Price Range MT5, fiyat aralıklarını ve seviyelerini tanımlayan, bir aralığın ne zaman sona erdiğini ve bir trendin ne zaman başladığını fark eden bir sistemdir. Yeni trendin yönünü yüksek bir olasılıkla gösterir ve ayrıca size anında bildirimler göndererek zamanında karar vermenizi sağlar.

Price Range göstergesinin işlevleri

Gösterge, gerçek zamanlı olarak belirlediği tüm fiyat aralıkları, seviyeler ve trendler hakkında anında bildirimler sağlar. Herhangi bir sembol ve herhangi bir zaman dilimi için çalışır.

Gösterge tüm fiyat aralıklarını kendisi çizer. Ek çizim araçları kullanmanıza gerek yoktur. Görüntülenen tüm aralıkları silmek için göstergeyi grafikten kaldırın.

Gösterge, aralığın gerçekten ne zaman sona erdiğini anlar ve grafikte bir trendin başlangıcının sinyallerini işaretler.

Gösterge, istikrarlı aralıklar içinde destek ve direnç seviyelerini bulur. Bunlar, fiyatın çok yüksek bir olasılıkla sıçrayacağı fiyat seviyeleridir.

Destek ve direnç seviyeleri için gösterge en uygun Stop Loss çizgisini çizer. Veri Bilimi bu fiyatı hesaplar ve bir sonraki destek veya direnç seviyesidir. Piyasa fiyatı hesaplanan Stop Loss'u geçerse, genellikle mevcut fiyat aralığından çıkar ve yukarı veya aşağı doğru koşar.

Bu gösterge için işlem stratejileri hakkında blogumda (İngilizce) okuyun: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761306