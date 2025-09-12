ZigzagGridMartinEA

Robot Martingale a Griglia guidato da ZigZag

Sintesi: Questo EA costruisce una griglia simmetrica con sole ordini a mercato e attiva i moduli Buy/Sell in base alla direzione del ZigZag. Può aumentare la size con martingala e si resetta quando la variazione dell’equity raggiunge le soglie Global Profit % / Global Loss %, quando cambia la direzione del ZigZag, o con i comandi Close All / Flip. Tutti i parametri sono modificabili in tempo reale dal pannello.

Come funziona

  1. Legge la direzione del ZigZag (modalità AutoZZ).

    • up → attivo solo il modulo Buy

    • down → attivo solo il modulo Sell

  2. Se il modulo è attivo e la distanza ≥ GridStep dall’ordine aperto più vicino in quel modulo, l’EA apre un nuovo ordine a mercato.

  3. Opzionale: TP/SL per singola posizione.

  4. Con Martingale attivo:
    lot = lot_base × (Multiplier ^ n_ordini_aperti_nel_modulo) .

  5. Quando la variazione dell’equity tocca Global Profit % o Global Loss %, parte il reset: chiusura posizioni (ambito secondo impostazione) e riavvio della routine iniziale.

  6. Al cambio di direzione del ZigZag, l’EA resetta se KeepPositionsOnDirChange = false .

Scorciatoie del pannello

  • Start / Stop – avvia/pausa l’EA.

  • Close All – chiude posizioni (tutto il conto o solo questo EA, in base all’opzione).

  • Flip – inverte il lato attivo (valido in AutoZZ/BuyOnly/SellOnly).

  • Righe info – Saldo/Equity/Margine, P/L, numero trade & volume, % equity, moltiplicatori di martingala.

Parametri chiave e punti di attenzione

1) Generale

  • TradeMode: AutoZZ , BuyOnly , SellOnly , Both

    • AutoZZ è più prudente: opera solo un lato seguendo il bias del ZigZag.

    • Both apre entrambi i lati (più esposizione e margine).

  • GlobalProfit% / GlobalLoss% – livelli di equity che attivano il reset.

  • CloseAllPositionsOnReset

    • true : chiude tutte le posizioni del conto.

    • false : chiude solo questo simbolo e i magic di questo EA.

  • KeepPositionsOnDirChange

    • false (consigliato): reset ai flip del ZigZag per non combattere il nuovo trend.

2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)

  • Valori maggiori → meno rumore, meno inversioni.

  • Troppo piccoli → flip/reset frequenti e overtrading.

3) Griglia & TP/SL (moduli Buy & Sell)

  • GridStepPoints – spaziatura in points rispetto all’entry aperta più vicina del modulo.

    • Su FX a 5 decimali: 1 pip = 10 points (es. 50 points = 5 pips).

  • TP/SL per posizione – livelli fissi per ogni ordine.

    • Troppo stretti → sensibili a spread e slippage.

4) Martingala

  • Attiva UseMartingale e imposta Multiplier > 1,00.

  • Con ≤ 1,00 l’EA avvisa e non scala la size.

  • Rischio: in trend forti la dimensione cresce rapidamente; abbinala a un GlobalLoss% ragionevole.

5) Tipo di lotto

  • Fixed – lot di base costante.

  • Auto – lot_base = (Equity / 10.000) × AutoLot

    • Esempio: Equity 3.000 $, AutoLot = 0,02 → 0,006 lotti.

    • AutoLot non è una percentuale; pensalo come “lotti per 10k di equity”.

6) Magic numbers

  • InpMagicBuy / InpMagicSell – evita conflitti con altri EA.

7) Dipendenze

  • Indicatore ZigZag deve essere compilato in Indicators\Examples\ZigZag .

    • Se manca, AutoZZ non opera (pausa + avviso).

Preset sicuri per iniziare (majors su M15–H1)

Prudente (demo / primo utilizzo)

  • TradeMode: AutoZZ

  • GlobalProfit% / GlobalLoss%: 1,0–2,0 / 2,0–3,0

  • KeepPositionsOnDirChange: false

  • GridStepPoints: 80–120 (8–12 pips)

  • TP/SL per posizione: Off (prima osservare)

  • Martingale: Off

  • Lot: Fixed 0,01 o AutoLot 0,01 (≈ 0,01 per 10k)

Bilanciato

  • TradeMode: AutoZZ

  • GlobalProfit% / GlobalLoss%: 2–3 / 3–4

  • GridStepPoints: 60–90 (6–9 pips)

  • TP per posizione: On, TP = 100–150 pts (10–15 pips)

  • Martingale: On, Multiplier = 1,3–1,5

  • AutoLot: 0,02 (≈ 0,02 per 10k)

Aggressivo (solo test / utenti esperti)

  • TradeMode: Both o AutoZZ

  • GlobalProfit% / GlobalLoss%: 4–6 / 5–7

  • GridStepPoints: 40–60 (4–6 pips)

  • TP/SL per posizione: On, TP = 80–120, SL = 150–250 pts

  • Martingale: 1,7–2,0 (alto rischio)

  • AutoLot: 0,03–0,05

Nota: Su crypto/commodities e altri asset ad alta volatilità aumenta il GridStep e allarga TP/SL. Verifica sempre la specifica points/pips del simbolo prima di impostare i valori.

Consigli pratici

  • Tuning ZigZag: Depth/Deviation più alti riducono i “falsi” flip e la frequenza di reset.

  • Spread/Slippage: l’EA usa trade.SetDeviationInPoints(3) . Evita TP/SL ultra stretti nelle ore di spread ampio.

  • Timeframe: su H1 funzionano spesso meglio GridStep e TP più ampi.

  • Nessun cap interno di posizioni: i veri fusibili sono GlobalLoss% e un Multiplier moderato.

  • Pulsante Flip: utile per invertire manualmente il bias; non operativo in Both.

  • Ambito del reset: con altri EA sul conto, lascia CloseAllPositionsOnReset = false per chiudere solo i trade di questo EA.

  • Uptime: VPS consigliato per non perdere reset o azioni del pannello.

  • Percorso di adozione: backtest → demo → live piccolo, scala gradualmente.

Checklist pre-avvio

  1. ZigZag presente, compilato e caricato?

  2. Specifiche del simbolo (point, lotto min/max/step) allineate a lot/points impostati?

  3. TradeMode corretto (AutoZZ consigliato)?

  4. GlobalProfit% / GlobalLoss% coerenti col tuo rischio?

  5. GridStep dimensionato alla volatilità?

  6. Con martingala, partire con Multiplier ≤ 1,5?

  7. Magic numbers senza conflitti con altri EA?

  8. Premuto Start e controllato il log (avvisi/errori)?

Avvertenza

La combinazione griglia + martingala è ad alto rischio. Testa in modo graduale, imposta sempre una protezione basata sull’equity (GlobalLoss%) e inizia con un solo simbolo e size piccola. Questo non è un consiglio d’investimento; ti assumi la piena responsabilità dei risultati.


Prodotti consigliati
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Quantum marti
Bryson Brave Nyungu
Experts
Quantum Marti is an intelligent trading bot designed to trade Gold (XAUUSD) automatically with precision and consistency. Built on advanced algorithms and a proven Martingale recovery strategy, it helps traders maximize profits while minimizing risks through smart money management and protective features. Key Features & Advantages Automated Trading – Executes trades 24/7 with no emotions, giving you consistent performance. Martingale Strategy – Recovers from losing trades by adjusting lot sizes
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Nerotronik EurUsd Rus Brokers
Irina Kolosova
Experts
Торговый експерт предназначен для торговли в лицензированых российских брокерах . Советник ищет места перелома, смены настроения и изменения тенденции на рынке. В торговле не используется мартингейл, реверсы и иные рискованные стратегии. Торговля ведется по валютной паре EURUSD. Для получения более подробной информации , пишите в личные сообщения.  ВАЖНО - перед тем как проверить советник, укажите Risk от 10-20, и установите Maximum Lot -100
Gold Trend X
Thang Chu
Experts
This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Experts
HYPE – An Adaptive and Dynamic Trading Algorithm Designed for Modern Market Conditions Success in today’s financial markets requires flexible and dynamic strategies rather than rigid, rule-based approaches. Hype EA stands apart from traditional algorithms by analyzing real-time market data, adapting to changing conditions, and optimizing risk management automatically. Unlike static systems, Hype EA continuously optimizes itself using advanced features such as ATR-based volatility adjustments, tr
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Experts
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
Forex Mentor Ex
Andriy Sydoruk
Experts
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Experts
Royal Radiante is an automated scalping robot that uses a very advanced Logic, Proprietary Indicator, Alot of Technical analysis.  Tested and Proven itself on real accounts with a Good Realistic risk-to-reward ratio. The Logic in this strategy is the core of its performance , Even with bad optimization this strategy will still be very profitable! This strategy does not use Any High & Risky Methods like Martingale / Grid Systems. This Strategy will not have high equity Downdraw ever! due to NO in
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Utilità
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Shadow Breaker
Sarvarbek Abduvoxobov
Experts
SHADOW BREAKER GOLD PROFESSIONAL EA — Rule-Based Trend Expert for XAUUSD (Gold) Category: Experts > Trend Symbol: XAUUSD Timeframe: H1 Risk Type: Auto Lot with SL/TP Strategy: Trend-based Technical Trading (No Martingale / No Grid / No AI Guesswork) WHAT IS SHADOW BREAKER? Shadow Breaker Gold Professional EA is a fully automated, trend-following Expert Advisor designed exclusively for trading GOLD (XAUUSD) with precision, risk control, and simplicity. Built for serious traders and prop firm cha
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilità
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilità
I automated its commercial strategies for use of binary in MT5 and with our Mt5BridgeBinary I sent the orders to its Binary account and I list: begin to operate this way of easy! The expert advisers are easy to form, to optimize and to realize hardiness tests; also in the test we can project its long-term profitability, that's why we have created Mt5BridgeBinary to connect its best strategies to Binary. Characteristics: - It can use so many strategies as I wished. (Expert Advisor). - He does
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilità
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilità
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
Bekenet Signal Generator
Joseph Adgekawe Bekedemor
Utilità
Generatore di segnali Bekenet.. questo software è un consulente esperto ma non effettua scambi, invia solo segnali redditizi all'app mobile mt5 dell'utente una volta attivato l'ID metaqote..questo software fornisce un segnale di acquisto e vendita con uno stop loss dato. Il software funziona con MT5 e tempi di 15 minuti. Il generatore di segnali Bekenet è progettato utilizzando solo l'azione dei prezzi. Calcola il livello chiave su un periodo di tempo giornaliero, settimanale e di quattro ore e
MT5 Looking
Pengtao Liu
Utilità
一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手.   一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手. 一款实时显示点差的工具.非常好用. 是日常看价格的好帮手.
Bekenet price action key level
Joseph Adgekawe Bekedemor
Utilità
Key levels are psychological price levels on the forex chart where many traders base their technical analyses on. These traders are likely to place their bullish or bearish entries, and exit points around these levels. And as a result, key levels tend to be crowded with a high trading volume. Key levels also attract so much trading volume because that is where institutional traders make their trades as well. And thanks to their big-money moves, key levels are often resilient and lasting. How t
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Utilità
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special  Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilità
Introducing TEAB Builder - The Ultimate MT5 Expert Advisor for Profoundly Profitable and Customizable Trading!     Are you ready to take your trading to the next level? Meet TEAB Builder, an advanced MT5 Expert Advisor designed to provide unparalleled flexibility, high-profit potential, and an array of powerful features to enhance your trading experience. With TEAB Builder, you can effortlessly trade with any indicator signal, allowing you to capitalize on a wide range of trading strategies.  
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilità
The Wall Street Player (Master version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and a
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilità
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilità
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
Utilità
IMPORTANT NOTE THIS EA IS NOT FULLY AUTOMATED, IT ONLY TAKES POSITIONS IN ZONES YOU DEFINE IT ASSISTS YOU. SO YOU NEED TO WATCH THE CHART CLOSELY THE MAIN POINT OF THIS EA IS TO FORCE THE TRADER TO RESPECT ENTRY RULES <<CONFIRMATION IS THE KEY>>. SO THE TRADER WILL ONLY LOOK FOR ZONES THE EA WILL LOOK FOR CONFIRMATION CANDLES AND ENTER IF A CONFIRMATION IS FOUND FOR EXAMPLE: If price is in a Bullish zone. Rule, look for buys. If Bullish Candlestick Pattern  or any other bullish candle pattern s
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilità
Centage: Your Smart Trading Bot for Risk Management. Unlike typical trading bots, Centage prioritizes risk management by incorporating an essential feature: it closes all open trades when your account balance reaches a predefined threshold. This feature makes Centage ideal for traders who want to maintain a disciplined approach and avoid emotional decision-making.  Let Centage be your reliable partner in the world of trading, while safeguarding your investments with smart balance-based exits. Ce
Orders assistant tools
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilità
Breakout Strategy: Full Automated and Semi-Automated Trading Robot Starting with you, continuing with the robot. "After purchasing the bot, message me on WhatsApp or email, and you'll receive a powerful and highly useful indicator—perfect for trading the New York session—as a free gift!" Contact: WhatsApp How the Semi-Automated Robot Works Test is free :  https://t.me/ForexAssistant The robot provides flexibility by allowing the user to define a specific area for price monitoring. Here's how
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
A - Genesis: Redefining Trading Efficiency and Precision Genesis is a cutting-edge trading panel crafted to empower traders with unmatched precision and versatility. Featuring two graphical modes : the Main Window Graph offers a comprehensive view of the market's dynamics,  while the Sub Window Graph provides a focused analysis of specific indicators and patterns. This dual-mode visualization enables traders to switch seamlessly between a macro and micro perspective of the market, ensuring they
ShSH
Raka
1 (1)
Utilità
ShSH (ShSH Has Safe-Haven): un robot di trading con consulente esperto Scoprite il futuro del trading con il nostro ShSH uno strumento di trading automatico , meticolosamente progettato per sfruttare le caratteristiche uniche della volatilità giornaliera del mercato. Questo sistema all'avanguardia sfrutta il metodo del breakout dei prezzi, capitalizzando i movimenti del mercato durante le ore di bassa liquidità per fornire risultati coerenti e affidabili. Caratteristiche principali: 1. Padronanz
Volatility 100 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for Volatility 100 (1s) Index and Volatility 100 Index Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel. There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it is triggered automatically whe
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Utilità
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que   únicamente   permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace!   ¡Pero Copiador hace mucho más!     Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS:   Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta e
US SP 500 Scalper Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION : This Panel is made for US SP 500 stock market indices. It offers an ultimate and complete auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on every situations of the price market. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel. There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when the control are checked. These are
GOLD robot4trade
Vyacheslav Izvarin
Utilità
GOLD robot4trade (Edizione FTMO-Ready) v1.5 Powered by Robot4Trade.com | Potenziato dall’Intelligenza Artificiale & Pronto per le Challenge Panoramica Advanced Forex EA è un algoritmo di trading di nuova generazione, progettato per offrire performance elevate, stabilità operativa e piena compatibilità con i requisiti delle prop firm come FTMO, MyForexFunds e molte altre. Questo Expert Advisor unisce indicatori classici e affidabili (MA, RSI, ATR) a una gestione moderna del rischio e pro
EagleFX
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Utilità
Sintesi EagleFX è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato per MetaTrader 5, che esegue 24/7 strategie di trading algoritmico ad alta precisione su più strumenti. Elimina le emozioni dalle decisioni, sottopone ogni segnale a rigorosi backtest, adatta dinamicamente i parametri di rischio e sfrutta moduli di memoria ispirati al machine learning per raffinare costantemente le prestazioni. Esecuzione continua e priva di emozioni Monitoraggio costante dei prezzi ed esecuzione immediata de
US Market Breakout Robot
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilità
NY Open Breakout EA is a fully automated trading robot specifically designed to capture strong breakouts during the New York trading session, focusing on major forex pairs and indices correlated with the US Dollar. Key Features: Automatically defines the trading zone based on customizable time settings. Opens trades when the price breaks above or below the identified zone. Smart built-in risk management with automatic stop loss and take profit settings. Advanced Martingale loop system to reco
Economic Calendar Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trader trading tasks with a trading strategies modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. This Panel is adapted with multicurrency. This application utilizes technical trend indicator as market price trend directional and Oscillator indicator as price Oscillation and volatility. This Panel possesses an automatical Trailing Stop Checker and
Prop Firm Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trading tasks with a trading strategies modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. This Panel is adapted with all FTMO Currencies and is made for FTMO evaluation only on Metatrader 5 Terminal. This Panel offers an   Economic Calendar Strategy   with twenty Countries such as   Europe, United-States, Canada , United-Kingdom, China , France, G
FoxForex Management Smart Version MT5
Mohammad Rashid Aeinimehr
Utilità
Risk management settings Automatic lot size calculation based on risk Open Buy and Sell positions with one click based on settings Open positions graphically (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop) Risk-free open positions Open new trades with TP and SL from previous open trades Close all open trades with one click Setting to close open positions based on Sell or Buy positions Save 50% and 80% of open trades' profit Find supply and demand zones and update them automatically in real-time
Goldusd
Osama Benalhadi
Utilità
Key Fixes Applied Added   #include <Trade/Trade.mqh>   → Required for   CTrade   class. Initialized   CTrade trade   → Needed to execute trades. Fixed array handling for EMA values   → Used   CopyBuffer()   correctly. Normalized SL/TP prices   → Used   NormalizeDouble()   to avoid "invalid stops" errors. Corrected price checks   → Used   iHigh()   &   iLow()   for previous candle. Adjusted point values   → Changed TP/SL to   points   (1 pip = 10 points in 5-digit brokers). How to Test This EA Co
Divergence Sniper EA
Mohammed Lamine Kasmi
Utilità
Divergence Sniper EA Smart Institutional Logic – Without the Noise This is not your typical retail trading bot. Divergence Sniper EA is built on a simple yet powerful concept: price divergence between EURUSD and GBPUSD. It identifies abnormal behavior between these correlated pairs—often signaling hidden institutional activity—and acts with precision when the edge is real. No overtrading. No noise. Just calculated entries. Clean logic based on actual price behavior, not lagging indicators.
Trade Hub MT5
Oleksii Romanov
Utilità
Trade Hub Expert Advisor (EA) – Description Trade Hub is a centralized risk and trade management Expert Advisor designed to enforce strict control over grid-based trading across multiple charts and symbols. Its primary function is capital protection and disciplined trade execution , achieved through the following key limitations: Global Grid Limiting – Restricts the total number of active grids across all charts where the EA is running. Per-Symbol Order Control – Caps the number of simultane
Bitcoin vs US Dollar panel for Scalping
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION : This panel is designed for the BTC/USD pair. It offers a comprehensive and fully automated trading solution with optional money management controls. The application is an automated panel that operates in the strategy tester and includes a built-in indicator at the bottom of the interface.   Additional features include Martingale strategy and range sequence detection, which help users anticipate future price movements and receive alerts.   The panel also provides a reverse
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione