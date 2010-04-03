LaguerreRSI MTF
- Göstergeler
- Artem Aleshin
- Sürüm: 1.6
- Etkinleştirmeler: 5
**Laguerre RSI MTF — MetaTrader 5 için Gösterge**
Geliştirici: Aleshin AlgoTrade | Sürüm: 1.06
Kısa açıklama:
Laguerre RSI MTF, Laguerre RSI konseptine dayanan (John Ehlers ilhamlı) gelişmiş bir çoklu-zaman çerçevesi göstergesidir. Birden fazla zaman diliminde momentum değerlendirmesini hızlı ve net şekilde sunar, karar alma ve strateji geliştirme süreçlerini destekler.
Öne çıkan özellikler:
- Uyarlanabilir bar sayısıyla 5’e kadar çoklu zaman çerçevesi hesaplaması.
- Laguerre filtresini ayarlamak için Alpha parametresi.
- Aşırı alım/aşırı satım ve orta çizgi davranışını vurgulayan dinamik renk şemaları (2 ve 4 renk).
- Grafikte ağırlıklı genel sinyal gösteren MTF paneli.
- Seçili TF’lerin tamamı aynı görüşteyse onay okları gösterimi.
- Gelişmiş uyarılar: masaüstü uyarıları ve push bildirimleri.
- Girdi doğrulamaları ve sıfıra bölme koruması ile güvenilirlik.
Ana girdiler:
Source Price, Alpha (0.0–1.0), ColorChange, UseAdvancedColors, EnableAlerts, EnablePushNotifications, ShowMTFPanel, TF1..TF5, UseTF1..UseTF5, ShowArrows, ArrowOffset, Strong/Weak seviyeleri, renk ayarları.
Avantajlar:
- Zaman dilimleri arası trend uyumunu hızlı görselleştirme.
- Farklı enstrümanlar ve zaman ufukları için yüksek yapılandırılabilirlik.
- Sayısal korumalar sayesinde güvenilir çalışma.
Kurulum & destek:
MetaTrader 5 ile uyumludur. `.mq5` kaynak dosyası dahildir. Teknik destek ve güncellemeler Aleshin AlgoTrade tarafından sağlanır. Sorular ve özelleştirme talepleri için geliştiriciyle iletişime geçin.
Öneri:
Gerçek hesapta kullanmadan önce geçmiş veride ve demo ortamında test edilmesi tavsiye edilir. Laguerre RSI MTF, geleceğe dönük ve güvenli kararlar almanıza yardımcı olacaktır.