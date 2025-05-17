Price Range MT5

Price Range MT5 est un système qui identifie les fourchettes et les niveaux de prix, reconnaissant la fin d'une fourchette et le début d'une tendance. Il indique la direction de la nouvelle tendance avec un haut degré de probabilité et vous envoie des notifications push pour vous permettre de prendre une décision à temps.

Fonctions de l'indicateur Price Range

L'indicateur vous envoie des notifications push sur toutes les fourchettes de prix, tous les niveaux et toutes les tendances qu'il identifie en temps réel. Il fonctionne pour tous les symboles et toutes les périodes.

L'indicateur trace automatiquement toutes les fourchettes de prix. Aucun outil de dessin supplémentaire n'est requis. Pour supprimer toutes les fourchettes affichées, supprimez l'indicateur du graphique.

L'indicateur reconnaît la fin de la fourchette et signale les signaux de début de tendance sur le graphique.

Dans les fourchettes stables, l'indicateur trouve des niveaux de support et de résistance. Ce sont des niveaux à partir desquels le prix rebondira avec une très forte probabilité.

Pour les niveaux de support et de résistance, l'indicateur trace la ligne Stop Loss la plus optimale. La science des données calcule ce prix et représente le prochain niveau de support ou de résistance. Si le prix du marché franchit le Stop Loss calculé, il quitte généralement la fourchette de prix actuelle et progresse à la hausse ou à la baisse.

Pour en savoir plus sur les stratégies de trading pour cet indicateur, consultez mon blog (en anglais) : https://www.mql5.com/en/blogs/post/761306

Configuration requise

  • Tout type de compte de trading
  • Tout symbole de trading
  • Toutes les périodes

Paramètres

Tous les paramètres de l'indicateur sont brièvement affichés dans les captures d'écran.

N'oubliez pas d'activer les notifications push dans votre terminal de trading ! Voici comment procéder : https://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/startworking/settings#notifications

Les notifications push ne fonctionnent pas dans le testeur de stratégie ! C'est normal.

    Avantages de l'indicateur Price Range

    • Il a une interface très simple.
    • Cet indicateur n'a rien d'inutile. Il n'encombre pas le graphique des prix et vous pouvez facilement le combiner avec d'autres indicateurs.
    • L'indicateur simplifie le trading avec des ordres à cours limité. Vous savez où les définir après avoir affiché le support et la résistance.
    • L'indicateur Price Range MT5 s'ajuste automatiquement à la palette de couleurs de votre plateforme de trading, pour que vous vous sentiez toujours à l'aise.
    • L'indicateur connaît 12 langues.

    Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé. J'ai plus d'informations sur mon site Web, que j'ai partagées dans mon profil.

