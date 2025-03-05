Price Range MT5

Price Range MT5 è un sistema che identifica intervalli e livelli di prezzo, riconoscendo quando un intervallo termina e inizia un trend. Indica la direzione del nuovo trend con un alto grado di probabilità e invia notifiche push, consentendoti di prendere una decisione in tempo.

Funzioni dell'indicatore Price Range

L'indicatore fornisce notifiche push su tutti gli intervalli di prezzo, i livelli e i trend che identifica in tempo reale. Funziona per qualsiasi simbolo e qualsiasi intervallo temporale.

L'indicatore traccia autonomamente tutti gli intervalli di prezzo. Non è necessario utilizzare strumenti di disegno aggiuntivi. Per eliminare tutti gli intervalli visualizzati, è sufficiente rimuovere l'indicatore dal grafico.

L'indicatore riconosce quando l'intervallo termina effettivamente e segnala i segnali di inizio di un trend sul grafico.

All'interno di intervalli stabili, l'indicatore individua livelli di supporto e resistenza. Questi sono livelli di prezzo dai quali il prezzo rimbalzerà con un'altissima probabilità.

Per i livelli di supporto e resistenza, l'indicatore traccia la linea di Stop Loss più ottimale. Data Science calcola questo prezzo e rappresenta il successivo livello di supporto o resistenza. Se il prezzo di mercato supera lo Stop Loss calcolato, di solito abbandona l'intervallo di prezzo corrente e si muove rapidamente verso l'alto o verso il basso.

Leggi le strategie di trading per questo indicatore sul mio blog (in inglese): https://www.mql5.com/en/blogs/post/761306

Requisiti di sistema

  • Qualsiasi tipo di account di trading
  • Qualsiasi simbolo di trading
  • Tutti i time frame

Impostazioni

Tutte le impostazioni degli indicatori sono brevemente illustrate negli screenshot.

Non dimenticare di abilitare le notifiche push sul tuo terminale di trading! Ecco come fare (in inglese): https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/startworking/settings#notifications

Le notifiche push non funzionano nel tester di strategia! È normale.

    Vantaggi dell'indicatore Price Range

    • Ha un'interfaccia molto semplice. Non c'è niente di superfluo in questo indicatore. 
    • Non ingombra il grafico dei prezzi e puoi facilmente combinarlo con altri indicatori.
    • L'indicatore semplifica il trading con ordini limite. Sai dove impostarli dopo aver visualizzato supporto e resistenza.
    • L'indicatore Price Range MT5 si adatta automaticamente alla tavolozza dei colori della tua piattaforma di trading, così ti senti sempre a tuo agio.
    • L'indicatore conosce 12 lingue.

    Se hai domande, non esitare a contattarmi tramite messaggio privato. Ho maggiori informazioni sul mio sito Web, che ho condiviso nel mio profilo.

