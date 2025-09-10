LaguerreRSI MTF

**Laguerre RSI MTF — Indicateur pour MetaTrader 5**  
Développeur : Aleshin AlgoTrade | Version : 1.06

Description courte :
Laguerre RSI MTF est un indicateur multi-timeframe avancé basé sur le concept Laguerre RSI (inspiré par John Ehlers). Il offre une évaluation rapide et claire du momentum sur plusieurs unités de temps pour faciliter la prise de décision.

Fonctionnalités principales :
- Calcul multi-timeframe (jusqu’à 5 TF) avec nombre de barres adaptatif.  
- Paramètre Alpha pour ajuster le filtre Laguerre.  
- Schémas de couleurs dynamiques (2 ou 4 couleurs) pour repérer les zones surachetées/survendues.  
- Panneau MTF sur le graphique avec signal global pondéré.  
- Flèches de signal lorsque tous les TF sélectionnés sont en accord.  
- Alertes améliorées : alertes locales et notifications push.  
- Validation des entrées et protection contre la division par zéro.

Entrées principales :
Source Price, Alpha (0.0–1.0), ColorChange, UseAdvancedColors, EnableAlerts, EnablePushNotifications, ShowMTFPanel, TF1..TF5, UseTF1..UseTF5, ShowArrows, ArrowOffset, niveaux Strong/Weak, options de couleur.

Avantages :
- Visualisation rapide de la cohérence des tendances entre timeframes.  
- Grande configurabilité pour différents instruments et horizons.  
- Fiabilité renforcée par des contrôles et des protections numériques.

Installation & support :
Compatible MetaTrader 5. Fournit le fichier source `.mq5`. Support technique et mises à jour par Aleshin AlgoTrade. Pour toute question ou personnalisation, contactez le développeur.

Recommandation :
Effectuez des backtests et des essais en démo avant application en réel. Laguerre RSI MTF vous aidera à prendre des décisions de trading plus confiantes et tournées vers l’avenir.
