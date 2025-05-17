Price Range MT5
- Göstergeler
- Vladimir Toropov
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 17 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Price Range MT5, fiyat aralıklarını ve seviyelerini tanımlayan, bir aralığın ne zaman sona erdiğini ve bir trendin ne zaman başladığını fark eden bir sistemdir. Yeni trendin yönünü yüksek bir olasılıkla gösterir ve ayrıca size anında bildirimler göndererek zamanında karar vermenizi sağlar.
Price Range göstergesinin işlevleri
Gösterge, gerçek zamanlı olarak belirlediği tüm fiyat aralıkları, seviyeler ve trendler hakkında anında bildirimler sağlar. Herhangi bir sembol ve herhangi bir zaman dilimi için çalışır.
Gösterge tüm fiyat aralıklarını kendisi çizer. Ek çizim araçları kullanmanıza gerek yoktur. Görüntülenen tüm aralıkları silmek için göstergeyi grafikten kaldırın.
Gösterge, aralığın gerçekten ne zaman sona erdiğini anlar ve grafikte bir trendin başlangıcının sinyallerini işaretler.
Gösterge, istikrarlı aralıklar içinde destek ve direnç seviyelerini bulur. Bunlar, fiyatın çok yüksek bir olasılıkla sıçrayacağı fiyat seviyeleridir.
Destek ve direnç seviyeleri için gösterge en uygun Stop Loss çizgisini çizer. Veri Bilimi bu fiyatı hesaplar ve bir sonraki destek veya direnç seviyesidir. Piyasa fiyatı hesaplanan Stop Loss'u geçerse, genellikle mevcut fiyat aralığından çıkar ve yukarı veya aşağı doğru koşar.
Bu gösterge için işlem stratejileri hakkında blogumda (İngilizce) okuyun: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761306
Sistem gereksinimleri
- Herhangi bir işlem hesabı türü
- Herhangi bir işlem sembolü
- Tüm zaman dilimleri
Ayarlar
Ekran görüntülerinde tüm gösterge ayarları kısaca gösterilmiştir.
Lütfen işlem terminalinizde Push Bildirimlerini etkinleştirmeyi unutmayın! İşte nasıl yapılacağı (İngilizce): https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/startworking/settings#notifications
Strateji test cihazında push bildirimleri çalışmıyor! Bu normaldir.
Price Range göstergesinin avantajları
- Çok basit bir arayüze sahiptir.
- Bu göstergede gereksiz hiçbir şey yok. Fiyat grafiğini karmaşıklaştırmaz ve diğer göstergelerle kolayca birleştirebilirsiniz.
- Gösterge, limit emirleriyle ticareti basit hale getirir. Destek ve direnci görüntüledikten sonra bunları nereye ayarlayacağınızı bilirsiniz.
- Price Range MT5 göstergesi, ticaret platformunuzun renk paletine otomatik olarak uyum sağlar, böylece her zaman rahat hissedersiniz.
- Gösterge 12 dili biliyor.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Profilimde paylaştığım web sitemde daha fazla bilgi var.