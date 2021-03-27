Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 19

Andrey Dik :
Ctrl+U


evet oraya da baktım

Yoksa yine Windows dışı kullanıcıların bir ihlali mi?

 2017.04 . 08 01 : 33 : 12.580 Terminal        MetaTrader 5 build 1578 started (MetaQuotes Software Corp.)


 

Sınıf!

Bana gelince, en değerli şey "Tiki" sekmesi:

MetaTrader 5 x64 yapı 1578 Sekme İşaretleri

 
Renat Fatkhullin :

1578 beta sürümünde MetaQuotes-Demo, geçmişe erişim açmaya başladı:


Bu hala bir beta sürümüdür.

Adım adım yapacaklarımız:

  1. Özel semboller
  2. Verilen formüllere göre yeniden hesaplanan özel sentetik semboller (indeksler ve kompozitler oluşturmak kolay olacaktır)
  3. MQL5'te sürekli hizmet olarak çalışan veri beslemeleri

Özel semboller, varsayılan olarak test cihazında mevcut olacaktır. MQL5 Cloud Network'te de buna izin vermemiz mümkündür.


Veri yönetimi olanaklarını genişletmeye yönelik ilerlemeyle ilgili haberleri gördükten sonra, açıklığa kavuşturmaya karar verdim (sevinmeye değer mi): Diskte depolanan verilere yalnızca Uzman Danışman'dan programlı olarak erişmek mümkün olacak mı? terminale yüklendi mi?
 
tyup :

Veri yönetimi olanaklarını genişletmeye yönelik ilerlemeyle ilgili haberleri gördükten sonra, açıklığa kavuşturmaya karar verdim (sevinmeye değer mi): Diskte depolanan verilere yalnızca Uzman Danışman'dan programlı olarak erişmek mümkün olacak mı? terminale yüklendi mi?

Tabi ki yapabilirsin. Son çare - DLL kullanımıyla.

Ama neden?

 
tyup :

Veri yönetimi olanaklarını genişletmeye yönelik ilerlemeyle ilgili haberleri gördükten sonra, açıklığa kavuşturmaya karar verdim (sevinmeye değer mi): Diskte depolanan verilere yalnızca Uzman Danışman'dan programlı olarak erişmek mümkün olacak mı? terminale yüklendi mi?

Dosyalardan verileri kendiniz yükleyerek bunu şimdi bile yapabilirsiniz.

Ancak statik dosyalara referansla özel semboller oluşturmak mümkün olacak, böylece daha sonra bu verilere normal işlevler aracılığıyla erişilebilir. Veri akışlarını (hizmet olarak çalışan MQL5 programları - yeni bir robot türü) kullanıyorsanız, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayabilirsiniz.

 
Vay! herkes şimdi salıncak gitti!
 
@Renat Fatkhullin

peki ya şarap? çubukları ve kene sekmelerini görüntülememe sorunu çözülecek mi? Ya da yine piyasaya ne dersiniz, tüm Linux ve Maco'lar geride mi kalacak?

Linux ubunta ve şarap 1.6.2 ve 2.4'üm var

 
kaus_bonus :


evet oraya da baktım

Yoksa yine Windows dışı kullanıcıların bir ihlali mi?


Vine altında kontrol edip düzelteceğiz
 
Renat Fatkhullin :
Vine altında kontrol edip düzelteceğiz

Teşekkür ederim!)
 
tyup :

Veri yönetimi olanaklarını genişletmeye yönelik ilerlemeyle ilgili haberleri gördükten sonra, açıklığa kavuşturmaya karar verdim (sevinmeye değer mi): Diskte depolanan verilere yalnızca Uzman Danışman'dan programlı olarak erişmek mümkün olacak mı? terminale yüklendi mi?

mümkün olduğunu söylediler


Renat Fatkhullin'in fotoğrafı.
MT5 için kendi veri akışlarımızı yazmak için arayüzler açmaya karar verdik .

Gerçek zamanlı olanlar da dahil olmak üzere kendi veri kaynaklarınızı özgürce yazmak mümkün olacaktır. Bu, ayrıntılı bir geçmiş ve Seviye 2 sipariş defterleri dahil olmak üzere herhangi bir veriyi bağlamanıza izin verecektir.

Varsayılan olarak, çevrimdışı olanlar da dahil olmak üzere bir dizi düzenli veri akışı sağlayacağız. Test cihazında sanal semboller de mevcut olacaktır.

Bütün bunlar elbette ücretsiz.
