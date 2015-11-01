FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 24

server :

Mikalas , Privalov Metatrader'ı geliştirmek için hiçbir şey yapmadı ve yapmayacak - ama siz yapıyorsunuz! Bir sonraki yasaktan sonra takma adını yenisiyle değiştirecek ve eğlenmeye devam edecek. Ve yasaklandığınızda, böyle "aramadan aramaya" geri saracaksınız. Dürüst olmak gerekirse, “savaşçılarımızdan” birini daha kaybedeceğiz, gerçekten istemiyoruz)))

Ve genel olarak, bana öyle geliyor ki, geçen bir buçuk yılda MT rakipleri daha sofistike davranmaya başladılar.

Bundan bu kadar emin misin? Ama beni aşağılayabileceğini sanmıyorum.

Burada derecelendirmeler var ve görebilirsiniz, MT'yi daha iyi hale getirdim ve birçok hata yakaladım. Kodlar yazdım ve halka gönderdim. Ve bu reytingler görünmediğinde MT üzerinde çalıştım (ve son 5 yıldır burada forumda olsaydım, epeyce yakalardım), yani

1. yalan söylemeye gerek yok.

2. Burada reklamcılıktan bahsetmeye başladınız ... sorun değil.

Camın tarihini ücretsiz olarak nereden alabileceğinizi bulun ve çoğaltın. Gerekli bilgileri göstermek, forum katılımcılarına tahkimin nasıl doğru şekilde kurulacağını öğretmek için sadece programı (belirttiğiniz şeyi) kullanacağım. Bunu belli şeyleri göstermek ve fikir alışverişi yapmak için yapmak zorundayım. Ne yazık ki, MT bunu nasıl yapacağını bilmiyor (sipariş defterinin tarihini yeniden üretin), geliştiriciler MT'de böyle bir işlev yapacak, harika ve harika olacak. Bundan herkes faydalanacak...

Bu yüzden MT'yi daha iyi yapmadığım gerçeği hakkında konuşmayın. Sadece 5 dakikada düzeltilebilecek hatalar var, ancak uygulanacak kodda çok fazla çaba, zaman ve büyük değişiklikler gerektiren fikirler var.

Bu forumun pek çok üyesi, sürdürülebilir kar getiren bir ticaret sistemi kurma, böyle bir ticaret fikri bulma (ve sonraki hataları yakalamamak için) arzusuyla burada. Aynı HFT (arbitrajör) işindeki en ufak bir yanlışlıktır ve 3 kopek kazanmak yerine büyük bir hızla birleşirsiniz, bu HFT'dir. Ve bu incelikleri ve nüansları göstermek için sipariş defterinin geçmişine ihtiyacım vardı ... bana başka bir yazılım verin, sadece onun yardımıyla göstereceğim, eğer MT5 (6) bunu yapabilirse, sadece işlevselliğini kullanacağım ...

Bu gönderilerde reklam yoktu, bu, MT'yi daha iyi hale getirme ve tüccarlara bir sonraki TS'yi oluşturmalarında yardımcı olabilecek belirli bilgileri aktarma girişimidir.

 
MigVRN :

Barikatlar, duruma ilişkin algınızdır. Bu barikatları görmüyorum. Sadece gereksiz sökme görüyorum.

Ben de yapıcılardan yanayım. Ve hangi taraf olduğu önemli değil.

Bu "kaş" sayesinde MT5 çok daha hızlı hale geldi. Rastgele bulundu: 1 2 .

...

Sadece onun sayesinde mi?

O zaman şuna bak, bilmiyor olabilirsin

2011.12.23 13:00:11 <<< == USDCHF'yi şu fiyata satın alın: 0.93633, hacim: 0.06 başarıyla tamamlandı, 1 istek(ler) için Bilet # 7335383 == >>> 2.668 sn gecikme.

Emir yürütme süresi 2,6 saniyedir. Ayrıca, danışman doğrudan sunucuda bulunuyordu. 2011 şampiyonası. Ve geliştiricilere, uygulamaların yürütülmesi için böyle bir sürenin kabul edilemez olduğuna dikkat çektim. Ve üzerinde çalışmamız gerekiyor...

Peki en çok kim katkıda bulundu?

 
Prival-2 :

Peki en çok kim katkıda bulundu?

mikalalar ))
 
Prival-2 :

Ve geliştiricilere, uygulamaların yürütülmesi için böyle bir sürenin kabul edilemez olduğuna dikkat çektim. Ve üzerinde çalışmamız gerekiyor...

Peki en çok kim katkıda bulundu?

Bilmiyorum, geliştiricilere bunun üzerinde çalışmaları gerektiğini söylüyorsunuz))) ve Mikalas her şeyi ayrıntılı olarak çiziyor, raflara koyuyor, savaş hesabında test ediyor - peki ve sonra başlıyor sert itmek (daha az sıklıkta da olsa bazen hamama girer). Ayrıca tüm bunları bir hizmet masasında toplar.

Ve sen Sergey servis masasına mı yazıyorsun?

 
papaklass :

Durmak. Kimsenin bir şey kanıtlamasına gerek yok. Anlamsız!

Evet, kanıtlamanıza gerek yok, bilgi paylaşmanız gerekiyor. Ve bazılarının burada yaptığı gibi silmeyin.

Burada sunucu, servis güvertesine de yazıp yazmadığımı soruyor. Evet, yaptı ve bu bağlantıyı takip edebilir ve https://www.mql5.com/ru/users/prival/achievements adresini kontrol edebilir.

Özellikle o uygulama için (hatırladığım kadarıyla), bir süre sonra asenkron erişim ortaya çıktı ve uygulama kapatıldı.

Umarım camın tarihini çoğaltabilecek bir yazılımın linkini de paylaşır ve bu bir reklam olmaz.

Tanrı bile onu reklamla kutsasın, asıl mesele hikayeyi yeniden üretmek. Kullanacağım, beğenmeyenleri bu gönderiye göndereceğim...

 
antt :

Onlar. özel bir durumdan bahsediyoruz, zayıf sıvı bir alet üzerindeki diğer sembollerin tarihini talep eden bir gösterge hakkında. Sorun bir zaman serisini zaman aşımına göre bellekten boşaltmaksa, o zaman çözülmesi gerekir.

İkinci yöntem:

1) veri erişim sıklığını artırmak (bir zamanlayıcı olayı veya kullanıcı olayları kullanın),

2) zaman serisi önbellek boşaltmasını tamamen hariç tutun (zaman serisi grafiği veya göstergesi).

Göstergeler doğru çalışıyor, yani. "amaçlandığı gibi". Konuyu kısaca özetleyeyim. Platformun mimari çözümleriyle ilişkili gösterge uygulamasının özellikleri vardır. Programlama yapılırken bu özellikler bilinmeli ve dikkate alınmalıdır. Geçmiş verilerine erişim sorunları yardım bölümünde yeterli ayrıntıda açıklanmıştır: verilere erişimin organizasyonu .

Dilekleriniz dinlenir ve cevaplar verilir. Göstergeler senkronize isteklerde bulunmayacaktır, yani. "Ben burada bir fonksiyon çağırdım, bırak veri döndürsün, var olduğundan eminim" yaklaşımı sadece Expert Advisors'da işe yarar. Açıkçası, bu sizin özel durumunuzda program kodunu karmaşıklaştırır, ancak bu bir uzlaşmadır, kaynakları korumak için bir fiyattır.

SymbolIsSynchronized() işlevinizin " uzak " zayıf sıvı (HYDR-9.15, GBPU-9.15) vadeli işlemlerinde doğru çalıştığından emin misiniz?

 int LoadServerData( const string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, const datetime start_date, const datetime end_date  )
{
  fail_cnt = 0 ;
//---
   while ( fail_cnt < 10 )
  {
     uint start_tick = GetTickCount ();
//---  
     if ( SymbolIsSynchronized ( a_symbol ) )
    {
       //Print( "LoadServerData: Символ синхронизирован." );
       return ( GetLocalData( a_symbol, period, start_date, end_date ) );
    }
     else
    {
       SeriesInfoInteger ( a_symbol, PERIOD_M1 , SERIES_SERVER_FIRSTDATE );
      
       while ( !CheckTimer( start_tick, 100 ) )
      {
        fail_cnt--;
        fail_cnt++;
      }
      fail_cnt++; 
    }  
  }
   //Print( "LoadServerData: Не удалось загрузить историю с сервера!" );
   return ( 0 );
}
bool CheckTimer( const uint start_value, const uint per_value )
{
  uint end_value = GetTickCount();
  
  if ( end_value < start_value )
  {
    if ( ( start_value - end_value ) >= per_value ) return( true );
  } 
  else
  {
    if ( ( end_value - start_value ) >= per_value ) return( true );
  }
  return( false );
}

100 ms için 10 kez ( set ve 1000 ms ) false döndürür

Sunucuda bu veriler yok mu?

Aralığı 1000 ms'ye ayarladığınızda göstergenin kendisi "öfkelidir" :)

Karakterin senkronize edilmesinin ne kadar sürdüğü aşağıda açıklanmıştır:

 2015.04 . 14 14 : 13 : 27.435 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 13 : 36.546 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 13 : 37.654 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 13 : 48.932 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 13 : 50.040 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 03.393 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 04.501 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 05.609 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 09.369 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 10.476 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 11.584 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 12.692 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 13.799 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 14.907 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 14 : 43.362 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 16 : 44.433 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 16 : 54.589 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 17 : 04.745 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 17 : 04.745 Spread (ED- 6.15 ,M1)     indicator is too slow, 10155 ms. rewrite the indicator, please
2015.04 . 14 14 : 17 : 14.900 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 17 : 34.229 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 17 : 44.385 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 17 : 54.540 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 18 : 04.696 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 18 : 14.852 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 18 : 25.007 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 18 : 35.163 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 18 : 45.318 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 18 : 55.474 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 19 : 05.630 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 19 : 15.786 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
2015.04 . 14 14 : 19 : 25.942 Spread (ED- 6.15 ,M1)     OnCalculate : Не получены бары по символу ED- 9.15
[Silindi]  
Mikalas :

SymbolIsSynchronized() işlevinizin " uzak " zayıf sıvı (HYDR-9.15, GBPU-9.15) vadeli işlemlerinde doğru çalıştığından emin misiniz?

100 ms için 10 kez ( set ve 1000 ms ) false döndürür

Sunucuda bu veriler yok mu?

Aralığı 1000 ms'ye ayarladığınızda göstergenin kendisi "öfkelidir" :)

Karakterin senkronize edilmesinin ne kadar sürdüğü aşağıda açıklanmıştır:

ama sordular - ne gibi mesajlar var .... her şey doğru. // mevcut dalı bozmuyoruz ....
 

Ama çok fazla, yağ için (her OnCalculate() için 20 ms 5 deneme için 10 kez)

 2015.04 . 14 15 : 06 : 47.421 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не скопированы тийминги по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 48.482 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 48.654 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 48.825 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 50.355 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 52.274 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 52.445 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 52.617 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 53.256 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 55.347 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 57.702 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 57.874 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 58.045 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 58.217 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 58.388 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 58.560 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 58.732 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 58.903 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 59.075 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 06 : 59.246 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 00.354 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 01.711 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 01.883 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 02.491 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 02.678 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 02.850 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 03.021 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 03.193 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 03.365 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 03.926 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 04.098 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 04.301 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 06.718 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 08.248 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 11.805 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 11.976 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 12.148 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 13.989 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 14.160 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 14.332 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 14.503 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 14.909 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 15.081 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 15.252 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 34.518 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 34.783 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 36.530 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 37.108 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 37.981 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 39.104 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 41.117 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 46.687 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 47.279 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 48.730 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 50.430 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 07 : 50.602 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 24.236 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 31.349 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 34.595 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 40.039 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 40.366 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 42.332 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 42.660 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 42.987 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 44.531 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 44.859 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 45.187 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 45.514 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
2015.04 . 14 15 : 08 : 47.823 Spread (BR- 6.15 ,H1)     OnCalculate : Не получены бары по символу BR- 7.15
Tünaydın!

Yuvalanmış kodu deneyen var mı?

Sonuçlar aynı mı yoksa sadece ben miyim?

 

Service Desk'te iftiramı araştırdım ve ortaya çıktı: 

Функция SymbolIsSynchronized (aSymbol)

Ошибки, MetaTrader 5 MQL5, Открыта, Начата: 2013.05 . 12 19 : 36 , # 746678

Описание проблемы

Функция SymbolIsSynchronized (aSymbol) работает не корректно
