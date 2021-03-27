Metatrader 5'teki sembolleriniz ve veri akışlarınız - sayfa 21
Barlar ve tikler var ama masa boş
7 dahil sayıyı isteyin, henüz 8'i ayarlamayın.
Ekrandaki gibi her zaman "Talep" düğmesi aktif değildir.
Güncellemeden sonra ilk başladığımda - her şey normaldi. Ve çökmelerden sonra, terminali yeniden başlatmak bile yardımcı olmuyor.
Geçmişi dışa aktarmayı denedim, teşekkürler, harika. Kene ihracatı beklenmedik ve hoş bir şekilde geldi, hft'de veri madenciliğini deneyebilirsiniz :)
Düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm birkaç şey var -
1) EA'daki CopyRates() , csv dışa aktarmadan farklı bir yayılma döndürür. Sütunların geri kalanı (ohlc, hacimler) aynı, kontrol ettim.
Daha doğrusu, EA'daki ve komut dosyasındaki CopyRates() farklı çalışır ve farklı yayılma değerleri döndürür. Geçmişi csv'ye dışa aktarmak, CopyRates() komut dosyalarındakine benzer bir yayılma döndürür.
Bir yerlerde bir şeyler yanlış.
Ohlc'nin csv'ye aktarıldığında, gerçek onay test cihazında başlatılan Expert Advisor'ın CopyRates() ile çakışması güzel, yani. ihracatta çubuk geçmişinin kalitesi %100 olmalıdır.
2) csv'deki yayılmayı Point() ile otomatik olarak çarpmak daha iyi olur. Böylece örneğin 21 değil 0.00021 oldu. Bu tür işlemleri kendiniz yapabileceğiniz danışmandadır ve csv, büyük olasılıkla, puanın değerini nereden alacağı hakkında hiçbir fikri olmayan bir üçüncü taraf programı tarafından okunacaktır.
3) D1'i dışa aktarırken "zaman" sütunu yoktur. Bu nedenle mantıksal olarak gerekli değildir, çünkü 00:00:00 olacaktır, ancak bazı üçüncü taraf programları bu csv'leri okuyacaktır ve büyük olasılıkla belirli sütunları belirli bir sırayla bekleyecektir. Eksik sütun sorunları ekliyor, şimdi zaman çerçevesine bağlı olarak iki csv ayrıştırıcınız olması gerekiyor ve bunlar arasında geçiş yapmayı unutmayın.
Standart enstrümanların geçmişinin senkronizasyonu sunucu tarafından kontrol edildiğinden, kendi geçmişinizi standart sembollere aktaramamanız önemlidir.
Geçmişinizle çalışmak için EURUSD.my, EURUSD.ticks gibi kendi özel setlerinizi oluşturmak en iyisidir.
Konuya göre - geliştiricilere ve tüm ekibe teşekkürler! Ne zamandır bunu bekliyordum!!! Doğru yoldasınız yoldaşlar.
Ve geliştirme hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Son yıllarda analitik, ekonomik incelemeler ve pazara yakın olanlar segmentinin nasıl büyüdüğüne dikkat edin. Bir sürü blogcu ve uzman var! Bu büyük bir segment, MT5 genişletmesi için devasa bir alan. Yakın bir pazarlamacı, basit ve erişilebilir araçlar kullanarak grafiklerini MT5'te çizerse, nihayet pazara kendisi girmek istediğinde hangi terminale geçecektir? Üstelik tüm aboneleri kendilerine şu soruyu soracaklar: Bu kadar güzel grafikleri nasıl oluşturuyorsunuz, ne tür bir programınız var? Ve orada verileri zorlamak zor mu? Excel'in yer açması gerekecek.
Konunun 15. yılda açıldığını ilk mesajdan hatırlayarak, mesajların tarihlerine dikkat etmeden konuyu baştan ilgiyle okudum. Son sayfada 2 yılın nasıl da belli belirsiz geçtiğini gördüm. Ve tartışma kesilmemiş gibi görünüyor...
Zaman hızla uçar. :)
Haha, gerçekten .. ama nedense konunun nispeten yeni olduğunu düşündüm :) bu yüzden iyi bir miktar beklemek zorundasın