Multi Timeframe Laguerre RSI and Zero Lag MACD

Multi-Zaman Çerçeveli Laguerre RSI ve Sıfır Gecikmeli MACD göstergesi, MetaTrader 5 için gelişmiş bir osilatördür ve uyarlanabilir Laguerre RSI ile ZLEMA tabanlı Sıfır Gecikmeli MACD’yi birleştirerek trend ve momentum analizi sağlar. Sinyaller ayrı bir pencerede gösterilir ve Çok Zaman Çerçeveli panel, güvenilir giriş noktalarını belirlemek için ağırlıklı bir skor kullanır.





Ana Özellikler:





Çift osilatör: Aynı grafikte LaRSI (ayarlanabilir Alpha) ve Sıfır Gecikmeli MACD (ZLEMA tabanlı).





Çok Zaman Çerçevesi Desteği (maks. 5): Her zaman dilimi için konsensüs sinyalleri ve genel skor görüntüleme.





Yenilenmeyen sinyaller: Sadece aktif tüm zaman dilimleri hizalandığında oklar gösterilir, daha yüksek güvenilirlik sağlar.





Esnek Uyarılar: LaRSI/MACD kesişimi veya Çok Zaman Çerçeveli konsensüse dayalı pop-up, ses ve push bildirimleri.





Özelleştirilebilir Görselleştirme: 2 veya 4 renk şeması, LaRSI seviyeleri, MACD histogram eşikleri, fiyat kaynağı seçimi.





Performans Optimizasyonu: Çok Zaman Çerçeveli hesaplama ve veri doğrulama ile istikrar sağlanır.









Önerilen Kullanım:





H1 ve üzeri zaman dilimleri için idealdir, trend ve swing trading için uygundur.





Giriş noktalarını Çok Zaman Çerçeveli panel üzerinden kontrol edin (örn. LaRSI zayıf seviyenin altında ve MACD histogramı 0’ın üzerinde).





Çıkış stratejileri ve risk yönetimi ile birleştirin, fiyat hareketlerini analiz edin.





Parametreleri demo hesapta test edin ve varlık ile volatiliteye göre uyarlayın.









Teknik Özellikler:





Görselleştirme: Ayrı pencere.





Sinyaller: Grafikte oklar, Çok Zaman Çerçeveli konsensüs paneli, LaRSI ve MACD kombinasyonuna dayalı uyarılar.





Özelleştirme: Tüm parametreler ve renkler ayarlanabilir.









Kurulum: Göstergeleri MT5 grafiğine uygulayın ve yapılandırma penceresinde parametreleri ayarlayın. Güvenilir sinyaller için yeterli geçmiş veriye sahip olduğunuzdan emin olun.







