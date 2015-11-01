FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerekli tüm grafikler açık, geçmiş mümkün olduğunca yüklendi:
2015.03.26 18:08:21.025 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:20.807 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:20.745 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:17.812 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:15.269 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:14.271 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:14.255 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:10.043 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:09.060 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
2015.03.26 18:08:09.060 Test-Mihail (MIX-6.15,H1) Afedersiniz! Barlar alınamadı.
ilk mesajdan kod
İlk mesajdaki kod da yanlış.
Göstergeyi grafikten kaldırmayı deneyin ve yeniden çizin.
İlk mesajdaki kod da yanlış.
Göstergeyi grafikten kaldırmayı deneyin ve yeniden çizin.
Terminalde RTS-6.15 sembolü ile ilgili veri olduğu resimden anlaşılmaktadır.
Peki neden kullanarak:
Terminalde RTS-6.15 sembolü ile ilgili veri olduğu resimden anlaşılmaktadır.
Peki neden kullanarak:
En azından grafik bir saatliğine açık olduğu için ve siz dakikalar istiyorsunuz - bu verilerin size verilebilmesi için oluşturulması gerekiyor. Aynı şeyi göstergede mi soruyorsunuz?
İşte o "merhabalar"!
Renat her zaman MT5'te sadece dakikalar olduğunu ve gerisinin onlardan yapıldığını söyleyip durdu, ancak bunun böyle olmadığı ortaya çıktı.
İşte o "merhabalar"!
Renat her zaman MT5'te sadece dakikalar olduğunu ve gerisinin onlardan yapıldığını söyleyip durdu, ancak bunun böyle olmadığı ortaya çıktı.
Bu Renata'nın sözleriyle çelişmiyor.
Ayrıca diskten dakika çıkarmanız ve önbellek oluşturmanız gerekir. Bir komut dosyasında\uzmanda, büyük olasılıkla bu verileri hemen alacaksınız. Göstergede, açık dakikalı bir grafik yoksa veya uzun zaman önce kapatılmışsa, veri almazsınız, ancak bu veriler ŞİMDİ mevcut değil, bir sonraki tıkta hazır olabilir.
En azından grafik bir saatliğine açık olduğu için ve siz dakikalar istiyorsunuz - bu verilerin size verilebilmesi için oluşturulması gerekiyor. Aynı şeyi göstergede mi soruyorsunuz?
Örnek olarak resim ve göstergeyi bıraktığımda tablo dakika cinsinden
Terminalde RTS-6.15 sembolü ile ilgili veri olduğu resimden anlaşılmaktadır.
Peki neden kullanarak: