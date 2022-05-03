"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 40
Sonuç
Kopitix orijinal verileri değiştirir
Sonuç
Neden fazladan keneler oluşur?
Komut dosyası ekstra keneler görüntüler
EURUSD Metaquotes-Demo Sonucu
COPY_TICKS_ALL modundaki Kopitikler serbest meslek sahibidir - boş Teklif/Talep alanlarını doldurur.
Bu ne için? INFO modunda bu davranış uygundur, ancak TÜMÜNDE ham verileri bekliyorsunuz ve yalnızca GUI bunları gösteriyor.
Fiyat değişmediyse, o zaman sadece sıfırdır. Ve böylece bayrakların fazladan bir varlık olduğu ortaya çıktı. Sıfır fiyatları göstermek yerine bu flag ile MqlTick yapısını arttırdık.
Tkc sadece (sıfır fiyat olmadan) bayrak mı, sadece (bayraksız) fiyatları mı saklıyor, yoksa irrasyonel olarak hem bayrakları hem de fiyatları mı sunuyor?
Ve bayrak neden tanıtıldı?
Hacim değişti ya da değişmedi - hiç önemli değil. Yoksa bir şey anlamadım?
Threat Raw TÜM verileri özellikle özel karakterler için gereklidir, tk. bu, özel semboller aracılığıyla bir veri alışverişi kanalı sorunuyla doğrudan ilgilidir.
Tespit ettiğiniz eksiklikleri hizmet masasına yazar mısınız?
Her şey boşmuş gibi geliyor.
Ve bayrak neden tanıtıldı?
Bana göre bu çok önemli bir gösterge. Bir anlaşmanın yapıldığını ve sadece değiştirilmediğini, teklif talebini değiştirdiğini başka nasıl öğrenebilirsiniz?
Bana göre bu çok önemli bir gösterge. Bir anlaşmanın yapıldığını ve sadece değiştirilmediğini, teklif talebini değiştirdiğini başka nasıl öğrenebilirsiniz?
Bir bayrak yeter
TICK_FLAG_VOLUME - değiştirilen ses seviyesini işaretleyin
Her nasılsa daha önce yardımda yazılanları düşünmemiştim.Neyi değiştirdi?
Yukarıdakiler aslında ne anlama geliyor?
Bir bayrak yeter"Anlaşmayı geçti" olarak yeniden yapmak. Son fiyatın değişmiş olması kimseyi rahatsız etmiyor. Tamamen eşleşen fiyat ve hacim ile birkaç ardışık işlem olabilir. Bu nedenle, yalnızca bir bayrak olmalıdır - bir anlaşma.
Eğer iyi tepki verirse.
Bayraklar hakkında:
Danışmanlarda durumu analiz etmek, çakışan işlemleri birleştirmek için böyle bir fikir vardı, bu, olduğu gibi, yeterli.
Böyle bir durum - değişim zamanı, sunucunun zamanı, bilgisayarın zamanı uyuşmuyor. MarketClosed nasıl bulunur, eğer bir anlaşma son fiyattan bile gelmişse, ticaret devam ediyor demektir.
Ve tüm işlemleri bir seviyede birleştirirseniz, seviyenin ne kadar süreyle işlem gördüğü belli olmaz mı?
PS Ekstra bayrakları, iletilen işaretlerin miktarını etkilemez.
Neden aynı seviyede birleşelim? Birleştirmezdim, ama kaseti şimdi olduğu gibi bırakırdım - borsadan ne geldi.
tkc dosyaları aya göre ayrılmıştır. Bununla ilgili sorular