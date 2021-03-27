Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 19
evet oraya da baktım
Yoksa yine Windows dışı kullanıcıların bir ihlali mi?
Sınıf!
Bana gelince, en değerli şey "Tiki" sekmesi:
1578 beta sürümünde MetaQuotes-Demo, geçmişe erişim açmaya başladı:
Bu hala bir beta sürümüdür.
Adım adım yapacaklarımız:
Özel semboller, varsayılan olarak test cihazında mevcut olacaktır. MQL5 Cloud Network'te de buna izin vermemiz mümkündür.
Veri yönetimi olanaklarını genişletmeye yönelik ilerlemeyle ilgili haberleri gördükten sonra, açıklığa kavuşturmaya karar verdim (sevinmeye değer mi): Diskte depolanan verilere yalnızca Uzman Danışman'dan programlı olarak erişmek mümkün olacak mı? terminale yüklendi mi?
Tabi ki yapabilirsin. Son çare - DLL kullanımıyla.
Ama neden?
Dosyalardan verileri kendiniz yükleyerek bunu şimdi bile yapabilirsiniz.
Ancak statik dosyalara referansla özel semboller oluşturmak mümkün olacak, böylece daha sonra bu verilere normal işlevler aracılığıyla erişilebilir. Veri akışlarını (hizmet olarak çalışan MQL5 programları - yeni bir robot türü) kullanıyorsanız, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayabilirsiniz.
peki ya şarap? çubukları ve kene sekmelerini görüntülememe sorunu çözülecek mi? Ya da yine piyasaya ne dersiniz, tüm Linux ve Maco'lar geride mi kalacak?
Linux ubunta ve şarap 1.6.2 ve 2.4'üm var
Vine altında kontrol edip düzelteceğiz
Teşekkür ederim!)
mümkün olduğunu söylediler
MT5 için kendi veri akışlarımızı yazmak için arayüzler açmaya karar verdik .