FORTS Lütfen yardım edin - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bunlar iki sorunuzun cevabıydı. Ancak şimdi bunu anlayamadın ... ve şimdi bu kadar, ales, tren ayrıldı. Ayrıca tüm mesajları sildim. Cevapları şimdi arayın.
Bir bardakta görüşürüz :-)
Bunlar iki sorunuzun cevabıydı. Ancak şimdi bunu anlayamadın ... ve şimdi bu kadar, ales, tren ayrıldı. Ayrıca tüm mesajları sildim. Cevapları şimdi arayın.
Bir bardakta görüşürüz :-)
"Ve hemen içti."))
Üzgünüm ama ne üşüyorum ne de üşüyorum.
Ve harika, harika ve rahat hissediyorum.
Yani hafızan için. Bu benim arbitrajcımın hisse senedi grafiği. Forumda bir yerlerde ve özellikleri şöyle... o halde bardağa gel, seni orada bekliyorum, hem soğuk hem de sıcak olacağını garanti ederim. Son zamanlarda, likidite ile ilgili bir şey biraz kötü oldu. Yani bekliyoruz. Ve orada sadece ben değilim, birçoğumuz var :-) ve herkes bekliyor
ve dakikalar içinde. DOM analizi ile favori kenelerimde nasıl göründüğünü hayal edin :-)
ZY Ve evet, birçok çifte eklemeyi unuttum.
Bu sabah Mikalas'ın bu hareketini keşfettim ve bu alçaklık, aldatma ve sadece aptallık ruhumda çok iğrenç oldu.
Ayrıca ikiyüzlü. Burada kimse sana bir şey borçlu değil.
Ve harika, harika ve rahat hissediyorum.
Yani hafızan için. Bu benim arbitrajcımın hisse senedi grafiği. Forumda bir yerlerde ve özellikleri şöyle... o halde bardağa gel, seni orada bekliyorum, hem soğuk hem de sıcak olacağını garanti ederim. Son zamanlarda, likidite ile ilgili bir şey biraz kötü oldu. Yani bekliyoruz. Ve orada sadece ben değilim, birçoğumuz var :-) ve herkes bekliyor
ve dakikalar içinde. DOM analizi ile favori kenelerimde nasıl göründüğünü hayal edin :-)
ZY Ve evet, birçok çifte eklemeyi unuttum.
Yeterince paran var mı?
Yeterince paran var mı?
Piyasada asıl mesele para değil, miktarları bile değil, beyindir.
Ya da uzaktan kumandada bana ne vereceksin diye soruyorsun (sanki zaten her şey devlete ve piyasaya verilmiş gibi) o yüzden uzun zamandır yönetim için para almadım. Onlarınki fazlasıyla yeterli.
ZY Bilgiler tekrar kaldırıldı. Okuyanlarınız için, Mikalas'ın hükümete ne kadar vergi ödemesi gerektiğine dair bir ekran görüntüsü vardı. Onun bir ekran görüntüsü mü (bilmiyorum) ya da genel olarak photoshop mu? Ama övünmenin harika bir yolu, bunu ilk gördüğümde. İnsanlar ne kadar kazandıklarıyla değil, ne kadar vermek zorunda olduklarıyla övünürler :-)
Duyguların bununla hiçbir ilgisi yoktur. Topluluk, bu tür eylemler için üyelerini affetmemelidir - BU BİR İLKE SORUNUDUR.
Mikalas'ın ne yaptığını tam olarak anlamamış olabilirsiniz.
Önsöz:
Son zamanlarda, topluluğun saygın üyelerinden biri olan komposter, forumdan büyük test dosyalarını işleme sorununu çözmesine yardım etmesini istedi. Bir konu oluşturdum ve bu konuda yaklaşık yirmi sayfa çeşitli yöntemlerle ilgili tartışmalar vardı, yöntemler için çeşitli seçenekler vb. sunuldu. Kolektif zihin çalıştı. Ayrıca tartışmaya sadece profesyonel programcılar değil amatörler de katıldı. Komposter'ın hem profesyonellerden hem de amatörlerden gelen çeşitli önerilere nasıl tepki verdiğine dikkat ettim - çok değerli tepkiler verdi ve HER ZAMAN TEŞEKKÜRLER! Adam, diğer insanların zamanını onunla boşa harcadığını ve ona yardım etmeye çalıştığını anlamıştı. Ve bunun için (composter) onlara teşekkür etti!!! TEKLİF sorunun çözülmesine yardımcı olmadığında bile teşekkürler. Saygı duyulması gereken bir örnek!
Tartışmanın sonucunda, büyük dosyalarla çalışma hakkında ilginç bir konu ortaya çıktı ve şimdi HERHANGİ BİR ZAMAN, HERKES bu konuya bakabilir. Bu, bu topluluğun bir tür bilgi tabanıdır.
Gelelim Mikalas'ın sahnesine.
Mikalas yardım için topluluğa döndü. Stratejisini ve karşılaştığı ve çözüm bulamadığı sorunu anlattığı bir konu oluşturmuştur. Konuda bir tartışma başladı, çeşitli çözümler önerildi. Mikalas bu seçenekleri değerlendirdi, sorunun şartlarını açıkladı. Kısacası iş devam etti. Genel tartışma sonucunda bir çözüm bulundu.
VE ŞU ANDA Mikalas TÜM YAYINLARINI ALIP YOK EDİYOR!!!!! Eh, sorunun çözümü bulundu, öyleyse neden strateji hakkında bilgi bırakın ve aniden biri onu kullanacak.
Yani, artık forumun bilgi tabanında FORTS'DA TAHKİM İÇİN AYRILMIŞ HİÇBİR KONU YOKTUR. KOLEKTİF ÇALIŞMA SONUCUNDA OLAN BİR TEMA YOKTUR. Bir kişi, ekibin işini mahvetmeye hakkı olduğunu düşündü!
Bu sabah Mikalas'ın bu hareketini keşfettim ve bu alçaklık, aldatma ve sadece aptallık ruhumda çok iğrenç oldu.
Bu affedilemez! PRENSİP BUDUR.
Savaşta dedikleri gibi: "Böyle bir insanla keşfe çıkmam."
BUGÜN NASILSIN?! Hayatta kalamam!
İpi sabunlamanın ve "kederden" kendini asmanın zamanı geldi!
Piyasada asıl mesele para değil, miktarları bile değil, beyindir.
Ya da uzaktan kumandada bana ne vereceksin diye soruyorsun (sanki zaten her şey devlete ve piyasaya verilmiş gibi) o yüzden uzun zamandır yönetim için para almadım. Onlarınki fazlasıyla yeterli.
ZY Bilgiler tekrar kaldırıldı. Okuyanlarınız için, Mikalas'ın hükümete ne kadar vergi ödemesi gerektiğine dair bir ekran görüntüsü vardı. Bu onun, bir ekran ya da değil (bilmiyorum) ya da genel olarak photoshop. Ama övünmenin harika bir yolu, bunu ilk gördüğümde. İnsanlar ne kadar kazandıklarıyla değil, ne kadar vermek zorunda olduklarıyla övünürler :-)
Sergey Privalov!
Bu izleyiciler için - zekanız oldukça kabul edilebilir, ama benim için değil.
İfadeleriniz portrenizi çizmeye yeter!
İpucu: Pek çoğu gibi olmayın, hala alçak düzlüğe kaymama şansınız var ....
Akıl hocası-öğretmen rolünü oynamaya devam edin - bu size yakışıyor!
Bir kazan-kazan.
...
Bu izleyiciler için - zekanız oldukça kabul edilebilir, ama benim için değil.
...