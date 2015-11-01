FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 21
Sergey Privalov!
Bu izleyiciler için - zekanız oldukça kabul edilebilir, ama benim için değil.
İfadeleriniz portrenizi çizmeye yeter!
İpucu: Pek çoğu gibi olmayın, hala alçak düzlüğe kaymama şansınız var ....
Akıl hocası-öğretmen rolünü oynamaya devam edin - bu size yakışıyor!
Bir kazan-kazan.
Neyi özlüyorsun? :-)
Tabii ki hayır, sensei!
her şey tipik olarak en fazla üç ay sonra bir bakır leğen ile ilk galibiyetleri kapsıyor ... kuyuya tükür, sana daha sonra kim yardım edecek?
Ve burada, son zamanlarda bir tane vardı (pipolu), herkese yardım edecek!
ama bana öyle geldi ki resimlerde konunun sorusuna bir cevap vardı, yani ilk yazının cevabı - bu neden oluyor?
iyi soru.
....
Görünüşe göre Mikhail, takas anına kadar kapalı bir arbitraj pozisyonunun finansal sonucunu nasıl düzelteceğini anlamıyor. Ama öte yandan, bu onun için bir sorun değil, çünkü. ona göre, sadece mega hesabından alınan vergi 8-9 milyon ruble. Görünüşe göre yeni bir demo üçlü tüccar kastımız var.
demo hesapta vergi ödüyorlar, ehhh bahtsızlık... Bu vergi memurları herkesin kulağına takılır - kaçamazsınız... Demo hesaptaki paranın gerçek olmadığını anlamıyorlar.
ve bence - neden "FORTS" başlangıcı ile akış. Burada tavana atlayacaksınız, vergiler ciddi bir mesele, orada zekanız yetmez, paraya ihtiyacınız var.
sen garipsin Yine onunla belki beşinci seferden gelir gibi bilgileri paylaşmaya başladılar. Yoksa Kozmonot Günü'nde onunla bilgi paylaşabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?
kaldırıldı)
Öyleyse sonuca varalım!
Ben, Mikalas, ben bir aptalım, bir budalayım, bir aptalım, bir sıkıcıyım, vs... saire... saire...
Herkes mutlu mu?