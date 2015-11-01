FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 24
Mikalas , Privalov Metatrader'ı geliştirmek için hiçbir şey yapmadı ve yapmayacak - ama siz yapıyorsunuz! Bir sonraki yasaktan sonra takma adını yenisiyle değiştirecek ve eğlenmeye devam edecek. Ve yasaklandığınızda, böyle "aramadan aramaya" geri saracaksınız. Dürüst olmak gerekirse, “savaşçılarımızdan” birini daha kaybedeceğiz, gerçekten istemiyoruz)))
Ve genel olarak, bana öyle geliyor ki, geçen bir buçuk yılda MT rakipleri daha sofistike davranmaya başladılar.
Bundan bu kadar emin misin? Ama beni aşağılayabileceğini sanmıyorum.
Burada derecelendirmeler var ve görebilirsiniz, MT'yi daha iyi hale getirdim ve birçok hata yakaladım. Kodlar yazdım ve halka gönderdim. Ve bu reytingler görünmediğinde MT üzerinde çalıştım (ve son 5 yıldır burada forumda olsaydım, epeyce yakalardım), yani
1. yalan söylemeye gerek yok.
2. Burada reklamcılıktan bahsetmeye başladınız ... sorun değil.
Camın tarihini ücretsiz olarak nereden alabileceğinizi bulun ve çoğaltın. Gerekli bilgileri göstermek, forum katılımcılarına tahkimin nasıl doğru şekilde kurulacağını öğretmek için sadece programı (belirttiğiniz şeyi) kullanacağım. Bunu belli şeyleri göstermek ve fikir alışverişi yapmak için yapmak zorundayım. Ne yazık ki, MT bunu nasıl yapacağını bilmiyor (sipariş defterinin tarihini yeniden üretin), geliştiriciler MT'de böyle bir işlev yapacak, harika ve harika olacak. Bundan herkes faydalanacak...
Bu yüzden MT'yi daha iyi yapmadığım gerçeği hakkında konuşmayın. Sadece 5 dakikada düzeltilebilecek hatalar var, ancak uygulanacak kodda çok fazla çaba, zaman ve büyük değişiklikler gerektiren fikirler var.
Bu forumun pek çok üyesi, sürdürülebilir kar getiren bir ticaret sistemi kurma, böyle bir ticaret fikri bulma (ve sonraki hataları yakalamamak için) arzusuyla burada. Aynı HFT (arbitrajör) işindeki en ufak bir yanlışlıktır ve 3 kopek kazanmak yerine büyük bir hızla birleşirsiniz, bu HFT'dir. Ve bu incelikleri ve nüansları göstermek için sipariş defterinin geçmişine ihtiyacım vardı ... bana başka bir yazılım verin, sadece onun yardımıyla göstereceğim, eğer MT5 (6) bunu yapabilirse, sadece işlevselliğini kullanacağım ...
Bu gönderilerde reklam yoktu, bu, MT'yi daha iyi hale getirme ve tüccarlara bir sonraki TS'yi oluşturmalarında yardımcı olabilecek belirli bilgileri aktarma girişimidir.
Barikatlar, duruma ilişkin algınızdır. Bu barikatları görmüyorum. Sadece gereksiz sökme görüyorum.
Ben de yapıcılardan yanayım. Ve hangi taraf olduğu önemli değil.
Bu "kaş" sayesinde MT5 çok daha hızlı hale geldi. Rastgele bulundu: 1 2 .
...
Sadece onun sayesinde mi?
O zaman şuna bak, bilmiyor olabilirsin
Emir yürütme süresi 2,6 saniyedir. Ayrıca, danışman doğrudan sunucuda bulunuyordu. 2011 şampiyonası. Ve geliştiricilere, uygulamaların yürütülmesi için böyle bir sürenin kabul edilemez olduğuna dikkat çektim. Ve üzerinde çalışmamız gerekiyor...
Ve geliştiricilere, uygulamaların yürütülmesi için böyle bir sürenin kabul edilemez olduğuna dikkat çektim. Ve üzerinde çalışmamız gerekiyor...
Bilmiyorum, geliştiricilere bunun üzerinde çalışmaları gerektiğini söylüyorsunuz))) ve Mikalas her şeyi ayrıntılı olarak çiziyor, raflara koyuyor, savaş hesabında test ediyor - peki ve sonra başlıyor sert itmek (daha az sıklıkta da olsa bazen hamama girer). Ayrıca tüm bunları bir hizmet masasında toplar.
Ve sen Sergey servis masasına mı yazıyorsun?
Durmak. Kimsenin bir şey kanıtlamasına gerek yok. Anlamsız!
Evet, kanıtlamanıza gerek yok, bilgi paylaşmanız gerekiyor. Ve bazılarının burada yaptığı gibi silmeyin.
Burada sunucu, servis güvertesine de yazıp yazmadığımı soruyor. Evet, yaptı ve bu bağlantıyı takip edebilir ve https://www.mql5.com/ru/users/prival/achievements adresini kontrol edebilir.
Özellikle o uygulama için (hatırladığım kadarıyla), bir süre sonra asenkron erişim ortaya çıktı ve uygulama kapatıldı.
Umarım camın tarihini çoğaltabilecek bir yazılımın linkini de paylaşır ve bu bir reklam olmaz.
Tanrı bile onu reklamla kutsasın, asıl mesele hikayeyi yeniden üretmek. Kullanacağım, beğenmeyenleri bu gönderiye göndereceğim...
Onlar. özel bir durumdan bahsediyoruz, zayıf sıvı bir alet üzerindeki diğer sembollerin tarihini talep eden bir gösterge hakkında. Sorun bir zaman serisini zaman aşımına göre bellekten boşaltmaksa, o zaman çözülmesi gerekir.
İkinci yöntem:
1) veri erişim sıklığını artırmak (bir zamanlayıcı olayı veya kullanıcı olayları kullanın),
2) zaman serisi önbellek boşaltmasını tamamen hariç tutun (zaman serisi grafiği veya göstergesi).
Göstergeler doğru çalışıyor, yani. "amaçlandığı gibi". Konuyu kısaca özetleyeyim. Platformun mimari çözümleriyle ilişkili gösterge uygulamasının özellikleri vardır. Programlama yapılırken bu özellikler bilinmeli ve dikkate alınmalıdır. Geçmiş verilerine erişim sorunları yardım bölümünde yeterli ayrıntıda açıklanmıştır: verilere erişimin organizasyonu .
Dilekleriniz dinlenir ve cevaplar verilir. Göstergeler senkronize isteklerde bulunmayacaktır, yani. "Ben burada bir fonksiyon çağırdım, bırak veri döndürsün, var olduğundan eminim" yaklaşımı sadece Expert Advisors'da işe yarar. Açıkçası, bu sizin özel durumunuzda program kodunu karmaşıklaştırır, ancak bu bir uzlaşmadır, kaynakları korumak için bir fiyattır.
SymbolIsSynchronized() işlevinizin " uzak " zayıf sıvı (HYDR-9.15, GBPU-9.15) vadeli işlemlerinde doğru çalıştığından emin misiniz?
100 ms için 10 kez ( set ve 1000 ms ) false döndürür
Sunucuda bu veriler yok mu?
Aralığı 1000 ms'ye ayarladığınızda göstergenin kendisi "öfkelidir" :)
Karakterin senkronize edilmesinin ne kadar sürdüğü aşağıda açıklanmıştır:
Ama çok fazla, yağ için (her OnCalculate() için 20 ms 5 deneme için 10 kez)
Tünaydın!
Yuvalanmış kodu deneyen var mı?
Sonuçlar aynı mı yoksa sadece ben miyim?
Service Desk'te iftiramı araştırdım ve ortaya çıktı: