Meslektaşlarım, iyi günler.
MT5'te alıntılarınızı harici bir dosyadan yüklemek için yerel bir yetenek olmadığını doğru anlıyorum? "Semboller" penceresinde "Dışa Aktar" düğmesi vardır ve bu düğmedeki veriler boşaltılır ve yanında " İçe Aktar " düğmesi vardır ancak devre dışıdır, yüklemek mümkün değildir..
Bu işlevi eklemenin ana zorluğunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz?
Bağlantılı, her yerde bulunan bir pazar ortamı dünyası ve harici bir yabancı yapılandırma düşünün.
Merkezi ticaret sunucusunun verilerine dayanan birleşik bir senkronizasyon mimarimiz var ve "sadece çalışması için" koltuk değneği yapmıyoruz. MQL5, aracılar, bulut sunucuları (ticaret sunucularının veri modeli üzerinde çalışan) ve bulut aracıları dahil olmak üzere her şey tek bir veri modeline tabidir.
Böyle bir mimaride, özel veriler çok dikkatli ve yerel düzeyde dahil edilmelidir, böylece sistem genelinde her şey sorunsuz çalışır. Şimdi onu uyguluyoruz.
Detaylı cevap için teşekkürler.
Ve en azından yaklaşık olarak ne zaman sipariş defterini ve duygu verilerini güncellemek için bir milisaniye süre eklemeyi bekleyebiliriz (değişimler için, özellikle FORTS için)? Ayrıca, bu verilerin birbirleriyle ve kenelerle doğru şekilde (koltuk değneği olmadan) senkronize edilebilmesi için mql5'ten bunlara erişim?
Onlar. özel veriler bulutta işlenebilir mi?
Anında harici bir kaynaktan veri yüklemek mümkün olacak mı?
Yine de, "özel semboller" ve "datafidlere" neden ihtiyaç duyulduğu benim için belirsiz kaldı. Birisi lütfen basit terimlerle açıklayabilir mi? Belirli bir örnekle daha iyi. Ve sonra, tüm tartışma sayfaları tamamen konu dışı ...
Burada tek bir cevap yok.
Takvim günlerine göre bir tarihe ihtiyacım var, böyle bir fırsatın olmaması nedeniyle MT5 terk edildi.
Bazen aracının sahip olmadığı bir enstrümanın geçmişini indirmeniz gerekir.
Örneğin, usdxxx sembolünün standart olmayan bir zaman çerçevesi olarak veri yüklensin mi?
herkese iyi günler
bu konuyla ilgili haber yok mu?
şimdi alıntılarınızı csv dosyasından içe aktarabilirsiniz
şu şekilde yapılır: MT5->Görünüm ->Semboller ->Çubuklar->Çubukları içe aktar