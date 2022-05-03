"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 45
CopyTicks(...) işlevini kullanarak özel bir sembolden keneler kopyalarken MQLTick yapısında TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_SELL bayraklarının kaybı bulundu.
RTS-6.20 sembolünden bu yıl için onay işaretlerini bir CSV dosyasına aktardı. RTS-6.20'den kopyalanarak bir MyRTS-6.20 sembolü oluşturuldu. Bu CSV dosyasından keneler yükledim. Bir kopyası var. Onun programında her şey yolunda.
Ve işte CopyTicks(...)...
fxsaber betiğini kullandı
Beta 2414'te düzeltildi.
Şimdi CSV'ye dışa aktarıldı ve bayraklar sütunuyla içe aktarıldı.
Hala aptalca bir sorum var: MT, ticaret yönünü (MqlTick.flags'ta AL/SAT'ı ayarlayarak) kene verilerini analiz ederek mi belirliyor yoksa ticaret yönünü veri kaynağından mı alıyor?
Kaynaktan.
Her şey, kendi başına bayrak koyabilen veri akışına bağlıdır.
Kaynağa bağlı olmamak için, bayrağı belirlemek için yerel mantığı düzenlemek daha iyidir.
Böylece, herhangi bir veri beslemesi, anlaşma yönü olup olmadığına bakılmaksızın yenilebilir olacaktır.
Bu, değişim yürütme için strateji test cihazının sorununu çözecektir.
Bu, hisse senedi enstrümanları için tik geçmişi yapısını genişletmenin mümkün olacağı anlamına gelir.
Kene geçmişinin yapısını genişleterek, strateji test cihazında bir değişim yürütmesi düzenlemek mümkün olacaktır.
Bir stok gerçek test cihazına ihtiyacımız var!
Böyle bir program mantığı ile çok fazla hata olacağını düşünüyorum >>>
Hatalar tam olarak nedir?
Bana öyle geliyor ki, bu sorunu çözecek gibi görünüyor, ekranda gördüğünüz gibi tekliflere ve tekliflere hiç uymayan anlaşmaların yanlış işlenmesi.
Bu arada aynı render problemini TsLab'da da uzun zamandır gözlemledim, bana öyle geliyor ki bu fenomen, bunların farklı veri kanalları olmasından kaynaklanıyor.
İşlemler kendi soketinde yapılır, başka bir sokette teklif/teklif verilir. İşlemler teklif/teklif satırlarında olmalı ve başka bir şey olmamalıdır.
Sadece yerel bir karşılaştırma
her iki veri kanalını, geçmiş işlemleri ve teklif / teklifi senkronize edecek ve muhtemelen bahsettiğiniz bu kusuru ortadan kaldıracaktır.
Ayrıca belirsiz bir N/A karşı alım satım durumu da vardır.
Onlar için bayrakların durumunu da hesaba katmanız gerekir.
CME aracında kontrol edildi.
Sadece N/A karşı anlaşmalar teklif/teklif tarafından çekilmez.
Ama doğru olan forma (yeşil daire) içinde çizilirler.
İşlemlerin geri kalanı kesinlikle teklif / teklif usulüdür.
Mos ile bir enstrümanınız var. Borsalar, belki de bunlar spread'e girmeyen, ancak bir nedenden dolayı spread'in dışında olan karşı işlemlerdir, ki bu doğru değildir.
Bu, bunların karşı işlemler değil, yönü olan yönlendirilmiş işlemler olduğu anlamına gelir.
Ve diğer tartışmalardan da anladığım kadarıyla MT5 sipariş defteri Mos için karşı emirleri göstermiyor. Takas.
Belki de bu, geçmiş işlemlerin yanlış işlenmesi sorunudur.
Merhaba!! Söyle bana, MT5'teki alıntıların geçmişini indirmek mümkün mü? 2. gün bilgi arıyorum ama bulamıyorum
Kene almak:
Kopya İşaretleri
Bir diziye MqlTick formatında keneler alır
CopyTicksRange
Bir diziye belirtilen tarih aralığındaki keneleri alır