FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 19
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hi/Düşük platformlar arasında karşılaştırılmamalıdır. Ve fırsatlarla (keneler). Bir hikaye var ve herkes için bir tane. O anda maksimum ticaret fiyatı 999 ise, o zaman en yüksek 999 olmalıdır. Ve başka bir şey değil.
ZY Hızlı açıkken, hiç boşluk gözlemlemedim (değişim hataları hariç).
Deliklere gelince (daha doğrusu başarısızlıklar) - Sanırım sadece dikkat etmedim. Onlar, ama bu ana şey değil. Ana şey, stratejilerim için yeterince nadir olmaları.
Vicdanınız yaptıklarınızdan sonra forumda görünmenize izin veriyor mu?
kafan iyi mi
Konuda sorulan sorulara (sizin hariç) birden fazla cevap alamamışken neden bana açık bir konudayım ,
bazı yarı moronların ve diğer rahatsız edici sözlerin penisinin büyüklüğü hakkında okumanız gerekir.
Konu bu tür ifadeler için değil, tartışma için yaratılmıştır!
1. Kafamda her şey yolunda.
2. Orada üyeler hakkında hiçbir şey görmedim.
3. Saldırgan gönderileri görmezden gelirseniz, bunlara yanıt vermeyin, o zaman suçlunun coşkusu hızla sona erer.
4. Konuyla eşleşen konudan gönderilerinizi neden silesiniz? Bir bahane mi buldun?
Bakalım kaç kişi sana yardım etmek istiyor.
Bana "yardım etmek" uğruna hakaretlere katlanacağımı mı sanıyorsun?
Çok hatalısın! Gerçekten çözümün (olduğu gibi bir tartışma ile) olduğunu düşünüyor musunuz?
hiç bulunabilir mi?
Gerektiği gibi, biliyorum. Yukarıdakiler bu iki terminalde nasıl olduğunu açıklar)) Deliklere gelince (daha doğrusu arızalar) - Sanırım sadece dikkat etmedim. Onlar, ama bu ana şey değil. Ana şey, stratejilerim için yeterince nadir olmaları.
Delikler veya başarısızlıklar? Bunlar sadece farklı kelimelerdir ve farklı anlamlar taşırlar.
Anlayışımızdaki bir boşluk, açık artırmaların olduğu ancak işlemlerin gösterilmediği zamandır. MT4'ün en çarpıcı örneği, bir çubuğun kesilmesi ilkesidir (yeni bir tick = yeni bir fiyat değişikliği ortaya çıkmadıysa, çubuk yapılmaz). Diyelim ki, işlemlerin 5 dakika boyunca aynı fiyatta yapıldığını varsayarsak (ki bu oldukça olasıdır, örneğin, düşük likit bir enstrüman + akşam ticaret seansı), o zaman MT orada bir delik açacak, hiçbir şey olmayacak. mumlar. Quick'te her şey yoluna girecek, bu yapay delik olmayacak.
Ancak başarısızlıklar varsa, o zaman çizelgelerde bir delik olacaktır. Ve şunu gördüm, borsada aksaklıklar var, işte bir örnek. Bu arada, MT'de ilginçtir ki, 14.10.2014 tarihinde alım satımda da bir delik var, tüm vadeli işlemler 14:14'ten 15:30'a kadar durdu, daha doğrusu durmadılar, ancak müzayede durdu (orada işlem yoktu). Ve hisseler işlem gördü. En iyi liste mysex, ikinci Si, üçüncü Ri
kafan iyi mi
Konuda sorulan sorulara (sizin hariç) birden fazla cevap alamamışken neden bana açık bir konudayım ,
bazı yarı moron ve diğer rahatsız edici sözlerin penisinin büyüklüğü hakkında okumanız gerekir.
Konu bu tür ifadeler için değil, tartışma için yaratılmıştır!
KİŞİSEL OLARAK , ALEXANDER, Üzgünüm.
Nasıl cevap verdikleri garip. Şahsen ben defalarca yazdım. Senin için bir video buldum. Neyi fark etmedin? Alexander'dan kişisel olarak özür dilerim ve geçerken hepimiz üye ve yarı moron oluyoruz.
Çok teşekkürler. Ben Segrey Privalov, ama eylemlerinizden sonra kim olduğunuzu bilmiyorum, yeterli kelime yok ...
ZY Zaten belli olmasına rağmen, özünüz, talepten sonra bilgi paylaşacaktır. Ve işin size ait olmadığından kesinlikle eminim. Artı, bilginiz için, eğer bu gerçekten bir tez ise ve çürük bir mektup değilse, o zaman hepsine ücretsiz erişim vardır (kapalı askeri (veya özel konular) hariç). Herkes, kesinlikle herkes onu alabilir ve okuyabilir.
Ancak şimdi her filkin'in diploması bir tez haline gelmiyor.
Nasıl cevap verdikleri garip. Şahsen ben defalarca yazdım. Senin için bir video buldum. Neyi fark etmedin? Alexander'dan kişisel olarak özür dilerim ve geçerken hepimiz üye ve yarı moron oluyoruz.
Çok teşekkürler. Ben Segrey Privalov, ama eylemlerinizden sonra kim olduğunuzu bilmiyorum, yeterli kelime yok ...
ZY Zaten belli olmasına rağmen, özünüz, talepten sonra bilgi paylaşacaktır. Ve işin size ait olmadığından kesinlikle eminim. Artı, bilginiz için, eğer bu gerçekten bir tez ise ve çürük bir mektup değilse, o zaman hepsine ücretsiz erişim vardır (kapalı askeri (veya özel konular) hariç). Herkes, kesinlikle herkes onu alabilir ve okuyabilir.
Ancak şimdi her filkin'in diploması bir tez haline gelmiyor.
Sen, Sergey Privalov, beni herhangi biri olarak görebilirsin. (Bir şey yapamam. Sahibi beyefendi :) )
Siz forumda görünmeden önce Alexander ve benim bir "ilişkimiz" vardı.
Ve boşuna kırılırsın (kişisel olarak, sen ve ben normal bir şekilde iletişim kurduk, ancak farklı bakış açılarıyla - bu normal).
Teze gelince, her şey çok basit, eğer verilirse, o zaman HERKESE verilmeli, ki hiç yapmak istemedim.
Ve nedense DELTA hesaplamanın doğruluğundan bahsederek sorulan soruların cevap kavramlarını değiştiriyorsunuz.
Üzgünüm ama aynı şey değil.
Delta, sorulan 2 soruya verilen CEVAPLAR değil, stratejinin uygulanmasına ilişkin tartışmanın bir parçasıdır.
Meslektaşlarım, size şaşırdım)) Hala böyle bir duygusallıkla ticaret yapmayı nasıl başarıyorsunuz? Yoksa sadece burada mı takılıyorsunuz - duygularınızı mı saçıyorsunuz? Peki, o zaman bensiz))
Bir hesaplaşmaya "çekilmediniz" :)
İyi uykular :)
P/S Duygular olmasaydı, hayat olmazdı.
...
Delta, sorulan 2 soruya verilen CEVAPLAR değil, stratejinin uygulanmasına ilişkin tartışmanın bir parçasıdır.
Bunlar iki sorunuzun cevabıydı. Ancak şimdi bunu anlayamadın ... ve şimdi bu kadar, ales, tren ayrıldı. Ayrıca tüm mesajları sildim. Cevapları şimdi arayın.
Bir bardakta görüşürüz :-)