Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 20

Yeni yorum
 
Vladimir Karputov :

Sınıf!

Bana gelince, en değerli şey "Tiki" sekmesi:


Vladimir, bana buraya nasıl ulaşacağımı söyle.
 
Yuriy Zaytsev :
Vladimir, bana buraya nasıl ulaşacağımı söyle. 

 2017.04 . 08 10 : 55 : 33.090 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1578 started (MetaQuotes Software Corp.)
 

Cltl+U isabeti - yer imi yok

işte bu! bende 1571 var

 1578
 
Yuriy Zaytsev :

Cltl+U isabeti - yer imi yok

işte bu! bende 1571 var

tamam gitti! 2017.04.08 13:37:42.403 LiveUpdate yeni terminal derlemesi 1578 (IDE: 1578, Tester: 1578) kullanıma sunuldu

 

1587

Ctrl+U , Barlar , bir dakika yükleniyor - ofigel - M1 oluşumunun hızı inanılmaz!

MT4 fırına girdiğinde... bu süreç nasıl hızlandırılır.

 

Sevgili geliştiriciler, aşağıdaki sorularım var:

1. Onay verisi olmadan geçmiş oluşturmak mümkün olacak mı?

2. Kene başına anlaşmanın hacmi hakkında bilgi kaydetmeyi planlıyor musunuz?

3. Bir enstrümanın ortalama fiyatıyla ilgili bilgilerin sipariş defterine kaydedilmesi planlanıyor mu - en az dakikada bir kez 100 lot derinliğine kadar - bu, değişim enstrümanları üzerinde test yapmak için çok önemlidir.

 
-Aleks- :

Sevgili geliştiriciler, aşağıdaki sorularım var:

1. Onay verisi olmadan geçmiş oluşturmak mümkün olacak mı?

2. Kene başına anlaşmanın hacmi hakkında bilgi kaydetmeyi planlıyor musunuz?

3. Bir enstrümanın ortalama fiyatıyla ilgili bilgilerin sipariş defterine kaydedilmesi planlanıyor mu - en az dakikada bir kez 100 lot derinliğine kadar - bu, değişim enstrümanları üzerinde test yapmak için çok önemlidir.

1. Evet, temel hikaye bir dakika uzunluğundadır. Keneler varsa, tarih onlara dayanmaktadır.

2. O zaten korunmuş

3. Hayır

 

Standart enstrümanların geçmişinin senkronizasyonu sunucu tarafından kontrol edildiğinden, kendi geçmişinizi standart sembollere aktaramamanız önemlidir.

Kendi geçmişinizle çalışmak için EURUSD.my, EURUSD.ticks gibi kendi özel setlerinizi oluşturmak en iyisidir.

 
Renat Fatkhullin :

Dosyalardan verileri kendiniz yükleyerek bunu şimdi bile yapabilirsiniz.

Ancak statik dosyalara referansla özel semboller oluşturmak mümkün olacak, böylece daha sonra bu verilere normal işlevler aracılığıyla erişilebilir. Veri beslemelerini (hizmet olarak çalışan MQL5'teki programlar - yeni bir robot türü) kullanıyorsanız, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayabilirsiniz.

Daha spesifik olabilir misiniz, açıklamalı bir kod örneği var mı?
 
Renat Fatkhullin :

1. Evet, temel hikaye bir dakika uzunluğundadır. Keneler varsa, tarih onlara dayanmaktadır.

2. O zaten korunmuş

3. Hayır

1. Bu iyi!

2. Teşekkürler, farkında değildim. Ancak, bu onay hacmiyle çalışmanın nasıl uygulanacağı - yani. bir enstrümanda pozisyon açmak istiyoruz, ancak daha sonra X hacminin bizim fiyatımıza geçtiğini ve Y hacmine sahip olduğumuzu öğrendik, X<Y hacmi ise ilerideki hacimler hakkında bilgi almak mümkün mü - geleceğe tırmanmak ?

3. Neden? İhtiyaç görmüyor musunuz yoksa uygulanması zor mu?

1...1314151617181920212223242526
Yeni yorum