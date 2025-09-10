LaguerreRSI MTF

**Laguerre RSI MTF — Indicatore per MetaTrader 5**  
Sviluppatore: Aleshin AlgoTrade | Versione: 1.06

Descrizione breve:
Laguerre RSI MTF è un indicatore multi-timeframe avanzato basato sul concetto di Laguerre RSI (ispirato da John Ehlers). Fornisce una valutazione rapida del momentum su più timeframe per supportare decisioni e strategie di trading.

Caratteristiche principali:
- Calcolo multi-timeframe (fino a 5 TF) con numero di barre adattivo.  
- Parametro Alpha per regolare il filtro Laguerre.  
- Schemi di colore dinamici (2 e 4 colori) per evidenziare condizioni di ipercomprato/ipersvenduto.  
- Pannello MTF on-chart con segnale complessivo ponderato.  
- Frecce di segnale quando tutti i TF selezionati sono d’accordo.  
- Avvisi avanzati: alert e notifiche push.  
- Validazione degli input e protezione da divisione per zero.

Input principali:
Source Price, Alpha (0.0–1.0), ColorChange, UseAdvancedColors, EnableAlerts, EnablePushNotifications, ShowMTFPanel, TF1..TF5, UseTF1..UseTF5, ShowArrows, ArrowOffset, livelli Strong/Weak, impostazioni colore.

Vantaggi:
- Visualizzazione immediata dell’accordo tra timeframe.  
- Elevata configurabilità per strumenti e orizzonti diversi.  
- Affidabilità tramite controlli e protezioni numeriche.

Installazione e supporto:
Compatibile con MetaTrader 5. Include file sorgente `.mq5`. Supporto e aggiornamenti garantiti da Aleshin AlgoTrade. Per domande o personalizzazioni contattare lo sviluppatore.

Raccomandazione:
Eseguire backtest e prove su conto demo prima dell’uso reale. Laguerre RSI MTF è pensato per migliorare il tuo processo decisionale e guardare avanti con maggiore fiducia.
