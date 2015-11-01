FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 26
Ama çok fazla, yağ için (her OnCalculate() için 20 ms 5 deneme için 10 kez)
Tünaydın,
Sorunuz üzerine terminalin çalışmasını kontrol ettik.
Hem eklediğiniz göstergeyi hem de kaynak kodunu kullandık. Tüm karakterler için senkronizasyon ilk kez gerçekleşir.Lütfen hangi iletişim kanalını kullandığınızı daha ayrıntılı olarak açıklayın.
Tünaydın!
OnLime 95/95 Mbps iki kanalım var
ve yedek MGTS 30/30 Mbps
Ortalama sipariş yürütme - 12 ms
HİÇBİR internet bağlantısı hatası yok.
Windows 7/64 Ultimate (lisans)
RAM - 32Gb
HD - SSD - 2 x 256 GB
NVIDIA Geforce GTX580
Terminal build 1100, yönetici olarak çalıştırın,
sistem sürücüsüne yüklü DEĞİL.
Ne yazık ki, forum üyeleri aktif değil , onların
yardım, sorunu daha hızlı çözmeye yardımcı olur.
1100 derlemesinde, veri almak 1085'tekinden daha da kötü oldu
Daha önce, sunucudan veri aldıktan sonra (uzun bir gecikmeyle), şimdi, 10-15 dakika sonra (sıklıkla ve hemen) geldiler.
veriler uzun süre geri alınamaz.
Belki bu danışmanların çalışmalarından kaynaklanmaktadır? (Terminalde 35 çalışan robotum var)
Not:
ind_test ve Spread göstergeleri, veri toplama açısından kesinlikle aynıdır.
ind_test göstergesinde arabellek doldurma kodu yok.
Ve bazen "dinlenir" ve hiç veri almaz:
15 dakika oldu ve veriler yüklenmedi...
Bununla birlikte, kesinlikle BR-6.15 ile ilgili veriler var.
Belki terminalin bir hata ayıklama sürümünü derleyin ( SymbolIsSynchronized() işlevi için )?
Kontrol etmem zor değil .
(sonuçlar Servis Masasına gönderilecektir)
Belli bir platforma bakıyorum - sadece günün sonunda 22'si için bir şey vardı, ama artık görmüyorum ....
Göstergede biraz değişiklik yapıldı (tarih aralığı çıktısı eklendi). İşte çalıştırma sonucu:
Geçmiş dizini tamamen silindi. Terminali başlattıktan sonra BR-5.15,M1 tablosunu açıp göstergeyi çiziyorum:
Open-Broker sunucusu, gerçek hesap.
Tünaydın!
Ayrıca bir Open-Broker sunucum var, gerçek bir hesap.
ind_test_1 çalıştır:
Ve ayrıca (nedense yukarıdakiler tüm günlüğü yükleyemedi):
Terminali kapattı, TÜM geçmişi temizledi , terminali yeniden başlattı:
Göstergeyi kurmadan önce (zaman serisi alma) terminalden geçmişi manuel olarak silmek gerekli mi?