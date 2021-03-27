Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 7
Genetikte, elbette, bu alanlar da fark edilir, yineleme yaparken, oradaki analiz parametrelerini de genişletirdim, genetikte, %80 olasılıkla, bu anı kaçırırdım
Ve solda, sınır, genetikte görünmeyen araştırma ister.
İş akışı genellikle aşağıdaki gibidir:
Birisi bir genetik veya başka bir harika optimize edicinin hemen temiz sonuçlar vermesi gerektiğini düşünüyorsa, süreci hiç anlamamaktadır.
0,01'lik artışlarla
Pekala, katılıyorum, sizi ikna ettim, önerdiğiniz gibi kullanacağım :-) Sizin de yardımınızla, genetiğin devasa bir aralıkta en umut verici alanları seçmenize olanak tanıdığını fark ettim. ve sonra onları keşfedin
Geriye iki soru kaldı.
1) Genetik algoritma neden seçenek sayısının N koşuluyla ZORLA çalıştırılıyor?
2) Terminal, Matematiksel Hesaplamalar modunda çalışırken, ben burada güzel resimler oluştururken ne indiriyor - terminal zaten 40 metre indirdi mi?, test cihazında danışmanları sürdüğümde bile çok fazla indirmiyor
Mevcut yönetim ve keneler ve barlar ve gözlükler.
Tabii ki, belirli bir veri akışı bunu desteklemiyorsa.
Şu anda genetik yuvarlanıyorum :-)
Çünkü fiziksel olarak sınırın ötesinde tam bir numaralandırma yapmanın bir anlamı yok. 32 bit platformlar için bu 1.000.000 geçiş ve 64 bit platformlar için 100.000.000 geçiştir.
Anlamak gerçekten bu kadar zor mu? Pekala, asla 100.000.000 saniye beklemeyeceksin. Asla ve asla.
2) Terminal, Matematiksel Hesaplamalar modunda çalışırken, ben burada güzel resimler oluştururken ne indiriyor - terminal zaten 40 metre indirdi mi?, test cihazında danışmanları sürdüğümde bile çok fazla indirmiyor
fonksiyon Z = cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + günah(2.25*y) + cos(3*x*y); X ve Y'nin -3 ile +3 arasında olduğu yerde
Ayrıca MT5'te yüksek seviyelerinin nasıl bulunacağıyla da ilgileniyorum.
Yönteme göre - Habre hakkındaki bir makaleden bir fikir, matlab ve C #'da bir uygulama.
Kanıtlarla ilgili sorun, yazarın pratik deneyimi olmadığı için vermenin zor olmasıdır. Bunu yıllardır yapan MetaTrader geliştiricilerinin aksine.
Granit içinde! Bu sizin sloganınız, buna karşı bir faydası yok, hemen söylediği bu anlamsızlık hakkındaydı. Kanıta ihtiyacın yok, haklı olduğundan bile şüphen yok. Sizin açınızdan, kene verilerinin ve özel beslemelerin görünümünün, size sorulduğunda granit ifadesini hiçbir şekilde yansıtmadığından ve N-yıllar için uygunluğunu kanıtladığından eminim. Tecrübeli sen bizimsin!
Ne yazık ki, az önce iyi bilinen temel teorik noktalara değindiniz.
Ben de belirli bir soru sordum, "GA ile size özellikle uymayan nedir? Sizin için çözüm alanları bulmuyor mu?". Elbette bulur ve diğer yöntemlerden daha kötü değildir. Ve yerel çukurlardan daha iyi tavlama çıkıyor. Ama en önemlisi, görevleri etkin bir şekilde çözer.
Makaleyi hiç okumadınız, bu yüzden bu "tavlama" dan bahsediyorsunuz. Ancak yazıda en ufak bir şekilde kullanılmamaktadır. “Okumadım, ama kınıyorum” - sonuçta, deneyim içemezsiniz, değil mi? Spesifik olarak, GA'nın yakınsak (rastgele olmayan) yerel ekstrema bulmamasından memnun değilim. Bu nedenle, TS optimizasyonu için uygunluğu en azından şüphelidir. Bir sebepten dolayı icat edilmiş çok sayıda buluşsal algoritma var. Ve en iyi buluşsal algoritma yoktur. Her görev için en iyisi farklıdır. Dolayısıyla, TS'nin optimizasyon problemi için GA, ne yazık ki, en iyisinden çok uzaktır. Argümanlar, ne hakkında olduğunu anlamak isteyenler için makalede verilmiştir.
Çünkü fiziksel olarak sınırın ötesinde tam bir numaralandırma yapmanın bir anlamı yok. 32 bit platformlar için bu 100.000.000 geçiş ve 64 bit platformlar için 1.000.000.000 geçiştir.
Bunu anlamak gerçekten bu kadar zor mu? Eh, asla 1.000.000.000 saniye beklemeyeceksiniz. Asla ve asla.
Bu, yerel acenteler ve terminal arasındaki trafiktir. Aslında (localhost içinde olsa bile) ağ trafiği olarak gösterilir.
iyi vazgeçtim :-)
Tamamen meraktan kaynaklanan son girişim, mevcut tüm uzak hizmet aracıları ağını kullanırsak 1.000.000.000 geçişin maliyeti ne olur? Uzak acenteleri uzun zamandır kullanmıyorum, fiyatları bilmiyorum.
Ve en azından yaklaşık olarak 1.000.000.000 geçiş için tüm uzak aracılar ağı için ne kadar zaman alacaktır?
Evet, sonuçlar ben olmadan yayınlandı. Makaledeki algoritmanın yerel ekstremi hemen hemen ve normal GA'dan çok daha iyi bulduğu açıkça görülebilir.
Göremiyorum.
Makale tamamen farklı bir basit işlevi tartışıyor Z = cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + sin(2.25*y) + cos(3*x*y); burada X ve Y, yukarıda olayda tartıştığım -3 ila +3 arasındadır.
Sadece bu değil, bu makalenin yazarı aslında büyük bir bisiklet inşa etti (bu, kendi kendine çalışma için elbette iyidir), ancak görünüşe göre görevi için arama optimizasyonunu keskinleştirdi . Bu optimizasyon, büyük olasılıkla diğer görevlerde yanlara doğru (hesaplama miktarını artırarak) ortaya çıkacaktır.
Önemli göstergeler de dışarıda bırakıldı - kapsamlı aramaya kıyasla buluşsal modda gerçekte kaç geçiş yapıldı. Örneğin MT5'te yukarıdaki örnek genetikte 8.700, büstte ise 361.201 çıktı. Yazarın kendi buluşsal olarak optimize edilmiş sürümünün, sonuçları bitirmek için aslında çok daha fazla geçiş harcadığına dair bir şüphe var.
Bir stratejinin birkaç saniyeye sığması nadir olduğu için geçiş sayısı çok önemlidir. 10.000 geçişlik GA'mız ile 30.000 geçişli başka bir GA arasındaki fark, fazladan 20.000 geçiş * geçiş süresi ile sonuçlanır, bu çok uzundur. GA'mız, mümkün olan en hızlı hesaplama için özel olarak optimize edilmiştir. Arama alanının toplam boyutundan bağımsız olarak, genellikle 10.000 - 12.000 geçiş bizim için yeterlidir. Bu, herhangi bir derinlik aramasının kabaca 10.000 geçişte yapılabileceği anlamına gelir. Ve sonra başınızı ellerinize alın ve daha doğru bir şekilde keşfedin.
Bu arada MetaTrader 5'te yazar kendi motorunu yazmak için aylar harcamak zorunda kalmayacak ve bir düğmeye tıklayarak sonuçları hemen alabileceksiniz. Ve farklı projeksiyonlarda 2D / 3D büküm.
Çalışmam herkes tarafından görülebilir. Ne yazık ki seninkini göremezsin.
MT4/MT5 genetik motorlarının beni geçtiğini düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz.
Her durumda "Monte Carlo yöntemleri, tavlama, vb" gibi yasal olarak kesin ifadeler mi yazmam gerekiyor?
Bu cümle yukarıda bir kez yazılmıştır. Ayrıca, standart genetik algoritmanın özel kriterlerle oynayarak ve motoru hesaplamalara devam etmesi için uyararak başka bir yönteme dönüştürülebileceğini belirterek "sezgisel yöntemleri" genelleştirdi.
Makaledeki argümanlar yalnızca genel niteliktedir. Ancak, bir strateji için keskinleştirilmiş oluşturulan tabure (ekran görüntülerine bakın) ve tam olarak aynı ayar optimizasyon yöntemi, MT5 + MQL5 olan evrensel bir bilgi işlem platformuna geçerken muhtemelen ölçekleme sorunları olduğunu gösteriyor.
Evet, makale programcının ne yaptığının bir göstergesi olarak iyidir. Ancak pratik açıdan, bu, başka bir yeni gelen tarafından icat edilen en iyi on bininci bisiklet değil.