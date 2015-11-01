FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 15

Mikalas :

PozisyonlarToplam

Açık pozisyonların sayısını döndürür.

int KonumlarToplam ();

Geri dönüş değeri

int türünün değeri.

Not

Her sembol için, bir veya daha fazla işlemin sonucu olarak, herhangi bir zamanda yalnızca bir pozisyon açılabilir.

Pozisyonlar, "Araçlar" panelindeki "Ticaret" sekmesinde de görüntülenen aktif bekleyen emirlerle karıştırılmamalıdır .

Bir ticaret hesabındaki toplam pozisyon sayısı, toplam finansal araç sayısını aşamaz.

Ayrıca bakınız

PositionGetSymbol() , PositionSelect( ) , Konum özellikleri

Ve şimdi iki numarayı deneyin: Ben sembolle piyasa bilgisi alma kodunu verdim ve siz alım satım fonksiyonlarını anlatmaya çalışıyorsunuz. Farkı hissediyor musun? Ve son olarak, kodumu komisyoncu tarafından sağlanan herhangi bir sıvı sembolüne ekleyin - göreceksiniz.
 
Mikalas :

Tünaydın!

OI'den ne anlıyorsunuz?

Eğer bu:

MT5'te durum böyle değil.

Ve SYMBOL_SESSION_INTEREST - bu doğru değil mi? Yoksa henüz çalışmıyor mu?

barabashkakvn :
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ve SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ne olacak?

Yani bu siparişlerle ilgili bilgiler. Emir bir pozisyon değildir. Kesinlikle OI değil.

 
MigVRN :

Ve SYMBOL_SESSION_INTEREST - bu doğru değil mi? Yoksa henüz çalışmıyor mu?

Yani bu siparişlerle ilgili bilgiler. Emir bir pozisyon değildir. Kesinlikle OI değil.

Kesinlikle. Budur. Alış ve satış emirlerinin sayısındaki değişiklikleri izlemek daha az ilginç olmasa da.

PS, yalnızca bu tür bilgileri sağlayan sunucularda çalışır.

 
Mikalas :

Tünaydın!

OI'den ne anlıyorsunuz?

Eğer bu:

MT5'te durum böyle değil.

Evet öyle. Daha sonra MT5 ekranında gösterilen şey garip (biraz daha yüksek). Grafiklerin karşılaştırılmadığını anlıyorum. Rakamları karşılaştırmamız gerekiyor. O zaman ne olduğu anlaşılır. MT'nin her zamanki gibi her şeyi 10 kez tekrar kontrol etmesi gerektiğine dair ipucu için teşekkürler ...

Hadi karşılaştıralım. Şimdi, OI'ye ve alacakları miktara göre, hızlının ne verdiğinin rakamlarını ve bir ekranını göndereceğim. ve satıcılar.

 
Prival-2 :
Evet öyle. Daha sonra MT5 ekranında gösterilen şey garip (biraz daha yüksek). Grafiklerin karşılaştırılmadığını anlıyorum. Rakamları karşılaştırmamız gerekiyor. O zaman ne olduğu anlaşılır. MT'nin her zamanki gibi her şeyi 10 kez tekrar kontrol etmesi gerektiğine dair ipucu için teşekkürler ...
Zor değilse, SYMBOL_SESSION_INTEREST ile sayıları, hızlı ve mt5'i kontrol edin.
 

İşte bugünkü açık artırmadan bir ekran görüntüsü

Yukarıdan aşağıya dakikalar

1. Mikseks

2. Si

3.RIM5

4. açık faizli RIM5

5. satıcı / alıcı sayısı

3 4 5 6 numaralı grafik dosyasını mesaja ekliyorum.

Zor değilse, MT5'in verdiği verileri kontrol edin (Bende yok). Her şey netleşecek.

Çalışmıyor.... SymbolInfoDouble bu verilerle ilgili sadece güncel bilgileri veriyor. Yol boyunca, sunucudan (örneğin, çubuklarla) geçmiş elde edilemez - onu biriktirmez. Sadece kendi kaz...
 
Edic :
Çalışmıyor.... SymbolInfoDouble bu verilerle ilgili sadece güncel bilgileri veriyor. Yol boyunca, sunucudan (örneğin, çubuklarla) geçmiş elde edilemez - onu biriktirmez. Sadece kendi kaz...
Evet. sadece güncel bilgiler. karşılaştırmak istiyorum.
 
Prival-2 :

İşte bugünkü açık artırmadan bir ekran görüntüsü

Yukarıdan aşağıya dakikalar

1. Mikseks

2. Si

3.RIM5

4. açık faizli RIM5

5. satıcı / alıcı sayısı

3 4 5 6 numaralı grafik dosyasını mesaja ekliyorum.

Zor değilse, MT5'in verdiği verileri kontrol edin (Bende yok). Her şey netleşecek.

Tahkime HAK eklemek istiyor musunuz?

Fikir güzel, ancak MIX/RTS nasıl dikkate alınır?

Orada, 0.001'in doğruluğu zaten büyük bir rol oynuyor ...

 
Mikalas :

Tahkime HAK eklemek istiyor musunuz?

Fikir güzel, ancak MIX/RTS nasıl dikkate alınır?

Orada, 0.001'in doğruluğu zaten büyük bir rol oynuyor ...

Gerekli değil. Diğer algoritmalar için kullandığım OI. Bu hisse senedinin vadeli işlemlerine karşı klasik hisse senetlerinden biri olan arbitrajın birçok türü vardır. Burada bir plaza gibi görünüyor, oldukça hızlı bir uygulama (eskiden 2 saniyelik bir korkuydu), bir VPS analogu var. Bazı basit olanları deneyebilirsiniz. Burada adamlar görüyorum ve takvim arbitrajı başlatmaya çalışıyorlar, ancak bu kadar kaliteli bir bilgi ile hala gerçekçi değil + paylaşım yok + seçenek yok ....

Mikalas : verileri katlamak zor değilse. Veya bu verilere göre MT5'in ne verdiğini söyleyin (TF 1 dakika). kendimi kontrol ediyorum.

