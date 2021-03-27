Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 20
Sınıf!
Bana gelince, en değerli şey "Tiki" sekmesi:
Vladimir, bana buraya nasıl ulaşacağımı söyle.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Metatrader 5'te kendi sembolleriniz ve veri akışlarınız
Andrey Dik , 2017.04.08 00:14Ctrl+U
Cltl+U isabeti - yer imi yok
işte bu! bende 1571 var
1578
Cltl+U isabeti - yer imi yok
işte bu! bende 1571 var
tamam gitti! 2017.04.08 13:37:42.403 LiveUpdate yeni terminal derlemesi 1578 (IDE: 1578, Tester: 1578) kullanıma sunuldu
1587
Ctrl+U , Barlar , bir dakika yükleniyor - ofigel - M1 oluşumunun hızı inanılmaz!
MT4 fırına girdiğinde... bu süreç nasıl hızlandırılır.
Sevgili geliştiriciler, aşağıdaki sorularım var:
1. Onay verisi olmadan geçmiş oluşturmak mümkün olacak mı?
2. Kene başına anlaşmanın hacmi hakkında bilgi kaydetmeyi planlıyor musunuz?
3. Bir enstrümanın ortalama fiyatıyla ilgili bilgilerin sipariş defterine kaydedilmesi planlanıyor mu - en az dakikada bir kez 100 lot derinliğine kadar - bu, değişim enstrümanları üzerinde test yapmak için çok önemlidir.
1. Evet, temel hikaye bir dakika uzunluğundadır. Keneler varsa, tarih onlara dayanmaktadır.
2. O zaten korunmuş
3. Hayır
Standart enstrümanların geçmişinin senkronizasyonu sunucu tarafından kontrol edildiğinden, kendi geçmişinizi standart sembollere aktaramamanız önemlidir.
Kendi geçmişinizle çalışmak için EURUSD.my, EURUSD.ticks gibi kendi özel setlerinizi oluşturmak en iyisidir.
Dosyalardan verileri kendiniz yükleyerek bunu şimdi bile yapabilirsiniz.
Ancak statik dosyalara referansla özel semboller oluşturmak mümkün olacak, böylece daha sonra bu verilere normal işlevler aracılığıyla erişilebilir. Veri beslemelerini (hizmet olarak çalışan MQL5'teki programlar - yeni bir robot türü) kullanıyorsanız, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayabilirsiniz.
1. Evet, temel hikaye bir dakika uzunluğundadır. Keneler varsa, tarih onlara dayanmaktadır.
2. O zaten korunmuş
3. Hayır
1. Bu iyi!
2. Teşekkürler, farkında değildim. Ancak, bu onay hacmiyle çalışmanın nasıl uygulanacağı - yani. bir enstrümanda pozisyon açmak istiyoruz, ancak daha sonra X hacminin bizim fiyatımıza geçtiğini ve Y hacmine sahip olduğumuzu öğrendik, X<Y hacmi ise ilerideki hacimler hakkında bilgi almak mümkün mü - geleceğe tırmanmak ?
3. Neden? İhtiyaç görmüyor musunuz yoksa uygulanması zor mu?