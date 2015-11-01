FORTS Lütfen yardım edin
2015.03.26 11:44:13.934 test (MIX-6.15,H1) Bingo! We done. 2015.03.26 11:44:13.934 test (MIX-6.15,H1) Init OK.
Market Watch'taki araçların tümü mevcuttur. gerçek hesap açılışı
testi yeniden yaptım. Enstrümanların geri kalanı açıkken MIX'e attım.
Her şey yolunda.
Açılışta Gerçek Hesap. Ri ve Si çizelgeleri de açıktır.
2015.03.26 13:56:01.024 Testi (MIX-6.15,M1) InitOK.
gerçek Açılış win7 x64 C:\Program Files\OPENING-BROKER\terminal64.exe build 1085
Teşekkür ederim!
Ve bende:
Win7/64 Ultimate MT5 yapı 1085
2015.03 . 26 15 : 30 : 37.229 Test (MIX- 6.15 ,M1) Sorry! Get Bars failed. 2015.03 . 26 15 : 30 : 37.229 Test (MIX- 6.15 ,M1) Get Bars failed RTS- 6.15 Last error = 4401
Ve benim için genel olarak, MIX-6.15, WIN 7-64 home premium MT5 build 1085'te çöküyor:
2015.03 . 26 15 : 44 : 27.729 Test (MIX- 6.15 ,H1) Get Bars failed MIX- 6.15 Last error = 4401 2015.03 . 26 15 : 44 : 27.729 Test (MIX- 6.15 ,H1) Sorry! Get Bars failed.
3 dakika harcıyorum))
Michael, bunu internetten tek bir istekle yapamazsın. Tüm verilerin hazır olduğunun garantisi yoktur.
Bunu böyle yapıyorsun - elbette mantıklı.
#property copyright "Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 // bool is_failed = false ; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- indicator buffers mapping SymbolSelect ( "MIX-6.15" , true ); SymbolSelect ( "RTS-6.15" , true ); SymbolSelect ( "Si-6.15" , true ); //--- ResetLastError (); //--- int total_bars = Bars ( "MIX-6.15" , PERIOD_M1 ); if ( total_bars > 0 ) { total_bars = Bars ( "RTS-6.15" , PERIOD_M1 ); if ( total_bars > 0 ) { total_bars = Bars ( "Si-6.15" , PERIOD_M1 ); { if ( total_bars > 0 ) { Print ( "Init OK." ); } else { is_failed = true ; Print ( "Get Bars failed Si-6.15 Last error = " , string ( GetLastError () ) ); } } } else { is_failed = true ; Print ( "Get Bars failed RTS-6.15 Last error = " , string ( GetLastError () ) ); } } else { is_failed = true ; Print ( "Get Bars failed MIX-6.15 Last error = " , string ( GetLastError () ) ); } //--- return ( INIT_SUCCEEDED ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ResetLastError (); //--- int total_bars = Bars ( "MIX-6.15" , PERIOD_M1 ); if ( total_bars > 0 ) { total_bars = Bars ( "RTS-6.15" , PERIOD_M1 ); if ( total_bars > 0 ) { total_bars = Bars ( "Si-6.15" , PERIOD_M1 ); { if ( total_bars > 0 ) { Print ( "Init OK." ); } else { is_failed = true ; Print ( "Get Bars failed Si-6.15 Last error = " , string ( GetLastError () ) ); } } } else { is_failed = true ; Print ( "Get Bars failed RTS-6.15 Last error = " , string ( GetLastError () ) ); } } else { is_failed = true ; Print ( "Get Bars failed MIX-6.15 Last error = " , string ( GetLastError () ) ); } //--- if ( is_failed ) { Print ( "Sorry! Get Bars failed." ); } else Print ( "Bingo! We done." ); //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); }
Çoklu para birimi göstergesi o kadar basit değil.
İlk olarak, araçların kullanılabilirliğini kontrol edin:
bool CorrectSymbol( string symbol ) { ResetLastError (); if ( SymbolInfoDouble ( symbol, SYMBOL_BID ) > DBL_EPSILON ) return ( true ); // символ не выбран в "Обзоре рынка" (нет в списке доступных) if ( GetLastError () == 4302 ) { if ( SymbolSelect ( symbol, true ) && SymbolInfoInteger ( symbol, SYMBOL_SELECT ) ) return ( true ); } return ( false ); }
Ardından, geçmişin normal şekilde yüklenmesi için kullanılan tüm enstrümanların tablolarını açın (görünmez bir tablo nesnesi yeterlidir).
Ve ancak o zaman CheckLoadHistory kullanarak geçmişi yüklemeyi deneyin.
Ancak bu bile yeterli olmayabilir.
Katılıyorum, biraz yanlış, kodu yeniden yazdım (kaynak koduna bakın), AMA sonuç aynı!
2015.03 . 26 16 : 20 : 55.564 Test (MIX- 6.15 ,M1) Sorry! Get Bars failed. 2015.03 . 26 16 : 20 : 55.564 Test (MIX- 6.15 ,M1) Get Bars failed Si- 6.15 Last error = 4401
Katılıyorum, biraz yanlış, kodu yeniden yazdım, AMA sonuç aynı!
Tünaydın!
Servicedex yine hatayı yeniden oluşturamıyor!
Lütfen bu kodu derleyin ve MIX-6.15 sembolündeki göstergeyi "atlayın"
( MetaEditor'dan değil )
Sonuçlar (Uzmanlar sekmesinde görüntülenecektir) lütfen burada yayınlayın.