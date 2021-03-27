Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 18

Bununla ilgili bir haber var mı?
 

Lütfen. Bununla ilgili güncellemeleri çok isteriz.
Kene Geçmiş Verileri ve İçe Aktarma yetenekleri eksikliği, gerçekten MT5'in kritik bir sorunudur.

 
Dmitriy Skub:
é tudo Porque CopyTick NÃO Funciona))!
konkordato
 
Şimdiye kadar suskunluk (((Hiçbir şey yapılmadıysa neden açıklandı...
yine nekrofili. ama söz verdiklerini bilmiyordum))) üzüntü (

 
NE ZAMAN??????????
 

1578 beta sürümünde MetaQuotes-Demo, geçmişe erişim açmaya başladı:


Bu hala bir beta sürümüdür.

Adım adım yapacaklarımız:

  1. Özel semboller
  2. Verilen formüllere göre yeniden hesaplanan özel sentetik semboller (indeksler ve kompozitler oluşturmak kolay olacaktır)
  3. MQL5'te sürekli hizmet olarak çalışan veri beslemeleri

Özel semboller, varsayılan olarak test cihazında mevcut olacaktır. MQL5 Cloud Network'te de buna izin vermemiz mümkündür.

 
İnanılmaz haberler!

Hemen birçok soru ortaya çıkıyor, ancak muhtemelen geliştiricilere boşuna eziyet etmemek için tam işlevselliği beklemeniz gerekiyor.

 
Renat Fatkhullin :

1578 beta sürümünde MetaQuotes-Demo, geçmişe erişim açmaya başladı:

1578, MK demo sunucusuna güncellendi ve hiçbir şey göremiyorum. nereye dürtmeli?
 
kaus_bonus :
1578, MK demo sunucusuna güncellendi ve hiçbir şey göremiyorum. nereye dürtmeli?
Ctrl+U
