOnDirChange: false
-
GridStepPoints: 80–120 (8–12 pips)
-
TP/SL per posizione: Off (prima osservare)
-
Martingale: Off
-
Lot: Fixed 0,01 o AutoLot 0,01 (≈ 0,01 per 10k)
Bilanciato
-
TradeMode: AutoZZ
-
GlobalProfit% / GlobalLoss%: 2–3 / 3–4
-
GridStepPoints: 60–90 (6–9 pips)
-
TP per posizione: On, TP = 100–150 pts (10–15 pips)
-
Martingale: On, Multiplier = 1,3–1,5
-
AutoLot: 0,02 (≈ 0,02 per 10k)
Aggressivo (solo test / utenti esperti)
-
TradeMode: Both o AutoZZ
-
GlobalProfit% / GlobalLoss%: 4–6 / 5–7
-
GridStepPoints: 40–60 (4–6 pips)
-
TP/SL per posizione: On, TP = 80–120, SL = 150–250 pts
-
Martingale: 1,7–2,0 (alto rischio)
-
AutoLot: 0,03–0,05
Nota: Su crypto/commodities e altri asset ad alta volatilità aumenta il GridStep e allarga TP/SL. Verifica sempre la specifica points/pips del simbolo prima di impostare i valori.
Consigli pratici
-
Tuning ZigZag: Depth/Deviation più alti riducono i “falsi” flip e la frequenza di reset.
-
Spread/Slippage: l’EA usa trade.SetDeviationInPoints(3) . Evita TP/SL ultra stretti nelle ore di spread ampio.
-
Timeframe: su H1 funzionano spesso meglio GridStep e TP più ampi.
-
Nessun cap interno di posizioni: i veri fusibili sono GlobalLoss% e un Multiplier moderato.
-
Pulsante Flip: utile per invertire manualmente il bias; non operativo in Both.
-
Ambito del reset: con altri EA sul conto, lascia CloseAllPositionsOnReset = false per chiudere solo i trade di questo EA.
-
Uptime: VPS consigliato per non perdere reset o azioni del pannello.
-
Percorso di adozione: backtest → demo → live piccolo, scala gradualmente.
Checklist pre-avvio
-
ZigZag presente, compilato e caricato?
-
Specifiche del simbolo (point, lotto min/max/step) allineate a lot/points impostati?
-
TradeMode corretto (AutoZZ consigliato)?
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% coerenti col tuo rischio?
-
GridStep dimensionato alla volatilità?
-
Con martingala, partire con Multiplier ≤ 1,5?
-
Magic numbers senza conflitti con altri EA?
-
Premuto Start e controllato il log (avvisi/errori)?
Avvertenza
La combinazione griglia + martingala è ad alto rischio. Testa in modo graduale, imposta sempre una protezione basata sull’equity (GlobalLoss%) e inizia con un solo simbolo e size piccola. Questo non è un consiglio d’investimento; ti assumi la piena responsabilità dei risultati.