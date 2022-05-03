"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 35
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kesinlikle hayır. Göstergeyi kaldırıyorum, frenler bir süre devam ediyor.
Belki öyledir, ancak sonuçlar için göstergedeki grafikleri kapatmanız ve kontrol etmeniz gerekir.
Genel olarak, grafikli frenler GUI ile ilgili programlamada yaygın bir olaydır, bu nedenle normal programlama dillerinde, iş parçacıklarıyla çalışma yeteneği tanıtıldı ve GUI her zaman ayrı bir yürütme iş parçacığında görüntülenir)) ama şimdi MQL5'te görselleştirme ve kontrol için grafik göstermenin mümkün olduğu, ancak hızlı algoritmalarda programın ana mantığının yürütülmesini yavaşlattığı ortaya çıktı.
Kendim için, robotun grafiksiz bir testini daha yapmaya karar verdim ve frenler ortaya çıkarsa, hedef platformu hisse senedi tüccarlarının kullandığı şekilde değiştireceğim.
Bir şeyi yavaşlatır Tüm sembollerde ortak olan Piyasaya Genel Bakış!
garip, ama nasıl yavaşlayabilir? bu, terminalin özüdür ve kullanıcıda değil, ayrı bir iş parçacığında yürütülür
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
'CopyTicks'in Test Edilmesi
fxsaber , 2016.11.23 08:47
videoya alındı
Sarılar taze tik tarihidir. Piyasa İzleme'nin nasıl yavaşladığını açıkça görebilirsiniz. Ve freni bıraktığında, tik geçmişi geriye dönük olarak değiştirilir. Onlar. frenlerle piyasa incelemesinde ve kene geçmişi üzerinden veri elde edilemez.
Frenleri yeniden oluşturmak için bu danışmanı çalıştırın
{
EventSetMillisecondTimer ( 50 );
}
void OnTimer ()
{
MqlTick Ticks[];
Comment (( string ) TimeCurrent () + " " + ( string ) CopyTicks ( _Symbol , Ticks));
}
geçmişi Üs'te olmayan bir karakterde.
Danışmanı kaldırmadan, aynı sembolün bulunduğu başka bir ticaret sunucusuna geçin.
Frenler çalışmıyorsa, tekrar başka bir ticaret sunucusuna geçin. Muhtemelen farklı bir sembolle.
Frenler benim için ilk kez yeniden üretilmiyor, ancak bir dakika içinde biraz geçiş yaparak (birçok hesap farklı sunucularda açık) Piyasa İncelemesi yavaşladığında bir durum yaratıyor. ZoomPrice'ın izin verdiği kadar yavaş değil (aynı oyun şekli, ancak Uzman Danışman yerine bu gösterge), ama yine de hiç yoktan iyidir.
Frenleri yeniden oluşturmak için bu danışmanı çalıştırın
{
EventSetMillisecondTimer ( 50 );
}
void OnTimer ()
{
MqlTick Ticks[];
Comment (( string ) TimeCurrent () + " " + ( string ) CopyTicks ( _Symbol , Ticks));
}
geçmişi Üs'te olmayan bir karakterde.
Danışmanı kaldırmadan, aynı sembolün bulunduğu başka bir ticaret sunucusuna geçin.
Frenler çalışmıyorsa, tekrar başka bir ticaret sunucusuna geçin. Muhtemelen farklı bir sembolle.
Frenler benim için ilk kez yeniden üretilmiyor, ancak bir dakika içinde biraz geçiş yaparak (birçok hesap farklı sunucularda açık) Piyasa İncelemesi yavaşladığında bir durum yaratıyor. ZoomPrice'ın izin verdiği kadar yavaş değil (aynı oyun şekli, ancak Uzman Danışman yerine bu gösterge), ama yine de hiç yoktan iyidir.
Bugün, CopyTicks'teki 1485 geliştirmesinin yayımlanmasıyla:
Bugün, CopyTicks'teki 1485 geliştirmesinin yayımlanmasıyla:
Daha önce, burada "Açılış" hakkında, kenelerdeki hacimlerin gitmediğini yazmıştım - sıfır. Dün kontrol ettim - her şey yolunda, görünüşe göre güncellendi.
Belki offtopik, ama gerçekten değil gibi görünüyor. Geçmişe sahip mt5 için açık ilgi göstergesini nerede bulabilirim? (Burada sadece MT4 için buldum.) Anladığım kadarıyla açık faiz geçmişi sunucudan hiçbir şekilde yüklenemiyor? . SymbolInfoDouble (_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST,interes) iyi çalışıyor (veriler hızlı olduğu gibi), .. . Veya en azından si, rts'de açık faizle kaydedilen mum çubuğu verilerini nerede bulabilirim?
Daha önce, burada "Açılış" hakkında, kenelerdeki hacimlerin gitmediğini yazmıştım - sıfır. Dün kontrol ettim - her şey yolunda, görünüşe göre güncellendi.
Belki offtopik, ama gerçekten değil gibi görünüyor. Geçmişe sahip mt5 için açık ilgi göstergesini nerede bulabilirim? (Burada sadece MT4 için buldum.) Anladığım kadarıyla açık faiz geçmişi sunucudan hiçbir şekilde yüklenemiyor? . SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST,interes) iyi çalışıyor (veriler hızlı olduğu gibi), .. . Veya en azından si, rts'de açık faizle kaydedilen mum çubuğu verilerini nerede bulabilirim?