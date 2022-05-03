"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 34

coderex :
Ve borsa, işlemi özel olarak kimin yaptığına dair veri sağlamıyor mu? Belirli bir karşı tarafın kimliği var ...
coderex :
peki, neden ilginç bir şey yok, sadece bir ücret karşılığında değerli bilgiler var - tarihle ilgili sipariş defterlerini test edenler için bir işlem kaseti, bu tür bilgiler çok değerli, MT5'te test cihazının bunu almaması üzücü Tarih

Test verilerinde gördüklerime bakılırsa:

#SYMBOL,SYSTEM,TYPE,MOMENT,ID,ACTION,PRICE,VOLUME,ID_DEAL,PRICE_DEAL
 RIM5,F,S, 20140205184842717 , 12090675286 , 1 , 151990.00000 , 1 ,,
GZH4,F,B, 20140205184842717 , 12090675287 , 1 , 12765.00000 , 1 ,,
GZH4,F,B, 20140205184842717 , 12090675288 , 1 , 12717.00000 , 1 ,,
Alexey Kozitsyn :

Test verilerinde gördüklerime bakılırsa:

#SYMBOL,SYSTEM,TYPE,MOMENT,ID,ACTION,PRICE,VOLUME,ID_DEAL,PRICE_DEAL
 RIM5,F,S, 20140205184842717 , 12090675286 , 1 , 151990.00000 , 1 ,,
GZH4,F,B, 20140205184842717 , 12090675287 , 1 , 12765.00000 , 1 ,,
GZH4,F,B, 20140205184842717 , 12090675288 , 1 , 12717.00000 , 1 ,,
Oh, bekle, yoksa vurguladığım şey sadece bardaktaki bir değişiklik mi?
 
coderex :
Ama dün için değil mi?
Numara.
 
fxsaber :
Numara.
Nitekim dün değil, ne yazık ki bu en son veriler. Salı günü en son hangi verilerin olacağına bakmak gerekecek.
Bu komik resim şimdi BCS #1 build 1470'te görülüyor. Mum kontrolü, mum kapandıktan sonra gerçekleşir. Tiklere göre hacim, göstergedeki mumun Hacmi[] ile karşılaştırılır. Gördüğünüz gibi, mum kapandıktan SONRA kontrol değeri zaten değişti!

2016.11 . 14 14 : 52 : 02.507 VolumeControl Si- 12.16 : ОШИБКА 2016.11 . 14 12 : 51 ! Сумма V buy = 2728 , сумма V sell = 4187 , контроль (покупки+продажи) = 6953
2016.11 . 14 14 : 52 : 15.365 VolumeControl Si- 12.16 : ОШИБКА 2016.11 . 14 12 : 51 ! Сумма V buy = 2728 , сумма V sell = 4187 , контроль (покупки+продажи) = 6997
2016.11 . 14 14 : 52 : 40.259 VolumeControl Si- 12.16 : ОШИБКА 2016.11 . 14 12 : 51 ! Сумма V buy = 2728 , сумма V sell = 4187 , контроль (покупки+продажи) = 6997
Sevgili geliştiriciler ( @Slawa )! Devam eden CopyTicks() hatalarını düzeltmeye mi çalışıyorsunuz?
 

Nasıl çoğalacağımı bilmiyorum. ZoomPrice stres çalışması sırasında belirir - göstergeli birçok çizelge, her çizelgede sembol geçişi, göstergeyi boşaltmadan hesap değişikliği. Onlar. CopyTicks ile yoğun bir çalışma var.

Bu gibi görünüyor.
Piyasaya genel bakış birkaç saniye donuyor, CopyTicks şu anda yeni veriler döndürmez. Ardından Piyasa İzleme hayata geçer ve yeni veriler gösterir. Aynı zamanda CopyTicks, duraklama sırasındaki tüm geçmişi alır. Ayrıca, Piyasa İncelemesi bir daire içinde donar vb.
İlginç bir şekilde, Piyasa İzleme öldüğünde, şimdiki zamanı hemen göstermez, ancak hızlı bir şekilde (görünür bir şekilde) kaçırılan tüm tikler arasında gezinir.

videoya alındı

Sarılar taze tik tarihidir. Piyasa İzleme'nin nasıl yavaşladığını açıkça görebilirsiniz. Ve freni bıraktığında, tik geçmişi geriye dönük olarak değiştirilir. Onlar. frenler ile piyasa incelemesinde ve kene geçmişi üzerinden veri elde edilemez.

Görünüşe göre aynı problemle karşı karşıya kaldılar - grafikleri işlerken frenler.

Kullanıcı programının iş parçacıklarına bölünmesi burada yardımcı olacaktır:

- programın ana algoritmasının yürütme akışı

- grafik işleme ipliği

Ayrıca, geçmiş verileri onlara yüklemeden, ancak kullanıcı programının genel yürütülmesinden ayrı bir iş parçacığında, kullanıcı oluşturma için programlı olarak ayrı pencereler oluşturma yeteneğinin tanıtılmasına da yardımcı olacaktır.

 
coderex :

Görünüşe göre aynı problemle karşı karşıya kaldılar - grafikleri işlerken frenler.

Kesinlikle hayır. Göstergeyi kaldırıyorum, frenler bir süre devam ediyor.
