"CopyTicks"in Test Edilmesi
peki, neden ilginç bir şey yok, sadece bir ücret karşılığında değerli bilgiler var - tarihle ilgili sipariş defterlerini test edenler için bir işlem kaseti, bu tür bilgiler çok değerli, MT5'te test cihazının bunu almaması üzücü Tarih
Test verilerinde gördüklerime bakılırsa:
RIM5,F,S, 20140205184842717 , 12090675286 , 1 , 151990.00000 , 1 ,,
GZH4,F,B, 20140205184842717 , 12090675287 , 1 , 12765.00000 , 1 ,,
GZH4,F,B, 20140205184842717 , 12090675288 , 1 , 12717.00000 , 1 ,,
Ama dün için değil mi?
Numara.
Bu komik resim şimdi BCS #1 build 1470'te görülüyor. Mum kontrolü, mum kapandıktan sonra gerçekleşir. Tiklere göre hacim, göstergedeki mumun Hacmi[] ile karşılaştırılır. Gördüğünüz gibi, mum kapandıktan SONRA kontrol değeri zaten değişti!
2016.11 . 14 14 : 52 : 15.365 VolumeControl Si- 12.16 : ОШИБКА 2016.11 . 14 12 : 51 ! Сумма V buy = 2728 , сумма V sell = 4187 , контроль (покупки+продажи) = 6997
2016.11 . 14 14 : 52 : 40.259 VolumeControl Si- 12.16 : ОШИБКА 2016.11 . 14 12 : 51 ! Сумма V buy = 2728 , сумма V sell = 4187 , контроль (покупки+продажи) = 6997
Nasıl çoğalacağımı bilmiyorum. ZoomPrice stres çalışması sırasında belirir - göstergeli birçok çizelge, her çizelgede sembol geçişi, göstergeyi boşaltmadan hesap değişikliği. Onlar. CopyTicks ile yoğun bir çalışma var.
videoya alındı
Sarılar taze tik tarihidir. Piyasa İzleme'nin nasıl yavaşladığını açıkça görebilirsiniz. Ve freni bıraktığında, tik geçmişi geriye dönük olarak değiştirilir. Onlar. frenler ile piyasa incelemesinde ve kene geçmişi üzerinden veri elde edilemez.
Görünüşe göre aynı problemle karşı karşıya kaldılar - grafikleri işlerken frenler.
Kullanıcı programının iş parçacıklarına bölünmesi burada yardımcı olacaktır:
- programın ana algoritmasının yürütme akışı
- grafik işleme ipliği
Ayrıca, geçmiş verileri onlara yüklemeden, ancak kullanıcı programının genel yürütülmesinden ayrı bir iş parçacığında, kullanıcı oluşturma için programlı olarak ayrı pencereler oluşturma yeteneğinin tanıtılmasına da yardımcı olacaktır.
