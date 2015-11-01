FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 26

Mikalas :

Ama çok fazla, yağ için (her OnCalculate() için 20 ms 5 deneme için 10 kez)

Tünaydın,

Sorunuz üzerine terminalin çalışmasını kontrol ettik.

Hem eklediğiniz göstergeyi hem de kaynak kodunu kullandık. Tüm karakterler için senkronizasyon ilk kez gerçekleşir. 

QG       0        11 : 50 : 13.776     Ind_test (FEES- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
CP       0        11 : 50 : 19.542     Ind_test (GAZR- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
NM       0        11 : 50 : 25.698     Ind_test (GOLD- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
KG       0        11 : 50 : 29.948     Ind_test (HYDR- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
ML       0        11 : 50 : 39.417     Ind_test (RTS- 6.15 ,M1)  LoadServerData: Символ синхронизирован.
PJ       0        11 : 50 : 42.527     Ind_test (ROSN- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
ND       0        11 : 52 : 30.389     Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Символ синхронизирован.
MN       0        11 : 56 : 19.192     Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Символ синхронизирован.
ED       0        11 : 59 : 27.334     Ind_test (RTS- 6.15 ,M1)  LoadServerData: Символ синхронизирован.
CS       0        11 : 59 : 37.709     Ind_test (ROSN- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
RQ       0        12 : 05 : 46.383     Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Символ синхронизирован.
EK       0        12 : 05 : 52.102     Ind_test (VTBR- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
PG       0        12 : 05 : 54.179     Ind_test (URKA- 6.15 ,M1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
GO       0        12 : 07 : 16.195     Ind_test (RTS- 6.15 ,H1)  LoadServerData: Символ синхронизирован.
PL       0        12 : 07 : 48.133     Ind_test (HYDR- 6.15 ,H1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
PI       0        12 : 07 : 56.773     Ind_test (GOLD- 6.15 ,H1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
QS       0        12 : 08 : 00.664     Ind_test (GAZR- 6.15 ,H1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
NL       0        12 : 08 : 03.773     Ind_test (FEES- 6.15 ,H1) LoadServerData: Символ синхронизирован.
Lütfen hangi iletişim kanalını kullandığınızı daha ayrıntılı olarak açıklayın.
 
Toster :

Tünaydın,

Sorunuz üzerine terminalin çalışmasını kontrol ettik.

Hem eklediğiniz göstergeyi hem de kaynak kodunu kullandık. Tüm karakterler için senkronizasyon ilk kez gerçekleşir.

Lütfen hangi iletişim kanalını kullandığınızı daha ayrıntılı olarak açıklayın.

Tünaydın!

OnLime 95/95 Mbps iki kanalım var

ve yedek MGTS 30/30 Mbps

Ortalama sipariş yürütme - 12 ms

 2015.04 . 22 17 : 05 : 54.128 Trades   'ххххх' : buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 47372
2015.04 . 22 17 : 05 : 54.138 Trades   'ххххх' : buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 47372 placed for execution in 9 ms
2015.04 . 22 17 : 05 : 54.184 Trades   'ххххх' : modify order # 13040752 buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 47372 sl: 0 tp: 0 -> 47374 , sl: 0 tp: 0
2015.04 . 22 17 : 05 : 54.194 Trades   'ххххх' : modify order # 13040752 buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 47372 sl: 0 tp: 0 -> 47374 , sl: 0 tp: 0 placed for execution in 9 ms
2015.04 . 22 17 : 05 : 54.284 Trades   'ххххх' : modify order # 13040752 buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 47374 sl: 0 tp: 0 -> 49200 , sl: 0 tp: 0
2015.04 . 22 17 : 05 : 54.296 Trades   'ххххх' : modify order # 13040752 buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 47374 sl: 0 tp: 0 -> 49200 , sl: 0 tp: 0 placed for execution in 12 ms
2015.04 . 22 17 : 05 : 54.955 Trades   'ххххх' : cancel order # 13040752 buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 49200
2015.04 . 22 17 : 05 : 54.965 Trades   'ххххх' : cancel order # 13040752 buy limit 3.00 NOTK- 9.15 at 49200 placed for execution in 9 ms

HİÇBİR internet bağlantısı hatası yok.

Windows 7/64 Ultimate (lisans)

RAM - 32Gb

HD - SSD - 2 x 256 GB

NVIDIA Geforce GTX580

Terminal build 1100, yönetici olarak çalıştırın,

sistem sürücüsüne yüklü DEĞİL.

Ne yazık ki, forum üyeleri aktif değil , onların

yardım, sorunu daha hızlı çözmeye yardımcı olur.

1100 derlemesinde, veri almak 1085'tekinden daha da kötü oldu

 2015.04 . 22 17 : 34 : 31.400 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 22 17 : 34 : 29.183 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 22 17 : 34 : 27.187 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15

Daha önce, sunucudan veri aldıktan sonra (uzun bir gecikmeyle), şimdi, 10-15 dakika sonra (sıklıkla ve hemen) geldiler.

veriler uzun süre geri alınamaz.

Belki bu danışmanların çalışmalarından kaynaklanmaktadır? (Terminalde 35 çalışan robotum var)

Not:

ind_test ve Spread göstergeleri, veri toplama açısından kesinlikle aynıdır.

ind_test göstergesinde arabellek doldurma kodu yok. 

2015.04.22 17:48:56.300	Spread (BR-5.15,M1)	OnCalculate: Данные получены. Символ BR-6.15
Ve bazen "dinlenir" ve hiç veri almaz:

 2015.04 . 22 20 : 14 : 00.548 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 00.860 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 00.875 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 01.187 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 01.203 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 01.205 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 01.515 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 01.530 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 03.606 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 03.917 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 03.933 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 03.933 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 04.245 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 04.260 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 05.114 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 05.415 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 05.430 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 05.936 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 06.241 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 06.257 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 06.257 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 06.569 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 06.585 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 09.505 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 09.814 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 09.829 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 09.829 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 10.141 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 10.157 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 10.349 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 10.656 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 10.672 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 11.128 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 11.436 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 11.452 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 11.510 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 11.810 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 11.826 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 12.530 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 12.840 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 12.855 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 12.855 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.167 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.183 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.183 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.495 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.511 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.511 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.823 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.838 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 13.838 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 14.150 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 14.166 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 19.835 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 20.141 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 20.157 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 25.557 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 25.866 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 25.882 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 25.882 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.194 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.209 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.209 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.521 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.537 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.537 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.849 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.865 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 26.865 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.177 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.192 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.192 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.504 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.520 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.520 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.832 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 27.847 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 30.439 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 30.749 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 30.764 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 30.764 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.076 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.092 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.092 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.404 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.420 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.420 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.732 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.747 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 31.747 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 32.059 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 32.075 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 37.100 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 37.411 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 37.426 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 38.272 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 38.581 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 38.596 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 40.078 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 40.390 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 40.406 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 40.406 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 40.718 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 40.733 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 40.733 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.045 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.061 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.061 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.373 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.388 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.388 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.700 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.716 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 41.716 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.028 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.044 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.044 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.356 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.371 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.371 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.683 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.699 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 42.699 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 43.011 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 43.026 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 43.026 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 43.338 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 43.354 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 52.261 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 52.558 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 52.574 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 52.574 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 52.886 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 52.902 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 52.902 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.214 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.229 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.229 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.541 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.557 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.557 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.869 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.884 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 53.884 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.196 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.212 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.212 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.524 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.540 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.540 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.852 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.867 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 54.867 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 55.179 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 55.195 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 55.195 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 55.507 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 55.522 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 58.678 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 58.985 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 59.001 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 14 : 59.175 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 14 : 59.485 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 14 : 59.500 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 15 : 00.225 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 15 : 00.530 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 15 : 00.545 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 15 : 00.545 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 15 : 00.857 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 15 : 00.873 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
 

15 dakika oldu ve veriler yüklenmedi...

Bununla birlikte, kesinlikle BR-6.15 ile ilgili veriler var. 

 2015.04 . 22 20 : 30 : 29.042 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 29.344 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 29.360 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 29.672 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 29.687 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 30 : 37.907 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.205 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.220 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.220 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.532 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.548 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.548 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.860 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.875 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 30 : 38.875 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.187 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.203 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.203 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.515 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.530 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.530 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.842 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.858 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
2015.04 . 22 20 : 30 : 39.858 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера...
2015.04 . 22 20 : 30 : 40.170 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 22 20 : 30 : 40.186 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15
 

Belki terminalin bir hata ayıklama sürümünü derleyin ( SymbolIsSynchronized() işlevi için )?

Kontrol etmem zor değil .

(sonuçlar Servis Masasına gönderilecektir)

Mikalas :

15 dakika oldu ve veriler yüklenmedi...

Bununla birlikte, kesinlikle BR-6.15 ile ilgili veriler var.

Belli bir platforma bakıyorum - sadece günün sonunda 22'si için bir şey vardı, ama artık görmüyorum ....

Tarih Zaman açık yüksek düşük kapat Ses açık faiz Ses
22.04.2015 17:40:00 58.73 58.73 58.73 58.73 1 2 1
22.04.2015 17:48:00 58.73 58.73 58.73 58.73 2 6 2
22.04.2015 17:50:00 58.73 58.73 58.73 58.73 2 on 2
22.04.2015 17:54:00 58.73 58.73 58.73 58.73 1 12 1
22.04.2015 18:16:00 58.73 58.73 58.73 58.73 1 on dört 1
22.04.2015 18:39:00 58.73 58.73 58.73 58.73 2 on altı 2
 
Mikalas :

15 dakika oldu ve veriler yüklenmedi...

Bununla birlikte, kesinlikle BR-6.15 ile ilgili veriler var.

Göstergede biraz değişiklik yapıldı (tarih aralığı çıktısı eklendi). İşte çalıştırma sonucu:

 2015.04 . 23 12 : 33 : 09.289 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5003 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 33 : 09.273 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 33 : 09.261 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetLocalData: Серия синхронизирована.
2015.04 . 23 12 : 33 : 09.257 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetLocalData: Первая дата в терминале есть.
2015.04 . 23 12 : 33 : 09.257 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Символ синхронизирован.
2015.04 . 23 12 : 33 : 09.168 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00

Geçmiş dizini tamamen silindi. Terminali başlattıktan sonra BR-5.15,M1 tablosunu açıp göstergeyi çiziyorum:

 2015.04 . 23 12 : 47 : 46.293 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5013 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 46.286 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.262 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.246 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.231 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.215 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.199 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.184 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.168 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetLocalData: Не удалось построить таймсерию!
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.168 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   LoadServerData: Символ синхронизирован.
2015.04 . 23 12 : 47 : 45.120 Ind_test (BR- 5.15 ,M1)   GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00


Open-Broker sunucusu, gerçek hesap.

Tünaydın!

Ayrıca bir Open-Broker sunucum var, gerçek bir hesap.

ind_test_1 çalıştır:

 2015.04 . 23 16 : 55 : 04.067 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 04.115 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Символ синхронизирован.
2015.04 . 23 16 : 55 : 04.115 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetLocalData: Первая дата в терминале есть.
2015.04 . 23 16 : 55 : 04.116 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetLocalData: Серия синхронизирована.
2015.04 . 23 16 : 55 : 04.131 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 04.146 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не скопированы тийминги по символу BR- 6.15   - 1 bars from 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 06.307 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 06.611 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 06.627 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 06.627 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 06.939 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 06.954 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 06.954 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 07.266 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 07.282 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
 

Ve ayrıca (nedense yukarıdakiler tüm günlüğü yükleyemedi):

 2015.04 . 23 16 : 55 : 09.306 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 09.606 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 09.622 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 09.622 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 09.934 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 09.949 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 09.949 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 10.261 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 10.277 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 10.277 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 10.589 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 10.604 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 14.136 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 14.442 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 14.457 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 17.545 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 17.842 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 17.858 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 17.928 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 18.232 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 18.248 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 24.803 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.113 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.128 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.128 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.440 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.456 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.456 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.768 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.783 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 25.783 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.095 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.111 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.111 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.423 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.439 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.439 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.751 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.766 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 26.766 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.078 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.094 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.094 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.406 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.421 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.421 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.733 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.749 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 27.749 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.061 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.076 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.076 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.388 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.404 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.404 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.716 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.732 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 28.732 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.044 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.059 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.059 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.371 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.387 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.387 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.699 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.714 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 29.714 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.026 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.042 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.042 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.354 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.370 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.370 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.682 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.697 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 30.697 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.009 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.025 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.025 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.337 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.352 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.352 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.664 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.680 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.680 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 31.992 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.007 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.007 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.319 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.335 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.335 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.647 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.663 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.663 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.975 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.990 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 32.990 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 33.302 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 33.318 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 33.318 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 16 : 55 : 33.630 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!
2015.04 . 23 16 : 55 : 33.645 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 6.15    2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
 
 

Terminali kapattı, TÜM geçmişi temizledi , terminali yeniden başlattı:

 2015.04 . 23 17 : 13 : 28.432 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Загрузка с сервера... 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.462 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        LoadServerData: Символ синхронизирован.
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.462 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetLocalData: Не удалось построить таймсерию!
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.477 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.493 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.508 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.524 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.540 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.555 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 28.571 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5131 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 54.590 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 13 : 54.591 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5131 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 14 : 53.738 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 14 : 53.747 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5132 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 15 : 55.052 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 15 : 55.055 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5133 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 16 : 59.933 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 16 : 59.936 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5134 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 17 : 54.765 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)        GetBars: Серия синхронизирована. 2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00
2015.04 . 23 17 : 17 : 54.771 Ind_test__1 (BR- 5.15 ,M1)         OnCalculate : Данные получены. Символ BR- 6.15    5135 bars   2015.03 . 16 19 : 10 : 00 - 2015.05 . 15 18 : 45 : 00

Göstergeyi kurmadan önce (zaman serisi alma) terminalden geçmişi manuel olarak silmek gerekli mi?

