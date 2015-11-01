FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 3

Gerekli tüm grafikler açık, geçmiş mümkün olduğunca yüklendi:

2015.03.26 18:08:21.025 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.

İlk mesajdaki kod da yanlış.

Göstergeyi grafikten kaldırmayı deneyin ve yeniden çizin.

 
Birkaç kez silindi ve yeniden başlatıldı, sonuç yukarıda gösterildiği gibi aynı.
 

Terminalde RTS-6.15 sembolü ile ilgili veri olduğu resimden anlaşılmaktadır.

Peki neden kullanarak:

 if ( SymbolSelect ( "RTS-6.15" , true ) )
{
         long total_bars = long ( SeriesInfoInteger ( "RTS-6.15" , PERIOD_M1 , SERIES_BARS_COUNT ) );
         if ( total_bars > 0 )
        {
           Print ( "OK" );
        }
         else
        {
          is_failed = true ;
           Print ( "Get Bars failed RTS-6.15 Last error = " , string ( GetLastError () ) );
        }
      } 
else
{
   Print ( "Symbol RTS-6.15 not selected" );
}
Я получаю ошибку?
2015.03.26 16:52:24.383	tmp6 (MIX-6.15,M1)	Get Bars failed RTS-6.15 Last error = 4401

4401 - Запрашиваемая история не найдена

 
En azından grafik bir saatliğine açık olduğu için ve siz dakikalar istiyorsunuz - bu verilerin size verilebilmesi için oluşturulması gerekiyor. Aynı şeyi göstergede mi soruyorsunuz?
 
İşte o "merhabalar"!

Renat her zaman MT5'te sadece dakikalar olduğunu ve gerisinin onlardan yapıldığını söyleyip durdu, ancak bunun böyle olmadığı ortaya çıktı.

 
Bu Renata'nın sözleriyle çelişmiyor.

Ayrıca diskten dakika çıkarmanız ve önbellek oluşturmanız gerekir. Bir komut dosyasında\uzmanda, büyük olasılıkla bu verileri hemen alacaksınız. Göstergede, açık dakikalı bir grafik yoksa veya uzun zaman önce kapatılmışsa, veri almazsınız, ancak bu veriler ŞİMDİ mevcut değil, bir sonraki tıkta hazır olabilir.

 
Örnek olarak resim ve göstergeyi bıraktığımda tablo dakika cinsinden
 
Servis masasında size kaynak verildi. Son kodunuzu Test() işlevine koymayı deneyin.
 
Michael, inatçılığını anlamıyorum. Veya kopyala/yapıştır ile ilgili sorunlar)) Kodumu deneyin - hoş bir şekilde şaşıracaksınız.
