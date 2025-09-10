Multi Timeframe Laguerre RSI and Zero Lag MACD

Multi-Zaman Çerçeveli Laguerre RSI ve Sıfır Gecikmeli MACD göstergesi, MetaTrader 5 için gelişmiş bir osilatördür ve uyarlanabilir Laguerre RSI ile ZLEMA tabanlı Sıfır Gecikmeli MACD’yi birleştirerek trend ve momentum analizi sağlar. Sinyaller ayrı bir pencerede gösterilir ve Çok Zaman Çerçeveli panel, güvenilir giriş noktalarını belirlemek için ağırlıklı bir skor kullanır.

Ana Özellikler:

Çift osilatör: Aynı grafikte LaRSI (ayarlanabilir Alpha) ve Sıfır Gecikmeli MACD (ZLEMA tabanlı).

Çok Zaman Çerçevesi Desteği (maks. 5): Her zaman dilimi için konsensüs sinyalleri ve genel skor görüntüleme.

Yenilenmeyen sinyaller: Sadece aktif tüm zaman dilimleri hizalandığında oklar gösterilir, daha yüksek güvenilirlik sağlar.

Esnek Uyarılar: LaRSI/MACD kesişimi veya Çok Zaman Çerçeveli konsensüse dayalı pop-up, ses ve push bildirimleri.

Özelleştirilebilir Görselleştirme: 2 veya 4 renk şeması, LaRSI seviyeleri, MACD histogram eşikleri, fiyat kaynağı seçimi.

Performans Optimizasyonu: Çok Zaman Çerçeveli hesaplama ve veri doğrulama ile istikrar sağlanır.


Önerilen Kullanım:

H1 ve üzeri zaman dilimleri için idealdir, trend ve swing trading için uygundur.

Giriş noktalarını Çok Zaman Çerçeveli panel üzerinden kontrol edin (örn. LaRSI zayıf seviyenin altında ve MACD histogramı 0’ın üzerinde).

Çıkış stratejileri ve risk yönetimi ile birleştirin, fiyat hareketlerini analiz edin.

Parametreleri demo hesapta test edin ve varlık ile volatiliteye göre uyarlayın.


Teknik Özellikler:

Görselleştirme: Ayrı pencere.

Sinyaller: Grafikte oklar, Çok Zaman Çerçeveli konsensüs paneli, LaRSI ve MACD kombinasyonuna dayalı uyarılar.

Özelleştirme: Tüm parametreler ve renkler ayarlanabilir.


Kurulum: Göstergeleri MT5 grafiğine uygulayın ve yapılandırma penceresinde parametreleri ayarlayın. Güvenilir sinyaller için yeterli geçmiş veriye sahip olduğunuzdan emin olun.


Önerilen ürünler
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Göstergeler
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
FREE
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT5 The   Parabolic SAR Color Alert Indicator MT5   applies dynamic-colored dots to visually represent the direction of the market trend. In this indicator, the dots appear either above or beneath the candlesticks to signal momentum shifts. Specifically,   blue dots below the candles   highlight bullish movement, while   pink dots above the candles   confirm bearish momentum. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Parabolic SAR C
FREE
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
Göstergeler
Multiple Timeframe MACD indicator. This indicator was built for making multiple timeframe analysis possible in MT5 using MACD Indicator. MACD Indicator traditionally shows two lines and one histogram. MACD Line(Yellow) is calculated by subtracting 12period EMA(fast) from 26period EMA (slow). Signal Line(Blue) is created by a 9period EMA from MACD Line. Histogram is just the difference between MACD and Signal lines. Histogram is colored based on the difference between its value and the previous h
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Göstergeler
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
Wolf Wave Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Wolf Wave Pattern Indicator MetaTrader 5 The Wolf Wave Pattern Indicator for MetaTrader 5 is a specialized technical analysis tool designed to detect price wave patterns across different financial instruments. This indicator automatically identifies the five-wave geometric structure known as the Wolf Wave Pattern, which is commonly used by traders to pinpoint potential market reversal zones. By marking these formations directly on the price chart, the indicator assists traders in making timely e
FREE
Dragon Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Dragon Harmonic Pattern Indicator for MT5 The Dragon Harmonic Pattern Indicator is built to automatically identify and display the reversal Dragon pattern. Shaped like the letters "W" or "M", this pattern marks Potential Reversal Zones (PRZ) directly on the chart. This classic and chart pattern indicator for MT5 constructs the pattern using specific Fibonacci ratios and the XABCD framework. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Dragon Harmonic Pattern Indicator MT4
FREE
Zero Lag MACD
Flavio Javier Jarabeck
Göstergeler
For those who are fans of the traditional MACD ( Moving Average Convergece/Divergence ) indicator, here it is a way faster indicator that could be very useful for intraday trading. Of course it could be used in higher timeframes, with the proper settings. Here at Minions Labs we always encourage traders to calibrate every single indicator you have to extract and distill every drop of good information it has for you. And this is the case with this speedy friend... This Zero Lag MACD could be used
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Göstergeler
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Renkochart and Supertrend
Andrey Goida
1 (2)
Göstergeler
The indicator displays a renko chart and a supertrend indicator in real time. After installing the indicator, the window will display the Renko chart and the supertrend indicator in the same window. This allows you to more clearly and visually see the entry and exit points when a trend reversal occurs. The signal to open a position is the intersection of the Renko candlestick of the supertrend indicator point and the appearance of the opposite signal of the supertrend indicator. The indicator
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Crab Harmonic Pattern, introduced by Scott Carney in 2000, is one of the most recognized harmonic patterns in technical analysis. Known for its precise Fibonacci measurements and favorable risk-to-reward ratio, it helps traders identify potential price reversal zones with accuracy. The Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 automatically detects this pattern on price charts, marking the key points X, A, B, C,
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT5 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a reliable tool for identifying trends and breakouts in MetaTrader 5. Featuring a dynamic line and peak markers, it effectively signals changes in price direction and highlights potential reversal points. This indicator is classified under support and resistance tools, where the position of the line in relation to price serves as a critical market zone for analysis. «Indicator Installation & User Guide» MT5
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
DWMACD
Roman Sukhorukov
Göstergeler
DWMACD - Divergence Wave MACD . The indicator displays divergences by changing the color of the MACD histogram. The indicator is easy to use and configure. For the calculation, a signal line or the values ​​of the standard MACD histogram can be used. You can change the calculation using the UsedLine parameter. It is advisable to use a signal line for calculation if the histogram often changes directions and has small values, forming a kind of flat. To smooth the histogram values ​​set the signa
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Göstergeler
Type: Oscillator This is Gekko's Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), a customized version of the famous MACD indicator. Use the regular MACD and take advantage of several entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry point. Inputs Fast MA Period: Period for the MACD's Fast Moving Average (default 12); Slow MA Period: Period for the MACD's Slow Moving Average (default 26); Signal Average Offset Period: Period for the Signal A
Only One Trade a Day Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 5 The Only One Trade a Day strategy indicator is designed to identify and visually display optimal buy and sell signals on the MetaTrader 5 platform.  This indicator uses two moving averages with different periods to assess market trends. The outcomes of the analysis are shown directly on the chart using colored arrows: blue for buy signals and red for sell signals. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Only One Trade a D
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Göstergeler
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Deep Crab Harmonic Pattern Indicator is designed to detect harmonic patterns on price charts. Built specifically for the MetaTrader 5 platform, it identifies pivot points and applies Fibonacci ratios to spot the Deep Crab pattern, displaying it clearly on the chart. Traders can incorporate this indicator into their technical analysis and trading strategies to locate potential Price Reversal Zones (PRZ) and take buy or sell positions acco
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.8 (5)
Göstergeler
SUPER TREND; Olivier Seban tarafından oluşturulan Supertrend ATR ‘ye dayanan ve trendi takip eden bir göstergedir. Trend yönündeki değişiklikleri tespit etmek ve durakları konumlandırmak için kullanılabilir. Fiyat gösterge eğrisinin altına düştüğünde kırmızıya döner ve bir düşüş trendine işaret eder. Tersine, fiyat eğrinin üzerine çıktığında, gösterge yeşile döner ve bir yükseliş trendine işaret eder. Diğer göstergeler gibi, Supertrend ’de, MACD, parabolik SAR, Bollinger Band veya RSI gibi diğer
FREE
Pro MACD Lite
Eveline Van Neyghem
4.33 (3)
Göstergeler
Simple alternate MACD version like the one used in tradingview. Two lines (MACD & signal line) and a histogram. This MACD version can be used in many different ways. Potential trades are the crossing of the MACD & signal line, the crossing of the MACD through the 0-line of the histogram, the MACD being under the 0-line of the histogram or the movement of the histogram itself. A combination of these potential signals on different timeframes can be very precise, but always needs additional confirm
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Göstergeler
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Göstergeler
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Forex X Code Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Forex X Code Indicator for MT5 The   Forex X Code Indicator for MT5   is a specialized tool integrated into the MetaTrader 5 platform, tailored for identifying market trends and signaling potential trade opportunities in the Forex environment. Utilizing price behavior patterns, it monitors directional movement and highlights optimal zones for entering or exiting trades. Graphically, this indicator appears as color-coded bars—blue signifying bullish momentum and red representing bearish pressure.
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Göstergeler
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Göstergeler
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Vacuum Block ICT indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Vacuum Block ICT Indicator MT5 The Vacuum Block ICT indicator MT5 is designed to detect price voids in the market that emerge due to inactivity or strong buy/sell momentum during periods of heightened volatility. These gaps typically appear following major political or economic developments, where a lack of active orders and insufficient liquidity causes price movements to retrace back to these regions. Vacuum blocks are classified as either bullish or bearish and are visually represented in ora
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Göstergeler
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
"Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki önceki mumların fiyat hareketine odaklanmaktadır. Sapmalar, gö
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Göstergeler
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (2)
Göstergeler
Trend Hunter , Forex, kripto para birimi ve CFD piyasalarında çalışmaya yönelik bir trend göstergesidir. Göstergenin özel bir özelliği, fiyat trend çizgisini hafifçe deldiğinde sinyali değiştirmeden trendi güvenle takip etmesidir. Gösterge yeniden çizilmez; çubuk kapandıktan sonra pazara giriş sinyali görünür. Bir trend boyunca hareket ederken gösterge, trend yönünde ek giriş noktalarını gösterir. Bu sinyallere dayanarak küçük bir Zararı Durdur ile işlem yapabilirsiniz. Trend Hunter dürüst bi
MACD Intraday Trend PRO
JETINVEST
5 (3)
Göstergeler
MACD Gün İçi Trend PRO, 1960'larda Gerald Appel tarafından oluşturulan orijinal MACD'nin uyarlanmasıyla geliştirilen bir Göstergedir. Yıllarca süren ticaret sayesinde, MACD'nin parametrelerini Fibonacci oranlarıyla değiştirerek, trend hareketlerinin sürekliliğinin daha iyi bir sunumunu sağladığımız ve bir fiyat trendinin başlangıcını ve sonunu daha verimli bir şekilde tespit etmeyi mümkün kıldığımız gözlemlendi. Fiyat trendlerini tespit etmedeki etkinliği sayesinde, üst ve dip farklarını çok
Yazarın diğer ürünleri
LaguerreRSI MTF
Artem Aleshin
Göstergeler
**Laguerre RSI MTF — MetaTrader 5 için Gösterge**   Geliştirici: Aleshin AlgoTrade | Sürüm: 1.06 Kısa açıklama: Laguerre RSI MTF, Laguerre RSI konseptine dayanan (John Ehlers ilhamlı) gelişmiş bir çoklu-zaman çerçevesi göstergesidir. Birden fazla zaman diliminde momentum değerlendirmesini hızlı ve net şekilde sunar, karar alma ve strateji geliştirme süreçlerini destekler. Öne çıkan özellikler: - Uyarlanabilir bar sayısıyla 5’e kadar çoklu zaman çerçevesi hesaplaması.   - Laguerre filtresini ay
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt