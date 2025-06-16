Wavetrend with Crosses

RSI abcd Francisco Gomes Da Silva 3 (1) Indicatori

RSI ABCD Pattern Finder: Strategia Tecnica 1. Come Funziona l'Indicatore Combina il RSI classico con il rilevamento automatico di pattern armonici ABCD . Componenti Principali RSI standard (periodo regolabile) Marcatori di massimi e minimi (frecce) Pattern ABCD (linee verdi/rosse) Filtri ipercomprato (70) e ipervenduto (30) 2. Configurazione su MT5 period = 14 ; // Periodo RSI size = 4 ; // Dimensione massima del pattern OverBought = 70 ; // Livello ipercomprato OverSold = 30 ; // Livello iperve