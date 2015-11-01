FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tünaydın!
Yani, elektronik ticaret ile bir İKİNCİ, bu zaman değil mi?
Göstergeyi tekrar kullanıyorsunuz. Bu ileti dizisinde, göstergenin verilerin hazır olmasını BEKLEMEDIĞINI size defalarca söylendi. Ya vardırlar ve sonucu hemen alırsınız ya da yokturlar ve bir hata alırsınız.
Göstergeden işlem yapamazsınız. Bunun için bir uzmana veya bir komut dosyasına ihtiyacınız var. Bir EA/komut dosyasında gösterge verilerini talep edebilirsiniz, ancak bir EA/komut dosyasında bu verileri gösterge için hazırlayabilirsiniz.
Baştan beri ikinci, yani. başlangıçta bir kez. "Zaman değil."
İyi akşamlar!
Muhtemelen yazdıklarımı dikkatli okumuyorsunuz.
Bir saniye, göstergeyi yüklerken - gerçekten, çok korkutucu değil, AMA
Zayıf sıvı cihazlarda, keneler nadiren oluşur, zaman serisi bellekten kaldırılır
ve veri alma süreci ÖNCE başlar (sunucuya bir çağrı ile).
Göstergeyi tekrar kullanıyorsunuz. Bu ileti dizisinde, göstergenin verilerin hazır olmasını BEKLEMEDIĞINI size defalarca söylendi. Ya vardırlar ve sonucu hemen alırsınız ya da yokturlar ve bir hata alırsınız.
Göstergeden işlem yapamazsınız. Bunun için bir uzmana veya bir komut dosyasına ihtiyacınız var. Bir EA/komut dosyasında gösterge verilerini talep edebilirsiniz, ancak bir EA/komut dosyasında bu verileri gösterge için hazırlayabilirsiniz.
Örneğime arabellek doldurma ekle (örneğin kapat).
Göstergeyi birkaç cihazda çalıştırın, 30-40 dakika bekleyin (genellikle çok daha az)
ve ne olacağını göreceksiniz.
Sayın GELİŞTİRİCİLER efendim!
Siz sanık değilsiniz, ben de savcı değilim!
SENİ HİÇBİR ŞEY İLE SUÇLAMADIM - onların yaptığı gibi - onlar yaptı !!!
Ama benim açımdan, ÜRÜNLERİNİZİ KULLANICI OLARAK,
Veri toplama uygulamasını yeniden düşünmek iyi olur.
( ve yapıp yapmamak - vicdanınıza kalmış )
Ben profesyonel bir programcı değilim, ama "pedal enayi" de değilim.
1980'den beri "iş" (BT) alanında. 2000 yılında geliştiricilerden biriydi
Şirkete satılan "CD-Guard kopya koruma sistemi"
StarForce (CD/DVD kopya koruması.
2000'den beri bilgisayar oyunları oynayan herkes,
bu korumanın farkında olun).
Bu yüzden "duyma yoluyla" gelişmenin ne olduğunu bilmiyorum
ciddi bir yazılım ürünü.
Ve sözlerimin doğruluğuna %100 eminim.
Ürününüzde göstergeler varsa, bunlar
hatasız, doğru ve hızlı çalışın!
Dileklerimde hangi kromolnoyu görüyorsun?
BÜYÜK şeyler söylediğimi mi?
Nasıl oynanır?
Terminal açılmak üzere bağlandı, başlatmadan önce tüm karakterlerin geçmişi diskten silindi
Başlangıçtan bu yana gösterge günlüğü
Gördüğünüz gibi, başlangıçtan itibaren bir saniyeden daha kısa bir süre içinde sembol verileri göstergenin kullanımına sunuldu.
Ayrıca Forst hakkında yardım istiyorum. MT5 kullanarak çizelgeler oluşturmanın mümkün olup olmadığını söyleyin (aşağıdaki ekran görüntüleri) ve geriye dönük testler yapın. Şimdiden teşekkürler
Bunlar dünün ticaret tabloları.
Grafiklerde gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya. Bütün bunlar mumlar 1 dk.
1.MICEX
2. fuchy Si
3. füzyon Ri
4. açık faiz Ri
5. İki grafik. Satıcı/alıcı sayısı Ri
Ve ikinci grafik
Ayrıca 1 dk.
1. Sberbank promosyonu
2. Sberbank SRM5
3. Keşif İlgisi SRM5
4. İki SRM5 çizelgesi, satıcı/alıcı sayısı.
Neyin mümkün, neyin işe yaramadığına dair yardımlarınız ve ayrıntılı açıklamanız için şimdiden teşekkür ederiz. Quick'te nasıl kurulacağı veya ne olduğu konusunda yardıma ihtiyacınız varsa. Skype bana ve sana gösterip söyleyeceğim.
İyi akşamlar!
Muhtemelen yazdıklarımı dikkatli okumuyorsunuz.
Bir saniye, göstergeyi yüklerken - gerçekten, çok korkutucu değil, AMA
Zayıf sıvı cihazlarda, keneler nadiren oluşur, zaman serisi bellekten kaldırılır
ve veri alma süreci ÖNCE başlar (sunucuya bir çağrı ile).
Onlar. özel bir durumdan bahsediyoruz, zayıf sıvı bir alet üzerindeki diğer sembollerin tarihini talep eden bir gösterge hakkında. Sorun bir zaman serisini zaman aşımına göre bellekten boşaltmaksa, o zaman çözülmesi gerekir.
İkinci yöntem:
1) veri erişim sıklığını artırmak (bir zamanlayıcı olayı veya kullanıcı olayları kullanın),
2) zaman serisi önbellek boşaltmasını tamamen hariç tutun (zaman serisi grafiği veya göstergesi).
Ürününüzde göstergeler varsa, bunlar hatasız ve hızlı bir şekilde çalışmalıdır!
İSTEKLERİmde hangi kromolnoyu görüyorsun?
BÜYÜK şeyler söylediğimi mi?
Göstergeler doğru çalışıyor, yani. "amaçlandığı gibi". Konuyu kısaca özetleyeyim. Platformun mimari çözümleriyle ilişkili gösterge uygulamasının özellikleri vardır. Programlama yapılırken bu özellikler bilinmeli ve dikkate alınmalıdır. Geçmiş verilerine erişim sorunları yardım bölümünde yeterli ayrıntıda açıklanmıştır: verilere erişimin organizasyonu .
Dilekleriniz dinlenir ve cevaplar verilir. Göstergeler senkronize isteklerde bulunmayacaktır, yani. "Ben burada bir fonksiyon çağırdım, bırak veri döndürsün, var olduğundan eminim" yaklaşımı sadece Expert Advisors'da işe yarar. Açıkçası, bu sizin özel durumunuzda program kodunu karmaşıklaştırır, ancak bu bir uzlaşmadır, kaynakları korumak için bir fiyattır.
Ayrıca Forst hakkında yardım istiyorum. MT5 kullanarak çizelgeler oluşturmanın mümkün olup olmadığını söyleyin (aşağıdaki ekran görüntüleri) ve geriye dönük testler yapın. Şimdiden teşekkürler
Bunlar dünün ticaret tabloları.
Yardım ediyorum)) Evet, yapabilirsiniz (aşağıdaki resim).
Onlar. özel bir durumdan bahsediyoruz, zayıf sıvı bir alet üzerindeki diğer sembollerin tarihini talep eden bir gösterge hakkında. Sorun bir zaman serisini zaman aşımına göre bellekten boşaltmaksa, o zaman çözülmesi gerekir.
İkinci yöntem:
1) veri erişim sıklığını artırmak (bir zamanlayıcı olayı veya kullanıcı olayları kullanın),
2) zaman serisi önbellek boşaltmasını tamamen hariç tutun (zaman serisi grafiği veya göstergesi).
Göstergeler doğru çalışıyor, yani. "amaçlandığı gibi". Konuyu kısaca özetleyeyim. Platformun mimari çözümleriyle ilişkili gösterge uygulamasının özellikleri vardır. Programlama yapılırken bu özellikler bilinmeli ve dikkate alınmalıdır. Geçmiş verilerine erişim sorunları yardım bölümünde yeterli ayrıntıda açıklanmıştır: verilere erişimin organizasyonu .
Dilekleriniz dinlenir ve cevaplar verilir. Göstergeler senkronize isteklerde bulunmayacaktır, yani. "Ben burada bir fonksiyon çağırdım, bırak veri döndürsün, var olduğundan eminim" yaklaşımı sadece Expert Advisors'da işe yarar. Açıkçası, bu sizin özel durumunuzda program kodunu karmaşıklaştırır, ancak bu bir uzlaşmadır, kaynakları korumak için bir fiyattır.
Yardım ediyorum)) Evet, yapabilirsiniz (aşağıdaki resim).
Teşekkür ederim. Cevabı biraz detaylandırabilir misin?
1. İlk ekranda gösterilen verileri alabilmeniz zaten iyi (harika). Ve başka veriler de (ekran No. 2) elde edilebilir mi (vadeli işlemlere karşı bir dava var)?
2. TotalOrder'ın altındaki gösterge, gerçek zamanlı bilgi mi topluyor yoksa borsadan mı çekiyor (borsa bu verileri yayınlıyor)?
3. Terminali bir süreliğine kapatıp açarsanız - OI verilerinde ve satın alma/satıcı sayısında bir boşluk olacak mı yoksa veriler otomatik olarak mı indirilecek?
4. Ve en önemli soru, tarih üzerine bir test yapmanın mümkün olup olmadığıdır. Tüm bu bilgiler tarihsel bir test için mi?
Şimdiden tekrar teşekkürler.
Ve başka veriler de (ekran No. 2) elde edilebilir mi (vadeli işlemlere karşı bir dava var)?
Şimdilik hayır.
Bu soru beni de ilgilendiriyor. Brokerin hisse senedi bölümü için teklif akışını bağlamasını bekliyorum. Çünkü vadeli işlemlerde tam teşekküllü ticaret için tam fon derinliği olmadan yapmak zor olacaktır.
Ve Moskova Borsasının kesinlikle tüm enstrümanları için piyasa verilerine erişim tek bir terminalden yapılmalıdır. Ve böyle değil, vadeli işlemleri izlemek istiyorsanız - forts hesabı olan bir terminal açın, para birimi bölümünü görmek istiyorsanız - para birimi olan bir terminal açın (şimdi öyle). / Ardından, bir grafiği diğer terminalden nasıl çıkaracağınızı ve ortak analiz için ilkine nasıl yapıştıracağınızı düşünün. Hiçbir yere uymuyor.
Ancak bu yıl, meta alıntılar tüm bölümleri bağlama sözü veriyor ve tüm bölümlerin tüm alıntılarına erişim, hesap bölümünden bağımsız olarak herhangi bir komisyoncu terminalinden olacak.
İşte o zaman olacak.-- o zaman tamamen tatmin olacağım)