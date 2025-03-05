Price Range MT5
- Indicatori
- Vladimir Toropov
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 17 maggio 2025
- Attivazioni: 20
Price Range MT5 è un sistema che identifica intervalli e livelli di prezzo, riconoscendo quando un intervallo termina e inizia un trend. Indica la direzione del nuovo trend con un alto grado di probabilità e invia notifiche push, consentendoti di prendere una decisione in tempo.
Funzioni dell'indicatore Price Range
L'indicatore fornisce notifiche push su tutti gli intervalli di prezzo, i livelli e i trend che identifica in tempo reale. Funziona per qualsiasi simbolo e qualsiasi intervallo temporale.
L'indicatore traccia autonomamente tutti gli intervalli di prezzo. Non è necessario utilizzare strumenti di disegno aggiuntivi. Per eliminare tutti gli intervalli visualizzati, è sufficiente rimuovere l'indicatore dal grafico.
L'indicatore riconosce quando l'intervallo termina effettivamente e segnala i segnali di inizio di un trend sul grafico.
All'interno di intervalli stabili, l'indicatore individua livelli di supporto e resistenza. Questi sono livelli di prezzo dai quali il prezzo rimbalzerà con un'altissima probabilità.
Per i livelli di supporto e resistenza, l'indicatore traccia la linea di Stop Loss più ottimale. Data Science calcola questo prezzo e rappresenta il successivo livello di supporto o resistenza. Se il prezzo di mercato supera lo Stop Loss calcolato, di solito abbandona l'intervallo di prezzo corrente e si muove rapidamente verso l'alto o verso il basso.
Leggi le strategie di trading per questo indicatore sul mio blog (in inglese): https://www.mql5.com/en/blogs/post/761306
Requisiti di sistema
- Qualsiasi tipo di account di trading
- Qualsiasi simbolo di trading
- Tutti i time frame
Impostazioni
Tutte le impostazioni degli indicatori sono brevemente illustrate negli screenshot.
Non dimenticare di abilitare le notifiche push sul tuo terminale di trading! Ecco come fare (in inglese): https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/startworking/settings#notifications
Le notifiche push non funzionano nel tester di strategia! È normale.
Vantaggi dell'indicatore Price Range
- Ha un'interfaccia molto semplice. Non c'è niente di superfluo in questo indicatore.
- Non ingombra il grafico dei prezzi e puoi facilmente combinarlo con altri indicatori.
- L'indicatore semplifica il trading con ordini limite. Sai dove impostarli dopo aver visualizzato supporto e resistenza.
- L'indicatore Price Range MT5 si adatta automaticamente alla tavolozza dei colori della tua piattaforma di trading, così ti senti sempre a tuo agio.
- L'indicatore conosce 12 lingue.
Se hai domande, non esitare a contattarmi tramite messaggio privato. Ho maggiori informazioni sul mio sito Web, che ho condiviso nel mio profilo.