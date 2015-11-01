FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 12
Kus, Edward, kus =)
Bunu anladım, ama bana yukarıda anlattığım gibi yapmanın neden imkansız olduğunu söyleyin?
Bu, bilgi işleme hızını hiçbir şekilde etkilemez:
Enstrüman hakkında herhangi bir bilgi varsa, ilk ortaya çıkış tarihini girip hafızada saklıyoruz - 8 bayt!
Onu saklamanız bile gerekmez ve SymbolSelect() yaptığınızda, onu hafızada saklayın.
SeriesInfoInteger işlevi ( SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ) tarafından erişildiğinde şunu elde ederiz:
A -1 - veri yok
B. 0 - dpny mevcut ancak hazır değil
B. İlk bilgi tarihi
O zaman her şey açık ve şeffaf olurdu.
-1 - Sunucuya gidin
0 - Bir zaman serisini kontrol etmek ve (veya) oluşturmak için bir sonraki yinelemeyi bekliyoruz
> 0 Bir zaman serisi oluşturma
Referansınızdan, neredeyse bunu yaptığınızı fark ettim, öyle değilmiş.
Görünüşe göre bir programcı yazmaya başladı ve başka biri bitirdi
Uygulamanız FOREX için iyi, ancak FORTS için çok uygun değil.
Fiyatlar uzun süre FORTS'a gelmeyebilir ve zaman serisi payati'den kaldırılır.
ve tüm veri alma sürecini tekrar ve sunucuya yapılan çağrı ile tekrarlamanız gerekir !
Birçok sembolün verileriyle çalışmak için uzmanları kullanın, her şey uygun ve basit olacaktır. MT5 ortamındaki göstergeler, öncelikle zaman serisi verilerine dayalı olarak hızlı hesaplama yapmak ve hesaplama sonuçlarını bir grafik üzerinde görüntülemek için tasarlanmıştır. Platformun geliştirilmesi sırasında uzmanlara sunulan birçok özellik aldılar, ancak temel mimari sınırlamalar kaldı. Ve göstergeler ve uzmanlar arasındaki farkı tamamen ortadan kaldırmak için hiçbir neden yok. Bir kez daha hatırlatırım ki en önemli fark, uzmanların kendi işleme iş parçacığına sahip olmalarıdır. Göstergeler bir servis iş parçacığında hesaplanır ve bu iş parçacığı diğer birçok işlevi yerine getirir. Bu nedenle uzmanlarla paylaşılan işlevsellik bile farklı bir uygulamaya sahiptir.
Tarihe erişime gelince, burada evrensel bir çözüm yok. Terminal, tüketicinin arzusunu önceden tahmin edemez, yani. EA'nın yalnızca bir tarih almak isteyip istemediği veya mevcut tüm geçmişi talep etmek isteyip istemediği. Seçim, zaman çerçevesine hızlı erişim lehine terminalde yapılmıştır, yani. kullanıcının isteği üzerine, geçmişin mevcut (sunucu ile senkronize edilmiş) durumunu tam olarak önbelleğe almak için bir girişimde bulunulur. Tekrarlanan aktif erişim üzerine bir bahis yapılır. Evet, bu yaklaşımın uygun olmadığı bir uygulama sınıfı var. Ancak programcı, terminali "kişisel olarak kendisi için" yeniden yazma gereksinimlerine takılmazsa, mevcut işlevsellikte bir çözüm bulacaktır. Hiç bir çözüm yoksa, ancak o zaman işlevselliği genişletme sorunu ortaya çıkar.
Genellemeler olmadan belirli bir kodla belirli bir sorunu tanımlayın. Aksi takdirde, tek bir işlevin yanlış anlaşılan işlevselliğinin "her şey yanlış" ve "her şey uygunsuz" olarak şişirildiği ortaya çıkıyor.
İyi günler, Anton!
Cevabınızı parçalayalım:
1. "Çok karakterli verilerle çalışmak için uzmanları kullanın, her şey rahat ve basit olacaktır."
Grafikte görüntülenen 3 sembol için bir geçmişe (kapat) ihtiyacım var.
Yakından EA'dan tarih almanın başka bir yolu var mı?
Ve danışmandan sonuçları almak için "bahçeyi çitle çevirmeniz" gerekiyor (ayrı bir pencerede)!
2. "Geçmişe erişime gelince, burada evrensel bir çözüm yok. Terminal, tüketicinin arzusunu, yani uzmanın yalnızca bir tarih almak mı yoksa mevcut tüm geçmişi mi talep etmek istediğini önceden tahmin edemez"
Tüketicinin ne istediğini tahmin etmenize gerek yok. Semboldeki verilerin VE TÜMÜNÜN hangi durumda olduğunu "söylemeniz" yeterlidir!.
Daha sonra kullanıcı, bir sonraki adımda hangi eylemleri gerçekleştirmesi gerektiğini TAM OLARAK bilecektir.
3. "Ancak programcı, terminali "kişisel olarak kendisi için" yeniden yazma gereksinimlerine takılıp kalmazsa, mevcut işlevsellikte bir çözüm bulacaktır."
Söylemedim ve dahası "kendim için" bir şey yapmayı talep etmedim ve çözüm elbette her zaman mevcut işlevsellikte bulunacak.
4. " Hiç bir çözüm yoksa, ancak o zaman işlevselliği genişletme sorunu ortaya çıkar. "
İşlevselliği genişletmeye gerek yok, sadece kolaylık ve kullanım hızı için küçük değişiklikler yapabilirsiniz.
5. " Belirli bir sorunu, genellemeler olmadan, belirli bir kodla tanımlayın. Aksi takdirde, tek bir işlevin yanlış anlaşılan işlevselliğinin "her şey yanlış" ve "her şey uygunsuz" olarak şişirildiği ortaya çıkıyor "
Tamam, belirli bir kodla sorunun "genişletilmiş" bir açıklamasına hazırlanacağım.
Ancak, ne yazık ki, kılavuza "güvenemezsiniz" ...
Cevapladığınız için teşekkürler.
Her zaman olduğu gibi, kullanıcının konumu, ben evrenin merkeziyim ve dünya benim etrafımda dönüyor. Olan işlevselliği kullanmanız gerekir. Ayrıca, verilerin nasıl alınacağı bir kereden fazla gösterildi.
Ve tam tersini düşünüyorsun. Evrenin merkezi geliştiriciler ve dünya onların etrafında mı dönüyor? Ne olmuş?
O zaman bir soruyu cevaplamak için, bu terminal kimin için? Geliştiriciler bunu kendileri için mi yoksa kullanıcı için mi yapıyor?
Kendileri için ise, soru yok ... her şey yolunda.
Ancak kullanıcı için, en azından fikirlerini dinlemeniz gerekir ...
........
Genellemeler olmadan belirli bir kodla belirli bir sorunu tanımlayın. Aksi takdirde, tek bir işlevin yanlış anlaşılan işlevselliğinin "her şey yanlış" ve "her şey uygunsuz" olarak şişirildiği ortaya çıkıyor.
Açıklama:
Gerçek hesap FORTS komisyoncusu.
Sorun - Zaman serisi verileri alamıyorum.
1. Resimler terminalde veri olduğunu gösteriyor.
2. İşte kod:
3. Ve işte sonuç:
Nasıl oynanır?
Terminal açılmak üzere bağlandı, başlatmadan önce tüm karakterlerin geçmişi diskten silindi
Başlangıçtan bu yana gösterge günlüğü
Gördüğünüz gibi, başlangıçtan itibaren bir saniyeden daha kısa bir süre içinde sembol verileri göstergenin kullanımına sunuldu.
Nasıl oynanır?
Terminal açılmak üzere bağlandı, başlatmadan önce tüm karakterlerin geçmişi diskten silindi
Başlangıçtan bu yana gösterge günlüğü
Gördüğünüz gibi, başlangıçtan bir saniyeden kısa bir süre sonra, sembol verileri gösterge için kullanılabilir hale geldi.
Tünaydın!
Yani İKİNCİ, e-ticaretle, zamanı gelmedi mi?
1. Yani, senkronize bir sembol ve senkronize bir zaman serisi ile elde edemeyiz.
barlar ( hemen ) - bu normal mi?
( Benim için ) bir hatadır.
2. TERMİNAL'de veri var ise (16 Mart sonrası tüm çubuklar için şekle bakınız) sunucuya gitmek zorunda kalıyoruz, bu normal mi?
Rahatsızlık ve uzun bilgi alımı ( benim için) açıktır.
Tünaydın!
Yani e-ticaret ile İKİNCİ, zamanı gelmedi mi?