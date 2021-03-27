Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 15
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte Wikipedia'daki Tavlama Yönteminin açıklamasına bir bağlantı. https://en.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6 %E8%E3%E0 Bu algoritmanın nasıl çalıştığını açıklayan bir video örneği var. Buradan, yinelemeli olarak maksimuma yaklaştığı ve neredeyse maksimumun kendisini bulduğu açıktır. Ama aynı zamanda diğer zirveleri de özetliyor. Hesaplama sayısı GA'dan çok daha azdır, GA'dan daha kompakt ve gerçek verilere çok daha yakındır ve hız açısından herhangi bir şekilde hantal ve gerçek GA verilerinden soyut olacaktır.
Kutsal saflık, sentetik pürüzsüz işlevlerden beslenir.
Çok daha az pasaj hakkında - tam bir saçmalık. Yırtık bir uzayın 10 ila 13 varyantından oluşan bir hesaplama alanını ve "düzenli bir GA'nın 10.000'den az geçişinin" nasıl olup da konunun ve teknikle ilgili mutlak bir yanlış anlamayla dalga geçmek için açıkça daha az evrensel bir yöntem olacağını hayal etmek yeterlidir. koşullar.
GA'ların uzmanlaşmış olanlara göre avantajı (incelenen fonksiyonun davranışının ön/kısmi bilgisine dayanarak), ticaret sistemlerinin olduğu gibi yırtık bir alanda arama modunda daha çok yönlü ve verimli olmasıdır.
Kabaca: ticaret sistemlerinde, genellikle parametrelerdeki yetersiz bir değişiklik sonucu tamamen yok eder, bu da işlevin düzgünlüğüne dayanan gradyan algoritmalarının ömrünü bozar.
Renat :
GA'ların uzmanlaşmış olanlara göre avantajı (incelenen fonksiyonun davranışının ön/kısmi bilgisine dayanarak), ticaret sistemlerinin olduğu gibi yırtık bir alanda arama modunda daha çok yönlü ve verimli olmasıdır.
Kabaca: ticaret sistemlerinde, genellikle parametrelerdeki yetersiz bir değişiklik sonucu tamamen yok eder, bu da işlevin düzgünlüğüne dayanan gradyan algoritmalarının ömrünü bozar.
Ticaret sistemlerinin buluşsal yöntemi (en iyileştirici ilk etapta onlar için yaratılmıştır), TS'nin yırtık alanında "pürüzsüz" yerel ekstremi bulabilmelidir.
Kutsal saflık, sentetik pürüzsüz işlevlerden beslenir.
Çok daha az pasaj hakkında - tam bir saçmalık. Yırtık bir uzayın 10 ila 13 varyantından oluşan bir hesaplama alanını ve "düzenli bir GA'nın 10.000'den az geçişinin" nasıl olup da konunun ve teknikle ilgili mutlak bir yanlış anlamayla dalga geçmek için açıkça daha az evrensel bir yöntem olacağını hayal etmek yeterlidir. koşullar.
GA'ların uzmanlaşmış olanlara göre avantajı (incelenen fonksiyonun davranışının ön/kısmi bilgisine dayanarak), ticaret sistemlerinin olduğu gibi yırtık bir alanda arama modunda daha çok yönlü ve verimli olmasıdır.
Kabaca: ticaret sistemlerinde, genellikle parametrelerdeki yetersiz bir değişiklik sonucu tamamen yok eder, bu da işlevin düzgünlüğüne dayanan gradyan algoritmalarının ömrünü bozar.
"Büyük bir düzensiz alanda bizim GA'mızdan çok daha hızlı ve daha doğru bir şekilde bulabilirsiniz" fikrini destekliyorsanız, evet.
Fakat Metatrader 5 GA kullanmıyorsunuz, dolayısıyla karşılaştırma imkanınız yok.
"Büyük bir düzensiz alanda bizim GA'mızdan çok daha hızlı ve daha doğru bir şekilde bulabilirsiniz" fikrini destekliyorsanız, evet.
Ancak Metatrader 5 GA kullanmıyorsunuz, bu yüzden karşılaştırma yapamazsınız.
Bunu kendim için yaptığımda, bir süredir sezgisel algoritmaları karıştırıyordum ve farklarını, olumlu ve olumsuz yanlarını anladım ve mantıksal arama ile daha da hızlı agloritmler yapmaya çalıştığım için degradeye özellikle dikkat ettim. Benim versiyonumda, algoritmanın 5-10-20 arası en iyi veri grubunu bulması için yaptım ve durdurma kriteri, yerel bir ekstremuma çarpmayı hariç tutmak için sadece bir maksimum değil, bir gruptu. Çok yönlülüğe gelince, 10.000 veriyi eşit derecede iyi ve 10 üzeri on birinci güçle işler. Yani, bu algoritmanın evrenselliği fazla acı çekmez, yerel ekstremuma oldukça hızlı yaklaşması ve yakındaki verileri filtrelemesi gibi küçük bir olumsuz özellik vardır. MT'deki GA algoritması daha geniş bir veri aralığı üretir. Ancak, eklediğim dosyada, genişletilmiş yaklaşık hesaplamalar için ikinci bir optimizasyon seçeneği de yaptım - bu ikinci işlevdir.
İlk mesajınız şuydu - algoritma GA'dan önemli ölçüde daha hızlı.
"Çılgın hesaplama alanında 10.000 geçişten önemli ölçüde daha hızlı, saçma bir ifade" olduğuna dikkat çektim. 10.000 alanında değil, "düzenli ha hız için optimize edilmiştir ve 10.000 - 12.000 geçişte neredeyse sınırsız bir arama alanında çözüm bulmasına izin verir."
Görünüşe göre bu anlamı anlamıyorsunuz ve sonuçları yeniden üretmek için halka sunulabilecek karşılaştırmalı rakamlara sahip değilsiniz. Bu nedenle, sayılar yerine hikayeler ve hatta sürecin özünü anlamadan Wikipedia'ya bağlantılar var.
MT5 GA kullanmıyorum çünkü komisyoncu verilerimi ve oradaki tekliflerle alıntı yapamıyorum, ayrıca MT5 test cihazını ilk olarak görüyorum, kullanıcılar için çok başarılı değil, test cihazını iyileştirme girişimi. Uygun değildir ve tüccarlar tarafından değil programcılar tarafından yapılır. MT5'teki GA algoritmasının kendisi MT4'ten farklı mı? Yani hesaplamanın paralelleştirilmesini ve işlemci çekirdeklerinin kullanımını kastetmiyorum.
İşte başlamanız gereken yer burası - bir araç kullanmıyorsunuz, yüzeysel bir buluşsal izleniminiz var, ancak harika açıklamalar yapıyorsunuz.
Tüccarlar tarafından yapılmadı - bu, önceki açıklamaların özüdür. Başlangıç olarak, yaratılanı kullanın - MT5'te analiz sistemi de dahil olmak üzere tüm test cihazı niteliksel olarak farklıdır.
MT5 için kendi veri akışlarımızı yazmak için arayüzler açmaya karar verdik.
Yani, sadece sohbet etmekle kalmayıp, aynı zamanda "hangi algoritma daha iyi?" konusunu bir kez ve herkes için kapatmak için test ve karşılaştırmalı analiz için algoritmalarını sağlamak isteyen insanlar var mı?
Algoritmanın kaynak kodlarını açmak gerekli değildir, algoritmanın derlenmiş çekirdeğini ve algoritma çağrılarının görüneceği ve uygunluk fonksiyonunun kendisinin olduğu (olası sahtekarlıkları hariç tutmak için) içermeleri yeterlidir. yazılı.
MT'yi eleştirenlere özel hoş geldiniz, nazik olun.
Ben dahil 3'ten fazla kişinin istekli olması durumunda test amaçlı ayrı bir şube açılması mümkün olacaktır. "Asla kabul edilebilir sonuçlar görmeyen" profesör de dahil olmak üzere herkesin burnunu bu dala sokmaya devam etmek için.
not. Algoritmanın geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak yardımcı olan herkese teşekkürler.
Algoritmanızın herkesi geçeceğinden şüphem yok.
Ama deney uğruna, üçüncü olmaya hazırım)
Normal bir GA ile deney yapabilirim, bir test zaten gösterilmiştir HERE .
Ayrıca Expert Advisors'a kolay entegrasyon için yapılmış hafif bir GA vardır. Hızlıymış gibi davranmıyor ama deney adına deneyebilirim.
Fonksiyonu test edelim.
İşte başlamanız gereken yer burası - bir araç kullanmıyorsunuz, yüzeysel bir buluşsal izleniminiz var, ancak harika açıklamalar yapıyorsunuz.
Tüccarlar tarafından yapılmadı - bu, önceki açıklamaların özüdür.