Wavetrend with Crosses

WaveTrendPro_Indi v1.05
WaveTrend indicator with enhanced histogram visualization:

  • WaveTrendPro_Indi v1.05
    Indikator WaveTrend dengan tampilan histogram yang lebih jelas:

    • Histogram otomatis lebih tinggi (bisa diatur dengan parameter HistScale).

    • Warna histogram berbeda untuk positif & negatif → tren naik lebih mudah dibaca.

    • Tetap ringan & responsif di berbagai pair/timeframe.

    Cocok untuk scalper, swing trader, maupun analisis tren jangka panjang.

    Histogram is now scaled higher (adjustable via HistScale).

  • Different colors for positive & negative bars, making trend direction clearer.

  • Lightweight & responsive across pairs and timeframes.

Perfect for scalpers, swing traders, and trend-following strategies.


📝 Description


WaveTrendPro_Indi v1.03 is a custom WaveTrend oscillator-based indicator for MetaTrader 5 (MT5). This enhanced version features:

  • Cross signals (WT1 crossing WT2) shown as arrows.

  • Histogram to visualize momentum strength.

  • Overbought/Oversold levels with alerts.

  • Built-in popup alerts and push notifications to mobile devices.


🎯 Main Purposes

  • Detect buy/sell signals based on WT1 and WT2 crossovers.

  • Identify overbought and oversold conditions.

  • Provide real-time alerts for quicker trading decisions.

  • Suitable for scalping, intraday, and swing trading.


⚙️ Settings (Input Parameters)

Parameter Description
channelLength Period used to compute ESA and deviation
averageLength EMA smoothing for WT1 line
smoothLength EMA smoothing for WT2 line
obLevel / osLevel OB/OS alert threshold
OB_Level_Main / Secondary OB/OS visual levels
enableAlertCross Enable alert on WT1-WT2 cross
enableAlertOBOS Enable alert on overbought/oversold
enablePushNotification Enable push notification to mobile


📈 How to Use

  1. Attach the indicator to a chart (in a separate window).

  2. Watch for:

    • Green arrows below candles = WT1 crossing above WT2 → Buy signal.

    • Red arrows above candles = WT1 crossing below WT2 → Sell signal.

    • Light blue histogram shows strength of WT1-WT2 spread.

    • Alerts trigger when WT1 crosses OB/OS thresholds.

  3. Enable alerts and push notifications for automatic warnings.


Recomendation :

  • Currencies and Pairs: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
  • Timeframe: H1 but work on All Timeframe
  • Accounts type: Any ECN, Low spread account
  • Important : Please Focus BUY on Uptrend Market and SELL on Downtrend Market
  • Combine with other indicator like SnD, SnR, MA for good result and right decision




📝 Deskripsi

WaveTrendPro_Indi v1.03 adalah indikator teknikal berbasis WaveTrend Oscillator yang ditingkatkan untuk platform MetaTrader 5 (MT5). Versi ini mencakup:

  • Sinyal Cross (WT1 dan WT2) berupa panah pada chart.

  • Histogram sebagai visualisasi kekuatan tren.

  • Level Overbought/Oversold (OB/OS).

  • Peringatan (Alert) berupa popup dan Push Notification ke HP.


🎯 Kegunaan Utama

  • Mendeteksi sinyal beli dan jual berdasarkan persilangan garis WT1 dan WT2.

  • Mengidentifikasi kondisi jenuh beli (overbought) dan jenuh jual (oversold).

  • Memberikan peringatan real-time untuk pengambilan keputusan cepat.

  • Cocok untuk scalping, intraday, hingga swing trading.


⚙️ Pengaturan (Input Parameters)

Parameter Fungsi
channelLength Panjang periode untuk perhitungan ESA dan Deviasi
averageLength Panjang rata-rata untuk WT1
smoothLength Periode smoothing untuk WT2
obLevel / osLevel Batas OB/OS untuk alert
OB_Level_Main / Secondary Level yang ditampilkan di indikator
enableAlertCross Aktifkan alert saat terjadi cross
enableAlertOBOS Aktifkan alert saat OB/OS
enablePushNotification Kirim notifikasi ke HP via MT5 mobile


📈 Cara Penggunaan

  1. Pasang indikator ke chart di MT5 (di jendela terpisah).

  2. Amati:

    • Panah hijau muncul di bawah saat WT1 cross ke atas WT2 → Sinyal beli.

    • Panah merah muncul di atas saat WT1 cross ke bawah WT2 → Sinyal jual.

    • Histogram biru menunjukkan kekuatan perbedaan antara WT1 dan WT2.

    • Saat garis WT1 melewati level OB/OS → peringatan jenuh beli/jual.

  3. Aktifkan alert dan push notification jika ingin diberi peringatan otomatis.


Recomendation :

  • Currencies and Pairs: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
  • Timeframe: H1 but work on All Timeframe
  • Accounts type: Any ECN, Low spread account
  • Important : Please Focus BUY on Uptrend Market and SELL on Downtrend Market
  • Combine with other indicator like SnD, SnR, MA for good result and right decision






























