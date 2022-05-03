"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 41
tkc dosyaları aya göre ayrılmıştır. Bununla ilgili sorular
Hayır, CopyTicksRange yukarıdaki nokta nedeniyle aynı derecede yavaş olacaktır. İşte CopyTicksRange'ın mevcut uygulamasının bazı saçmalıklarını gösteren bir komut dosyası
Hangi tkc dosyalarının çekilmesi gerektiğine dair bilgiler açıkça verilmiş gibi görünüyor. Ama hayır, CopyTicks ile aynı şekilde çekecektir - tüm tkc dosyaları. Ve zaman aşımı üzerinde çalışmayı bırakın. Her ne kadar aslında neredeyse anında çalışması gerekirdi.
Görüldüğü gibi fark yok (yukarıdaki paragraflara bakın).
CopyTicks, UninitializeReason != REASON_CHARTCHANGE olduğunda OnDeinit'te çalışmaz
Sonuç (uzmanın çıkarılmasından sonra)
Tehdit Bu danışmanlarda olur. Göstergelerde, OnDeinit'teki CopyTicks iyi çalışıyor.
bu işe yaramayacak
Hesabı değiştirmeden önce, işleme sırasında (OnChartEvent'te) tüm ticaret ortamının henüz yenisine geçmediği CHARTEVENT_ACCOUNTCLOSING olayını oluşturmanızı rica ediyorum.
Bir hesabı ( başka bir ticaret sunucusu ) değiştirirken , eski hesabın son 2000 kenesini bir dosyaya yazmanız gerekir. Nasıl yapılır?
Bir hesabı değiştirmeden önce, lütfen işleme sırasında (OnChartEvent'te) tüm ticaret ortamının yenisine geçmediği CHARTEVENT_ACCOUNTCLOSING olayını oluşturun.
Zihne göre, aynı Windows'ta yapıldığı gibi geri bildirim eklemek gerekli olacaktır.
Bir grafikte (veya grafik dışı) olayda bir bayrak şeklinde, ayarlandığında olayın kendisi (bu durumda hesap değiştirme) iptal edilir.
Kesin olsun, ancak durum düzeldi, hatalar hakkında düzinelerce rapor düzeltildi ve bu CopyTicks ile yenileri görünmeye ve görünmeye devam ediyor.
Böyle şakalardan bıktım
Sonuç
Üniteyi kaynaktan çıkarma
Farklı sembollerde ve ticaret sunucularında oynanabilir. İzin gününde kontrol edildi - tırnak işaretleri duruyor.
Bu konudaki hataları ne zaman yeneceğiz?
Gerçekten de, dilde böyle ilginç bir özellik, güdük güvertesinde çalışır ...
Bir soru. Semboller menüsü aracılığıyla kulplu keneler (685.007 adet) yüklendi. 2016.11.01 00:00'dan 2016.11.08 00 :00'a kadar EURUSD'ye ihtiyacım var. İşte bir ekran görüntüsü.
Programlı olarak şöyle soruyorum:
Çıktı 0. Sorun ne?
1000 ile ve ile çarpın.
1000 ile ve ile çarpın.
Kahretsin, ayıp, bildirdi. Teşekkür ederim.
EURUSD M1 MetaQuotes-Demo'daki ilk çalıştırmadan sonra doğru sonuca sahibiz
Sonraki tüm başlatmalar hatayı gösterecek
Terminali yeniden başlattıktan sonra durum kendini tekrar edecek: ilk başlatma mükemmel, sonrakiler bir hata.
PS Kaynakta vurgulanan yoruma dikkat edin!